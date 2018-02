Massa Finalese (Modena),1998. Intere famiglie accusate di pedofilia, atti satanici, abusi verso i propri figli.

Questa incredibile storia è tornata alla ribalta grazie ad una inchiesta dell’ex iena Pablo Trincia in collaborazione con Alessia Ravanelli, che ha recentemente realizzato un’inchiesta titolata, non a caso, “Veleno”.

I servizi sociali allontanarono dalle loro famiglie 16 bambini tra il 1997 e il 1998. Le accuse erano gravissime: parenti, amici e persino i genitori, secondo quanto riportato nelle motivazioni di allontanamento, avevano abusato di questi minori in contesti satanici, presso case private e cimiteri.

I presunti abusatori finirono sul banco degli imputati e i bambini furono affidati a nuove famiglie e non tornarono mai più a casa. Trincia, 20 anni dopo, si è recato nei luoghi dove si sono svolte queste storie per capire se davvero un intero paese possa essere stato complice di eventi tanto gravi.

Le parole dei bambini

Nell’inchiesta, che si può tranquillamente ascoltare in podcast, vengono fatte sentire le testimonianze di allora di alcuni di questi bambini che, ricondotti sul luogo delle presunte violenze, raccontano a modo loro l’accaduto. Il caso più eclatante è quello della famiglia Covezzi dove furono portati via i quattro figli. L’accusa per Lorena e Delfino Covezzi era di pedofilia e satanismo. Tutto era stato messo in atto, come un domino, dalle accuse di una piccola cugina di soli otto anni con disturbi mentali. A queste si aggiunsero le parole di un altro bambino, che chiameremo Dario, anche lui affidato ai servizi sociali. Entrambi raccontarono di riti fatti per lo più di notte, al cimitero, in cui era coinvolto il parroco don Giorgio Govoni. Un uomo molto amato e apprezzato in paese.









Nei suoi racconti il bambino dice che abusavano di lui, lo portavano dove lo vendevano ad altri adulti e gli facevano foto con polaroid. Descrive anche pratiche sadomaso:

Ma non solo a me anche altri

Le indagini

La Polizia indaga e vengono trovati a casa di queste famiglie solo giornaletti pornografici ma il caso esplode. Il paese sotto choc. «Erano famiglie con una vita un po’ particolare, per due soldi disposti a tutto» dice qualche vicino. Molte persone accusate vengono da zone di arretratezza culturale ma ci sono anche insospettabili, come il prete, stimatissimo da tutti. I bambini, invece, lo ricordano mentre dava ordini all’interno di un cimitero dove venivano uccisi animali, per lo più gatti, e abusati bambini. Poco a poco si arriva all’ipotesi della setta. Il tribunale mette in atto l’allontanamento dei bambini. Genitori parenti e complici davanti al banco degli imputati e nessuno vedrà più i propri figli. Perché nessuno li ha salvati? Erano tutti complici? Un intero paese?

Ma le indagini non portano da nessuna parte. Nessun riscontro. Nessun cadavere nel fiume, se non un teschio risalente alla seconda guerra mondiale. Anche le analisi svolte sulla bambina che si pensava avesse subito centinaia di abusi dimostrarono che la piccola era vergine. Nessuna prova concreta avvallò le parole dei bambini che, tra l’altro, erano stati interrogati con un metodo ora vietato dalla Carta di Noto, poiché può suggestionare il minore. Tema delicato. Chi si occupa di questi casi dovrebbe essere più che preparato. Perché si rischia di ascoltare poco e lasciare che si consumino abusi e tragedie o di ascoltare troppo, dando spazio a fantasie di bambini. Bambini sempre innocenti e sempre vittime. Ingiustizia è fatta.

Marta Migliardi