Le città di Salt Lake City e Boise hanno recentemente adottato nuove bandiere Pride per mostrare il loro sostegno alla comunità LGBTQ+, sfidando apertamente le leggi imposte dai rispettivi stati, che sono sotto il controllo dei legislatori repubblicani. Queste leggi vietano l’esposizione delle bandiere arcobaleno, simbolo della comunità Pride, negli edifici pubblici e nelle scuole. Le nuove bandiere, pur rispettando le leggi locali in apparenza, sono state adottate come simboli ufficiali delle città, suscitando una reazione forte da parte delle autorità politiche.

Come le bandiere Pride sfidano le nuove leggi statali in Utah e Idaho

Salt Lake City, capitale dello stato dello Utah, ha deciso di rendere omaggio alla comunità LGBTQ+ attraverso tre nuove bandiere cittadine. La sindaca Erin Mendenhall ha dichiarato che queste bandiere rappresentano i valori fondamentali della città, come la diversità, l’equità e l’inclusione. Questi valori sono diventati il cuore pulsante della comunità locale, unendo i cittadini in un ideale comune di accoglienza e supporto reciproco. Le bandiere, che includono anche un design per celebrare Juneteenth, la data che commemora la fine della schiavitù negli Stati Uniti, sono state approvate in una seduta del consiglio comunale. La mossa è stata pensata anche per evitare possibili sanzioni derivanti dalla legge statale H.B. 77, che impone limitazioni sull’esposizione di bandiere negli edifici pubblici.

La legge dello Utah, entrata in vigore il 3 maggio, prevede che i governanti locali o statali possano essere multati di 500 dollari al giorno per ogni bandiera non ufficiale esposta. Solo la bandiera nazionale degli Stati Uniti, quella dello stato, le bandiere di enti governativi, le bandiere olimpiche, quelle militari e quelle tribali sono autorizzate. Tuttavia, le autorità di Salt Lake City hanno deciso di adottare le nuove bandiere come “bandiere ufficiali della città”, eludendo così le restrizioni previste dalla legge.







Anche la città di Boise, capitale dell’Idaho, ha preso una posizione simile, sebbene la legge statale sia entrata in vigore un po’ prima, il 3 aprile. Boise ha storicamente esposto la bandiera Pride durante gli eventi pubblici, e la sindaca Lauren McLean ha continuato a farlo anche dopo l’entrata in vigore della legge che ne vietava l’uso negli edifici governativi. In risposta, McLean ha proclamato ufficialmente che la bandiera è ora quella ufficiale della città. Questa proclamazione ha ricevuto il sostegno del consiglio comunale con un voto favorevole di 5 a 1, e la bandiera verrà esposta accanto a quella tradizionale della città, che rappresenta il municipio di Boise e lo slogan “City of Trees”.

La visibilità LGBTQ+ al centro dello scontro tra poteri

La mossa di Boise ha sollevato una serie di critiche da parte dei legislatori repubblicani dell’Idaho, che hanno minacciato conseguenze legali per la città. Anche la legge sull’esposizione delle bandiere ha sollevato discussioni accese in altre comunità dell’Idaho, come Bonners Ferry, che fino ad aprile aveva esposto la bandiera canadese come simbolo di amicizia transfrontaliera. Sebbene la legge preveda alcune eccezioni per le bandiere straniere durante “occasioni speciali”, la città ha deciso di dichiarare ogni giorno un’occasione speciale per poter continuare a esporre la bandiera canadese.

Queste decisioni delle città di Salt Lake City e Boise hanno portato a un ampio dibattito sul ruolo delle città come spazi di resistenza contro le leggi statali percepite come discriminatorie. La posizione di queste amministrazioni comunali dimostra un chiaro impegno a favore dei diritti civili e dell’inclusività, contrastando le politiche percepite come oppressive nei confronti della comunità LGBTQ+.

Le azioni delle due città sono un potente messaggio di supporto a una parte della popolazione che si sente frequentemente emarginata. Le bandiere Pride, simboli storici di lotta per i diritti e l’uguaglianza, diventano così uno strumento di visibilità e di solidarietà. Questo gesto, purtroppo, non è privo di rischi legali, ma evidenzia la crescente tensione tra le autorità locali e quelle statali, con le città che sembrano voler rimanere fedeli ai propri valori di apertura e accoglienza.

Mentre le legislazioni degli stati conservatori sembrano cercare di limitare la libertà simbolica delle amministrazioni locali, la risposta delle città come Salt Lake City e Boise dimostra come, in alcuni casi, le leggi possono essere interpretate in modi che permettano di continuare a sostenere i diritti delle minoranze. Il futuro di queste battaglie legali rimane incerto, ma il messaggio delle città è che la lotta per l’uguaglianza non si ferma di fronte alle leggi ingiuste, e l’inclusione è un valore che merita di essere difeso a tutti i costi.

Elena Caccioppoli