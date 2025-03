Il Baloch Liberation Army (BLA) è un gruppo armato separatista e nazionalista che da anni lotta per l’avanzamento politico e il riconoscimento della minoranza etnica del Belucistan. Attivo dagli anni 2000 nell’area dell’Asia sud-occidentale, il gruppo è noto per numerosi attacchi terroristici diretti alla popolazione civile, come quello avvenuto ieri in Pakistan che ha riguardato il deragliamento del treno Jaffar Express e la presa in ostaggio centinaia di passeggeri. Quella che per molto tempo è stata definita come un’insurrezione “a bassa intensità”, è oggi sull’orlo di un’escalation e sempre più vicina a scoppiare in un conflitto diretto.

Le origini del nazionalismo Baloch

Per comprendere le ragioni e gli obiettivi del Baloch Liberation Army è innanzitutto necessario ripercorrere i moti indipendentisti del Belucistan, una regione ricca di risorse naturali divisa tra Pakistan, Iran e Afghanistan che lotta per l’indipendenza dal 1948.

Oggetto di numerosi domini stranieri tra cui anche l’Impero britannico, nel 1947 il Belucistan venne annesso al neonato Stato pakistano una decisione che il BLA sostiene sia stata presa dalla dirigenza dell’epoca del Khan di Kalat senza tener conto del reale volere della popolazione, la quale col tempo è diventata sempre più marginalizzata.

Dagli anni ’70 la regione viene anche depredata della sua risorsa principale, il gas, e la popolazione è continuamente intrappolata nei giochi di potere tra Punjabi e Pashtun – questo, insieme al “precedente del Bangladesh”, portò a una prima ondata insurrezionalista.

Nonostante sia situata nella provincia più grande dello Stato pakistano, la minoranza Baloch (che costituisce circa il 45% del Paese) è da molto tempo sotto-rappresentata e oggetto di violenze di ogni genere avvallate dalle istituzioni, come successe durante l’era del generale Pervez Musharraf con il suo indiscriminato uso della forza per contrastare l’opposizione Baloch.

È però agli inizi degli anni 2000 che le ostilità irrompono con rinnovato vigore: l’assassinio nel 2006 del leader ribelle Nawab Akbar Bugti da parte dell’esercito pakistano fu la miccia che diede inizio agli attacchi nazionalisti di massa, che non si è mai riusciti a contenere del tutto.









A un passo dall’anarchia: la lotta armata del BLA

Riconosciuto come organizzazione terroristica da Pakistan, Stati Uniti e la stessa Unione Europea, il Baloch Liberation Army rappresenta lo spirito più indipendentista e laico del nazionalismo Baloch.

I principali leader del gruppo, che conta più di 6 mila militanti, sono i fratelli Balach (ucciso nel 2007) e Hyrbyair Marri, quest’ultimo impegnato da anni anche nel campo dell’attivismo per sensibilizzare l’opinione pubblica sul genocidio che viene perpetrato a danno del suo popolo.

Il BLA lotta soprattutto contro l’oppressione e lo sfruttamento delle risorse della popolazione Baloch compiendo attacchi deliberati contro lo Stato pakistano, colpevole del basso sviluppo socio-economico e delle scarse infrastrutture della regione.

Solitamente, il modus operandi del gruppo consiste nel piazzamento di bombe in luoghi pubblici come mercati, autostrade o stazioni ma anche in attacchi armati ad avamposti militari e stazioni di polizia.

Negli ultimi anni il numero di affiliati (molti giovanissimi) al gruppo armato è cresciuto esponenzialmente grazie al loro utilizzo delle piattaforme social media come strumento di propaganda, come dimostra la diffusione di video relativi alle loro operazioni militari accompagnati dall’iconica canzone “Bella Ciao” in lingua Baloch.

Da movimento di ispirazione tribale, il BLA si è emancipato e oggi conta tra le sue fila militanti che provengono in gran parte dalla classe media istruita – di conseguenza anche gli attacchi del gruppo si sono evoluti e iniziano ad essere diretti verso zone maggiormente urbanizzate.

Una nuova era di attacchi terroristici: la nascita di un sentimento anti-cinese?

Proprio ieri, i ribelli del Belucistan dislocati nel sud-ovest del Pakistan hanno attaccato e sequestrato il treno Jaffar Express in viaggio da Quetta verso Peshawar, riuscendo anche a respingere il bombardamento dell’esercito. I passeggeri sono stati liberati ma alcuni soldati appartenenti all’esercito pakistano sarebbero ancora in ostaggio e si stima che siano già stati uccisi almeno 11 militari, mentre sarebbero 16 i terroristi deceduti nello scontro.

In una comunicazione ufficiale, i ribelli del BLA hanno rivendicato l’attacco e espresso la loro richiesta di liberazione dei miliziani incarcerati – si profila una situazione molto simile a quella dello scorso anno, dove un attacco del genere aveva mietuto almeno 26 vittime e non si era giunti a nessun negoziato con il governo centrale.

I sondaggi mostrano che le operazioni terroristiche del Baloch Liberation Army sono in crescita: solo nei primi mesi del 2024 si sono registrati 62 attacchi e si stima un trend di aumento anche per tutto il 2025.

La forte ripresa di queste ostilità nasconde anche la preoccupazione della popolazione Baloch verso gli interessi cinesi nella regione: Pechino infatti ha già da tempo messo gli occhi sulle ricchezze minerarie del Belucistan e in particolare ha predisposto un ambizioso piano di costruzione di un mega-porto nella cittadina di Gwadar, una mossa che i nazionalisti hanno interpretato come l’ennesima forma di sfruttamento.

L’attuale situazione di crisi e la sua risoluzione costituiranno il banco di prova su cui poggia la lotta futura del popolo Baloch: una maggiore repressione da parte del governo, senza un’adeguata trattativa e accoglienza di alcune istanze dei ribelli, potrebbe non far altro che intensificare la violenza in un Paese già devastato dal terrorismo.

Mentre il gruppo separatista può contare su tattiche sempre più raffinate e sul fallimento delle strategie di contenimento statali, appare chiaro che la questione dell’indipendenza del Belucistan necessita di essere affrontata una volta per tutte.

Sara Coico