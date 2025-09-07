Il genocidio che da quasi due anni devasta la Striscia di Gaza ha già cancellato il futuro di migliaia dei bambini a Gaza. Secondo Save the Children, almeno 20.000 minori hanno perso la vita dall’inizio del conflitto, un dato che equivale a circa il 2% dell’intera popolazione infantile della Striscia. In media, significa che ogni ora viene ucciso un bambino. Numeri che, pur nella loro crudezza, non riescono a raccontare appieno la dimensione della tragedia che si consuma quotidianamente in un territorio di appena 360 km².

I neonati e i bambini a Gaza sono senza futuro

Tra le vittime, più di 1.000 avevano meno di un anno di vita. Quasi la metà di questi neonati era nata durante la guerra ed è morta a causa della stessa. Un paradosso terribile: i bambini a Gaza hanno visto la luce in un contesto di distruzione e che non hanno avuto il tempo di conoscere altro se non le conseguenze del conflitto.

A questi numeri si aggiungono almeno 42.000 minori feriti, molti dei quali riportano danni permanenti. Le Nazioni Unite stimano che 21.000 bambini siano rimasti invalidi, segnati per sempre da amputazioni, ustioni e traumi psicologici.

La guerra non uccide soltanto con le bombe. La crisi umanitaria generata dal blocco degli aiuti e dalla distruzione delle infrastrutture ha prodotto una carestia senza precedenti. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie locali e rilanciati da Save the Children, almeno 132.000 bambini sotto i cinque anni rischiano di morire di malnutrizione acuta. Almeno 135 piccoli sono già deceduti di fame, venti dei quali dopo la dichiarazione ufficiale dello stato di carestia del 22 agosto. L’organizzazione avverte che oltre un milione di persone – metà delle quali bambini – stanno già affrontando livelli catastrofici di insicurezza alimentare.

Scuole e ospedali sotto attacco

Oltre alla vita dei singoli bambini a Gaza, nell’intera area occupata è stato colpito il sistema stesso di protezione dell’infanzia. Il 97% delle scuole e il 94% degli ospedali risultano danneggiati o distrutti dai bombardamenti israeliani. Questo significa che i bambini superstiti non hanno più accesso né a un’istruzione di base né a cure adeguate. Secondo i medici, i più piccoli hanno una probabilità sette volte maggiore rispetto agli adulti di morire per le ferite da esplosione, perché i loro corpi sono più fragili e necessitano di cure specialistiche ormai impossibili da garantire.

“Abbiamo toccato nuovamente il punto più basso in una guerra che ha trasformato i bambini in bersagli”, ha dichiarato Ahmad Alhendawi, direttore regionale di Save the Children per Medio Oriente, Nord Africa ed Europa orientale. L’organizzazione denuncia attacchi sistematici a case, scuole, parchi giochi e ospedali, oltre al ricorso alla fame come arma di guerra. “Questa – afferma Alhendawi – è una guerra crudele e deliberata contro i bambini di Gaza e il loro futuro. Una generazione intera è stata rubata”.







Il diritto internazionale e il genocidio ancora non riconosciuto

La denuncia non si limita agli aspetti umanitari. Save the Children e altre organizzazioni richiamano la comunità internazionale al rispetto delle Convenzioni di Ginevra e delle norme del diritto internazionale umanitario, che riconoscono ai bambini una protezione rafforzata in contesto di conflitto. La Corte Internazionale di Giustizia sta valutando se la condotta delle forze israeliane possa configurare un genocidio. “Il rischio plausibile che sia in atto un genocidio – spiega Alhendawi – è già sufficiente per imporre un’azione urgente: tutti gli Stati hanno l’obbligo legale di prevenire questo crimine”.

Oltre alle vittime accertate, migliaia di bambini a Gaza risultano ancora dispersi. Secondo le stime, molti di loro sono probabilmente intrappolati o sepolti sotto le macerie degli edifici bombardati. La mancanza di mezzi di soccorso e di accesso sicuro alle aree colpite impedisce di recuperarne i corpi o di salvarne la vita in tempo. Questo rende la conta delle vittime probabilmente sottostimata rispetto alla realtà.

Di fronte a questo scenario, Save the Children rilancia un appello chiaro: un cessate il fuoco immediato e permanente e l’apertura di corridoi umanitari per permettere la consegna di aiuti vitali. L’organizzazione chiede inoltre agli Stati che sostengono Israele di sospendere la fornitura di armi e munizioni utilizzate nei bombardamenti che colpiscono civili e bambini. “Il rispetto del diritto umanitario internazionale non è un’opzione – ribadisce l’ong – ma un dovere”.

Una guerra che ruba il futuro

I dati diffusi fotografano non solo la devastazione presente, ma anche le prospettive compromesse di un’intera generazione. Crescere in un contesto di bombardamenti, fame e assenza di cure significa portare cicatrici fisiche e psicologiche per tutta la vita. Anche se la guerra finisse domani, decine di migliaia di bambini a Gaza rimarrebbero segnati per sempre da amputazioni, traumi e privazioni della loro libertà. La loro sopravvivenza, oggi, non è solo una questione umanitaria, ma un test cruciale per la coscienza della comunità internazionale.

Lucrezia Agliani