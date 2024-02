– Andrea Umbrello –

Direttore Editoriale di Ultima Voce

Nella Striscia di Gaza, una crisi umanitaria senza precedenti si fa strada, lasciando dietro di sé un sentiero di devastazione. È un grido d’allarme che non può essere ignorato: i bambini palestinesi muoiono di fame, privati del necessario sostentamento, affrontano una battaglia quotidiana per la sopravvivenza, mentre il mondo guarda impotente. La loro sofferenza è un richiamo alla nostra umanità, un’urgenza che esige una risposta immediata e incisiva.

Ashraf Al-Qudra, portavoce del Ministero della Sanità palestinese a Gaza, ha dichiarato ad Al Jazeera che sette bambini hanno perso la vita all’ospedale Kamal Adwan a causa della malnutrizione. È un triste riflesso dello stato disperato in cui si trovano molte famiglie palestinesi, costrette a fare i conti con le bombe israeliane, la fame e la mancanza di risorse mediche fondamentali.

L’orrore della situazione è ulteriormente evidenziato dal fatto che due ospedali nel nord di Gaza non hanno nemmeno il carburante necessario per far funzionare i generatori e curare i bambini che soffrono di malnutrizione e disidratazione. È una realtà crudele che si scontra frontalmente con il diritto fondamentale di ogni essere umano alla salute e al benessere.

Gli ultimi decessi coinvolgono tragicamente anche due bambini presso il complesso medico Al-Shifa, come ha affermato il ministero. Queste perdite sono una ferita aperta nel cuore della comunità palestinese e un segno del fallimento collettivo nel proteggere i più vulnerabili.

Non possiamo ignorare il grido di aiuto lanciato da Husam Abu Safiya, direttore dell’ospedale Kamal Adwan, che ha annunciato la morte di quattro bambini negli ultimi giorni per gli stessi motivi. È un appello urgente alla comunità internazionale affinché intervenga e prevenga una catastrofe umanitaria nel nord della Striscia di Gaza.

La situazione è resa ancora più disperata dalle azioni di Israele, che ha messo fuori servizio ben 31 ospedali a Gaza attraverso bombardamenti, distruzioni e privazioni di forniture mediche e carburante. Questo attacco deliberato alle infrastrutture sanitarie è una violazione dei diritti umani fondamentali e aggrava ulteriormente la sofferenza dei civili innocenti.

Il bombardamento indiscriminato e la distruzione causati dall’offensiva israeliana hanno mietuto migliaia di vite innocenti e lasciato un segno indelebile sulla terra e sulle anime dei palestinesi. Questa tragica realtà rappresenta solo la punta dell’iceberg di una crisi umanitaria più ampia che ha gettato nel caos la vita quotidiana di intere comunità. La distruzione delle infrastrutture vitali, la privazione di risorse fondamentali e la costante minaccia di violenza hanno trasformato la Striscia di Gaza in un luogo dove la sopravvivenza stessa è diventata un lusso per molti. In questo scenario di disperazione, i bambini palestinesi muoiono di fame, sono loro ad essere tra i più colpiti, costretti a fronteggiare la fame e la malnutrizione in un ambiente già precario e pericoloso. La loro vulnerabilità e il loro dolore incarnano la tragedia di un conflitto che continua a mietere vittime innocenti senza distinzione di età o provenienza. È un’ingiustizia che grida vendetta e richiede una risposta urgente dalla comunità internazionale.

Le Nazioni Unite hanno fornito dati scioccanti che evidenziano l’entità della crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza. L’85% della popolazione è stata costretta allo sfollamento interno a causa dei continui bombardamenti e della grave carenza di cibo, acqua pulita e medicine. È una tragedia che non può essere ignorata o minimizzata.

Israele deve essere chiamato a rispondere delle sue azioni di fronte alla giustizia internazionale. Le accuse di genocidio e crimini di guerra devono essere affrontate con serietà e determinazione. La Corte internazionale di giustizia ha già emesso una sentenza provvisoria che ordina a Israele di fermare gli atti di genocidio e di garantire l’accesso agli aiuti umanitari per i civili a Gaza. Questo è un passo nella giusta direzione, ma molto resta ancora da fare per porre fine alla sofferenza dei palestinesi.

La comunità internazionale ha il dovere morale di agire e porre fine a questa tragedia umanitaria. I bambini palestinesi muoiono di fame e ogni vita persa a causa della fame e della malnutrizione è una perdita che non possiamo permetterci di ignorare. È ora di alzare la voce e chiedere giustizia per i bambini palestinesi che muoiono di fame.