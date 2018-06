Ballottaggi: roccaforti rosse addio. Vince la Lega, PD in pezzi

Roccaforti rosse addio. È quello che emerge dai ballottaggi del 24 giugno che hanno decretato la sconfitta del centrosinistra a favore del centrodestra e del M5s. Il centrodestra con capofila la Lega è riuscito a vincere in luoghi simbolo della sinistra, prima fra tutte la rossa Toscana. Ma spiccano anche vittorie importanti in Emilia e Sicilia, tutte a trazione leghista.









Il PD, reduce da questo scottante tracollo, si tiene stretto solo Ancona, Brindisi e Teramo Il M5s riesce invece a strappare qualche vittoria a sorpresa ma perde Ragusa, dove governava da cinque anni, passata al centrodestra.

Le storiche vittorie del centrodestra

Come detto, il centrodestra è il vero vincitore di questa tornata elettorale. Partiamo dalla Toscana, la roccaforte rossa per antonomasia. Il centrodestra è riuscito a sradicare l’egemonia della sinistra in tre città: Pisa, Massa e Siena.

A Pisa il nuovo sindaco è Michele Conti, sostenuto da Lega, Fdi e Forza Italia, che scalza l’avversario di centrosinistra Andrea Serfogli. Anche a Massa il PD ha dovuto farsi da parte: il leghista Francesco Persiani vince sul candidato del PD Alessandro Volpi. Pesa molto di più la sconfitta del centrosinistra a Siena. Dopo lo scandalo Monte dei Paschi i cittadini non hanno volto premiare la gestione della crisi bancaria del PD, decidendo così di premiare Luigi De Mossi del centrodestra.









In questo modo la rossa Toscana ha cambiato totalmente colore, passando per il bicolore giallo-verde. A queste vittorie del centrodestra devono aggiungersi anche quelli degli anni scorsi a Livorno, Grossetto, Carrara e Pistoia. Le uniche province rimaste in mano alla sinistra sono solo tre: Firenze, Prato e Lucca.

Un’altra memorabile vittoria è quella di Imola, in Emilia, da più di 70 anni in mano alla sinistra. Qui è la candidata del Movimento 5 Stelle, Manuela Sangiorgi, ad avere avuto la meglio sulla candidata del PD Carmen Cappello.

Le altre vittorie

Altre importanti vittorie si riscontrano un po’ in tutta Italia. A Ivrea, la città della Olivetti, vince Stefano Sertoli del centrodestra che batte Maurizio Perinetti del PD. Anche Terni, la città delle acciaierie, vede la vittoria del leghista Leonardo Latini sullo sfidante del M5s Thomas De Luca.

Al Movimento 5 Stelle vanno invece vittorie un po’ inaspettate. Oltre a Imola anche Avellino viene conquistata a sorpresa: Vincenzo Ciampi batte l’avversario del PD Nello Pizza. Il centrodestra conquista anche Viterbo che passa nelle mani di Giovanni Arena, sostenuto da FI-Fdi-Lega.









Poche le soddisfazioni del PD. Riesce a mantenere Ancona, Brindisi e Teramo e riesce a vincere anche a Messina. Per quanto riguarda Roma, va al centrosinistra anche il III Municipio con la vittoria di Giovanni Caudo.

Piccola soddisfazione personale per Claudio Scajola che diventa sindaco di Imperia. L’ex ministro di Berlusconi riesce a vincere con la propria lista civica contro il candidato del centrodestra indicato dal governatore Giovanni Toti.

Nicolò Canazza