Una fotografia che ritrae un bambino congelato sta diventando virale. Ha camminato per quattro chilometri a una temperatura di nove gradi sotto lo zero per raggiungere la scuola.









Bufala o verità?

Voglio prendere la notizia con le pinze perché, essendo diventata virale, temo sinceramente che possa esser stata modificata in qualche dettaglio. La storia che sono riuscita a ricostruire riguarda un bambino che vive nelle campagne cinesi e pur di arrivare a scuola, accetta di camminare a lungo a bassissime temperature. L’eroe di questa storia si chiama Wang Manfu e il suo volto è oramai già famoso sul web. I compagni lo hanno bonariamente ribattezzato “fiocco di neve”, nella foto li vediamo divertiti.

Questo bambino congelato avrebbe spiegato che gli piace molto andare a scuola perché impara un sacco di cose molto belle e perché gli viene dato il latte caldo con i biscotti. A chi avrebbe rilasciato questa dichiarazione non è molto chiaro. Si sa per certo che la fotografia è stata scattata dalla maestra. La foto, comunque, ha commosso a tal punto il popolo online cinese che sono state organizzate delle raccolte fondi per l’acquisto di stufe e giacche per gli alunni della scuola.

La riflessione

Che questa storia sia stata leggermente costruita o che sia una tristissima realtà quotidiana è comunque testimone di una Cina che attualmente corre a due velocità. Da un lato la grande e immensa Cina che divora, da brava tigre asiatica, il mercato occidentale. Dall’altro lato, invece, una Cina ancora molto arretrata dove le persone vivono in capanne costruite con il fango essiccato. Ma non è solo questo il punto sul quale porre l’accento. Si potrebbe scendere un po’ nella sana polemica e fare uno zoom sulle mamme che alla mattina parcheggiano il SUV quasi in classe per fare in modo che il loro povero ragazzino non prenda arietta.

Elisa Bianchedi