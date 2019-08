Bando per servizio civile: oltre 39mila posti disponibili per i volontari

Sarebbero 39.181 i posti messi a disposizione attraverso il bando per servizio civile di quest’anno. L’annuncio arriva direttamente dal dipartimento per le politiche giovanili, che ricerca operatori dai 18 ai 28 anni da collocare in progetti di varia natura.

Il servizio civile è un servizio pubblico che i cittadini prestano allo stato in modo volontario a fini personali, formativi e professionali. I progetti sono destinati a volontari di età compresa tra i 18 e 28 anni. Il bando per servizio civile mette a disposizione progetti di viaria natura e spaziano dal contesto sociale, civico, assistenziale, artistico e legale. Il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile stesso hanno dichiarato che i nuovi posti disponibile saranno 39.181 e che i progetti avranno luogo sia in Italia che all’estero. Nello specifico sono ricercati 20.103 volontari per 1429 progetti in Italia, 605 operatori per 92 progetti all’estero, 2188 operatori per progetti con “misure aggiuntive”, 16.285 volontari per progetti regionali. L’esperienza proposte sono uniche e accattivanti, tuttavia rispetto agli scorsi anni le iscrizioni al bando sono calate drasticamente. Forse per gli interessati, questa riduzione dei competitor sarà un fatto positivo!

Come candidarsi? Rispetto agli scorsi anni, sarà possibile iscriversi al bando esclusivamente seguendo i passaggi indicati nella modalità online. Sarà, infatti, messa a disposizione una piattaforma che utilizzerà il documento d’identità digitalizzato, in modo da velocizzare e ottimizzare la procedura di iscrizione. Oltre ad avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, per potersi iscrivere bisogna possedere alcuni requisiti, ovvero: avere la cittadinanza italiana o un permesso di soggiorno di lungo periodo, non avere mai svolto servizio civile in passato, non appartenere ai corpi di stato militari, non avere rapporti lavorativi con l’ente per cui ci si candida, godere di diritti civili e politici, non avere mai avuto condanne di detenzione superiori a un anno o detenzione inferiore a un anno per delitti, violenze contro le persone, uso o trasporto di armi, terrorismo. Dopo aver inviato tutti i documenti necessari, l’esame del bando consisterà un colloquio di selezione.