Un tribunale federale di Washington ha emesso una decisione destinata a lasciare un segno profondo nel dibattito sulla libertà di parola e sull’antisemitismo. Per la prima volta nella storia giuridica americana, un giudice ha stabilito che colpire o strappare una bandiera di Israele equivale a un atto di discriminazione razziale, e non a una forma di protesta politica, in quanto questa è riconosciuta come il simbolo dell’identità ebraica.

Il caso che ha innescato la controversia

L’episodio risale a una manifestazione a Washington del novembre 2024, quando Kimmara Sumrall, un’attivista ebrea filo-israeliana, indossava una bandiera di Israele sulle spalle come mantello. Durante la protesta, organizzata da gruppi anti-Israele, una manifestante avversaria avrebbe afferrato la bandiera e tirato con forza, stringendola intorno al collo di Sumrall. Quest’ultima ha dichiarato di essere stata soffocata per alcuni istanti, temendo per la propria incolumità.

Un agente di polizia presente è intervenuto immediatamente. In un primo momento, un tribunale penale aveva assolto l’imputata, sostenendo che lo scontro non configurava reato di aggressione. Ma Sumrall non si è fermata: con il supporto del National Jewish Advocacy Center (NJAC), ha avviato una causa civile per discriminazione.

Le argomentazioni del tribunale

Il giudice Trevor N. McFadden ha accolto la tesi dei legali dell’attivista, affermando che l’atto non poteva essere interpretato come semplice contestazione politica. Al contrario, secondo il magistrato, «tirare una bandiera di Israele legata intorno al collo di una persona ebrea costituisce prova diretta di discriminazione razziale».

Il giudice ha sottolineato che la stella di David, simbolo centrale della bandiera, non rappresenta soltanto lo Stato di Israele ma anche l’identità del popolo ebraico. Paragonando il gesto a un insulto razziale contro gli afroamericani, McFadden ha ritenuto che l’aggressione avesse motivazioni discriminatorie e non soltanto politiche.

Le due versioni a confronto

La difesa ha sostenuto che la ricostruzione fosse esagerata: secondo gli avvocati dell’imputata, il suo keffiyeh si sarebbe impigliato nella bandiera durante lo scontro, senza l’intenzione di aggredire o soffocare Sumrall. Inoltre, hanno avvertito che una sentenza del genere rischia di confondere la critica legittima alle politiche israeliane con l’antisemitismo, limitando di fatto la libertà di manifestare.

Il tribunale però ha respinto questa linea, ritenendo che l’atto avesse un chiaro intento discriminatorio. Ha anche concesso a Sumrall un ordine restrittivo per impedire ulteriori contatti con l’imputata, decisione che i legali della difesa hanno definito un pericoloso precedente capace di ridurre il diritto a partecipare a proteste pubbliche.

Il punto centrale della sentenza sta nell’equiparazione tra il simbolo politico dello Stato di Israele e l’identità ebraica. Negli Stati Uniti, infatti, bruciare la bandiera americana è considerato un diritto protetto dal Primo Emendamento, così come lo è la distruzione di altre bandiere nazionali. Per la prima volta, però, un tribunale ha deciso che la bandiera di Israele merita una tutela speciale, collegandola direttamente alla “razza ebraica”.

Questa interpretazione rappresenta un ribaltamento rispetto a decenni di giurisprudenza, che avevano sempre difeso l’incendio o la profanazione di simboli nazionali come forme di libertà di espressione.







Le reazioni della comunità ebraica

Il National Jewish Advocacy Center ha accolto con favore la decisione, definendola una vittoria legale importante nella lotta contro l’antisemitismo. Secondo i rappresentanti dell’organizzazione, la sentenza stabilisce un precedente che permetterà di proteggere meglio gli ebrei da attacchi legati a manifestazioni antisioniste.

L’avvocato Matthew Mainen, tra i promotori della causa, ha dichiarato che il verdetto «consolida la giurisprudenza che equipara gli attacchi alla stella di David e alla bandiera di Israele all’antisemitismo». In futuro, ha aggiunto, sarà possibile citare questa decisione come base per altre denunce contro atti considerati discriminatori.

Le critiche degli attivisti per le libertà civili

Non sono mancate reazioni opposte. Alcuni difensori della libertà di parola hanno denunciato che questa sentenza potrebbe aprire la strada alla criminalizzazione della protesta politica, soprattutto nelle manifestazioni contro Israele e le sue politiche nei confronti dei palestinesi.

Secondo i critici, confondere l’opposizione al sionismo con l’odio antiebraico rischia di mettere a tacere il dissenso legittimo, trasformando il diritto di manifestare in un terreno minato da possibili accuse di razzismo. Si tratta, sostengono, di un’interpretazione che va ben oltre lo spirito del Primo Emendamento.

Il contesto più ampio delle battaglie legali

La vicenda della bandiera di Israele si inserisce in una cornice più vasta di scontri giudiziari negli Stati Uniti. Negli ultimi anni, sia gruppi filo-palestinesi sia organizzazioni pro-Israele hanno fatto ricorso ai tribunali per portare avanti le proprie cause. In particolare, le ONG ebraiche hanno cercato di estendere la definizione legale di antisemitismo fino a includere l’antisionismo, con l’obiettivo di rafforzare le tutele civili per gli ebrei.

Il NJAC e altri enti hanno già utilizzato strategie simili in diversi ambiti: dalle università finanziate con fondi pubblici, accusate di tollerare proteste antisioniste, agli impianti sportivi e persino alle sinagoghe, che in alcuni casi hanno chiesto protezione attraverso leggi originariamente pensate per le cliniche per aborti.

La sentenza del giudice McFadden segna un momento di rottura nel diritto statunitense: per la prima volta, una bandiera nazionale viene trattata come un’estensione diretta dell’identità di un popolo, con la conseguenza che la sua profanazione diventa reato di discriminazione.

Se da un lato le comunità ebraiche salutano con favore questa nuova tutela, dall’altro lato gli attivisti per le libertà civili temono un precedente che riduca drasticamente lo spazio di critica politica. Resta da vedere come i futuri tribunali americani applicheranno questo standard e se la Corte Suprema, in un eventuale ricorso, confermerà o ribalterà questa interpretazione innovativa.

Lucrezia Agliani