“Children displaced in changing climate“, così si intitola il report in cui si analizza per la prima volta a livello globale il fenomeno in atto. Pubblicato dall’UNICEF, il report di ottobre ci rivela dati allarmanti: il cambiamento climatico e la crisi che ne consegue, hanno costretto i bambini di 44 Paesi a lasciare la proprie case perché vittime di disastri ambientali come inondazioni, siccità, tempeste e incendi.

Il report prende in esame l’arco temporale di sei anni, dal 2016 al 2021. I bambini sfollati a causa della crisi climatica sono, in termini pratici, 20.000 al giorno, per un totale di 43,1 milioni in soli sei anni. Sono loro, i più indifesi, a fare maggiormente i conti con le conseguenze dei danni inflitti all’ambiente.

La connessione tra i cambiamenti climatici e i fenomeni di spostamento è intricata, ma è più evidente che mai che il clima sta influenzando i modelli di migrazione delle popolazioni. Sebbene eventi meteorologici come inondazioni e tempeste siano fenomeni naturali e non possano essere direttamente attribuiti ai cambiamenti climatici, c’è sempre più ampio consenso sul fatto che i cambiamenti climatici causati dall’attività umana stanno influenzando la frequenza, l’intensità, la distribuzione geografica, la durata e il momento degli eventi meteorologici estremi. Di conseguenza, nessun evento meteorologico può dirsi totalmente “naturale”, ma si verifica piuttosto nel contesto di un clima in evoluzione. I disastri su larga scala, che in passato si verificavano solo sporadicamente, sono ora più frequenti. Gli studi indicano che ogni grado Celsius di riscaldamento aggiuntivo aumenta i rischi globali di spostamento dovuti alle inondazioni del 50%.

La geografia dei disastri ambientali e le cifre

Tra il 2016 e il 2021, le inondazioni hanno causato circa 19,7 milioni di spostamenti di bambini in tutto il mondo. Le zone a rischio sono principalmente situate nell’Asia meridionale e orientale, con India (3,9 milioni), Cina (3,7 milioni) e Filippine (1,3 milioni) in cima alla lista, i Paesi più colpiti in termini di numero assoluto. La maggior parte degli spostamenti registrati in queste regioni si è verificata durante la stagione dei monsoni estivi, che va da aprile a settembre. Tuttavia, va notato che molti di questi spostamenti sono stati evacuazioni preventive, con l’obiettivo di mettere al sicuro i bambini prima che si verificasse il disastro.

Le tempeste si verificano spesso nell’Asia orientale e nel Pacifico, colpendo aree fortemente popolate. Alcune cifre: sono 1,5 milioni gli spostamenti di bambini in India, Bangladesh, Myanmar e Bhutan nel maggio 2020 a causa del ciclone Amphan. Solo un anno più tardi, nel 2021, un altro milione di bambini ha dovuto abbandonare i propri villaggi a causa del tifone Rai che ha colpito Filippine, Palau e Vietnam. Paesi come le Filippine e Bangladesh sono ad alto rischio, ma sempre più alla ricerca di soluzioni di prevenzione. Vanuatu e Fiji soffrono, oltre alle tempeste e gli uragani, anche l’innalzamento dei mari. Ci sono poi Cuba, Haiti, Mozambico.

La siccità è un fenomeno molto complesso se comparato agli altri. Questo perché si sviluppa in un arco temporale più lungo, e lo fa silenziosamente. Finora sappiamo che 1,3 milioni di bambini in 15 Paesi si sono dovuti spostare dalle proprie case tra il 2017 e il 2021. La maggior parte di loro sono bambini della Somalia, dell’Etiopia e dell’Afghanistan.

I cambiamenti climatici, però, riguardano tutti e non sono solo i Paesi poveri a risentirne. La differenza è data comunque dalle misure di protezione che variano notevolmente da un luogo all’altro.

A tal proposito, tra il 2016 e il 2021, gli incendi boschivi hanno costretto 810.000 bambini a spostarsi, con ben 280.000 di questi spostamenti solo nel 2020. Stati Uniti, Canada e Israele sono stati i Paesi con il maggior numero di spostamenti di bambini dovuti agli incendi. Dal 2008, gli incendi boschivi hanno causato 3,3 milioni di spostamenti in tutto il mondo, e la stragrande maggioranza di questi eventi si è verificata nelle Americhe.

I bambini sfollati a causa della crisi climatica: voce alle loro storie

Le storie dei bambini sfollati per la crisi climatica sono innumerevoli e tutte sono degne di nota. Qui di seguito, le storie di alcuni bambini che sono stati costretti ad affrontare la perdita della proprio casa, lo sradicamento dal proprio territorio e la paura e l’incertezza nei confronti del futuro che li attende.

La storia di Juana

Juana Jennifer Tzoy è una bambina di 9 anni che ha perso la propria casa in Guatemala a causa degli uragani Eta e Iota, i quali hanno sommerso completamente la città di Campur. Juana ora si muove in barca per raggiungere con la sua famiglia il luogo in cui ha lasciato tutti i sui ricordi.

A causa di questi uragani ben 387.960 case sono andate distrutte.

La storia di Hibo e Ayesha

Ayesha, madre giovane di 18 anni, ha affrontato la perdita della fonte di guadagno dell’attività familiare a causa della siccità in Somalia. Dice: “La mia famiglia ha perso tutto il bestiame e i cammelli. Sono morti perché non avevamo acqua da dare loro. Non abbiamo niente.”

Hibo ha invece 10 anni e ha impiegato dieci giorni di traversata per raggiungere Kaherey, stanca e disidratata. Nell’accampamento di Kaherey ha trovato rifugio e beni di prima necessità.

Il Corno d’Africa, area problematica del continente africano, è luogo di emergenza a causa della siccità da ben oltre quarant’anni.

La storia di Mia e Maia

Mia e Maia sono due sorelle che vivevano in un van con la loro famiglia, in California. Proprio in quell’area, nel 2017 il feroce incendio Tubbs distrusse 149km² di terreno. Il van in cui la famiglia di Mia e Maia viveva, con all’interno il loro gatto Misi, fu circondato dalle fiamme.

Il trauma che i bambini californiani sopravvissuti a quell’incendio devono affrontare è ancora presente tramite manifestazione di episodi di ansia, stress post-traumatico, depressione.

L’appello dell’Unicef di fronte a proiezioni allarmanti

Secondo un modello di rischio sviluppato dall’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), nelle prossime tre decadi, le inondazioni fluviali potrebbero sfollare quasi 96 milioni di bambini, i cicloni e le tempeste 10,3 milioni e 7,2 milioni di bambini. Con l’aumento degli eventi climatici estremi, questi numeri sono destinati a crescere e, secondo l’IDMC, a superare di gran lunga gli spostamenti che si registrano attualmente per conflitti e violenze.

L’UNICEF a tal proposito, con l’avvicinarsi del vertice sui cambiamenti climatici COP28 a Dubai, invita governi, donatori, partner e settore privato ad assicurare i servizi essenziali ai bambini, potenziarne la loro resilienza e finanziare programmi umanitari e investimenti futuri.

