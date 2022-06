Bank Run: il sistema bancario cinese sta crollando?

Il sistema bancario cinese da 40 trilioni di dollari sta mostrando crescenti segni di debolezza. Lo testimoniano la corsa agli sportelli “Bank Run” avvenute nell’arco di una settimana. Alcune banche locali in iniziano a dare segni di insolvenza, impedendo il prelievo di contanti. I clienti disperati hanno scatenato diverse proteste in diverse parti del Paese. Come spiegare questa situazione? In che stato si trovano le banche cinesi?

Da diversi anni le autorità cinesi hanno ‘implementato’ la decisione di ripulire il settore finanziario. Incoraggiando le istituzioni a limitare il ricorso al “shadow banking” (finanziamento dell’economia al di fuori del sistema bancario tradizionale). Il cui sviluppo ha avuto assunse proporzioni allarmanti. In tale contesto, l’impatto dei severi confinamenti degli ultimi mesi, in connessione con la pandemia di coronavirus, sta pesando sempre più sull’economia. In particolare sull’attività bancaria. Incidendo sulla qualità dei crediti (importante aumento delle sofferenze in essere) e risultati (profitti in calo).

Di conseguenza, lo stato di salute dei marchi finanziari del Paese non è incoraggiante. Soprattutto dopo la dichiarazione di fallimento di Boaschang Bank (agosto 2020). Prima liquidazione nella storia del Paese dal 2001, alla luce delle preoccupazioni per la salute del settore bancario. E, più in particolare, quelle relative alle numerose banche locali di piccole e medie dimensioni.

In questo contesto, da metà aprile, sei banche con filiali nelle province di Henan (4) e Anhui (2) hanno sospeso i servizi di online banking e mobile banking. Per ragioni ufficiali a livello di sistema.

Questa situazione ha generato un “panico bancario”. Il cosiddetto ‘bank run’, la corsa agli sportelli. Che si verifica quando un elevato numero di clienti di una banca prelevano contemporaneamente tutti i loro depositi per paura che la banca diventi insolvente. Tale avvenimento destabilizza la banca stessa, che spesso fallisce.

Nell’anatomia di una crisi economica, la corsa agli sportelli è il punto di non ritorno economico per un istituto finanziario. Non si sono verificate molto spesso nella storia moderna. Ma quando si verificano, e sono diffuse, le conseguenze possono durare per anni.

Ne sono da esempio gli Stati Uniti. Dove, in seguito al crollo del mercato azionario del 1929 seguito dalla Grande Depressione, si determino una massiccia corsa agli sportelli. Alcuni anni prima, nel 1927, il bank run in Giappone comportò il crollo di dozzine di istituzioni. Altro esempio la crisi bancaria in Myanmar nel 2003, da cui il Paese non si è mai ripreso completamente.

Ma all’insaputa dei più c’è una crescente crisi bancaria che si sta preparando in Cina mentre il Paese vive un grande sconvolgimento economico e finanziario. Senza precedenti nella storia recente. Diverse fonti hanno confermato che i depositi presso le sei banche di seguito indicate hanno subito il congelamento dei prelievi da metà aprile.

Yuzhou Xinminsheng Village Bank (situata nella città di Xuchang, provincia di Henan).

Zhecheng Huanghuai Bank (città di Shangqui, provincia di Henan).

Rural Bank Shangcai Huimin (città di Zhumadian, provincia di Henan).

New Bank Oriental Village (New Bank Oriental Village).

Banca del villaggio del fiume Huaihe (città di Bengbu, provincia di Anhui).

Yixian County Village Bank (città di Huangshan, provincia di Anhui).

Il bank run arriva sulla scia del crollo di China Evergrande, uno dei maggiori sviluppatori del Paese. Gli analisti temono da tempo che il crollo di Evergrande possa avere effetti a catena nel settore immobiliare e riversarsi sul sistema finanziario.

Al centro della questione c’è l’opacità della struttura azionaria delle piccole banche, che ha consentito agli azionisti di accumulare partecipazioni nelle banche senza l’approvazione normativa, utilizzando anche i prestatori per garantire prestiti.

La crisi di liquidità in corso nella provincia centrale cinese dell’Henan mette in evidenza le difficoltà che devono affrontare le autorità. Nel ripulire i deboli piccoli istituti di credito rurali del paese in mezzo alla crescente pressione economica e alle cattive prospettive per il settore delle piccole banche.

Inoltre, è arrivata in un momento in cui la fiducia del pubblico nel sistema bancario cinese stava già scemando. Nell’ultimo decennio, Pechino ha represso le attività di “banca ombra” (prestiti non regolamentati e non contabilizzati da istituzioni finanziarie). A causa della preoccupazione che la maggior parte dei fondi fosse stata dirottata a sviluppatori immobiliari e progetti di sviluppo. , portando a un rapido aumento del debito e all’aumento dei rischi finanziari.

Di fronte a questa situazione, molti cinesi si sono precipitati nelle banche, generando il cosiddetto fenomeno di “bank run”.

I provinciali cinesi hanno una riluttanza/avversione culturale a depositare i propri risparmi in banca. Le istituzioni sono riuscite nella loro attività garantendo i depositi dei loro clienti. Tuttavia, le difficoltà che incombono, in particolare le istituzioni comunali dell’Henan, hanno destato grande preoccupazione nella popolazione, che mette in discussione la fiducia che ripone in loro ma anche, in una certa misura, nello Stato e nelle autorità di vigilanza .

Di conseguenza, a fine aprile, la banca centrale cinese ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che collaborerà con le regioni interessate per proteggere i diritti finanziari dei consumatori. Quanto all’Autorità di vigilanza sui sistemi bancari e assicurativi, ha rivelato di indagare sulle attività fraudolente poste in essere dal gruppo Henan New Fortune, principale azionista delle quattro banche (appropriazione indebita di fondi pubblici per collusione interna ed esterna) …senza citare il situazione delle due banche nella provincia di Anhui.

Questa crisi è un segno della perdita di fiducia di sempre più cinesi nelle proprie istituzioni finanziarie e bancarie (soprattutto dopo lo scandalo China Evergrande)?

Mentre i rigidi confinamenti legati alla crisi sanitaria hanno suscitato rabbia, il fenomeno più eclatante degli ultimi anni è stato la graduale perdita di fiducia dei cinesi nel proprio sistema finanziario. In questo senso, le difficoltà incontrate dal gruppo China Evergrande, specializzato nella costruzione e vendita di appartamenti residenziali nelle città di secondo e terzo ordine della Cina, hanno rafforzato questa sfiducia, con i residenti che rischiano di perdere i risparmi utilizzati a garanzia dell’acquisto della sua casa. .

Per ripristinare la fiducia degli investitori e ridurre al minimo il danno economico, le autorità devono rimuovere ogni dubbio sul fatto che faranno ciò che è necessario per contenere le potenziali ricadute da un default stimato di 300 miliardi di dollari da parte di Evergrande.

Ma tre fonti di incertezza potrebbero amplificare notevolmente l’impatto negativo sul resto dell’economia cinese. In primo luogo, un effetto a catena psicologica su altri promotori immobiliari che, come Evergrande, usano il debito per finanziare le loro operazioni. Se i potenziali finanziatori sono preoccupati per le difficoltà nel settore immobiliare, molte aziende potrebbero scoprire che i loro finanziamenti stanno finendo. Questi timori di bancarotte nel settore alimentano profezie che si auto avverano.









Poi c’è il controllo di Evergrande sul sistema finanziario cinese e sul sistema bancario ombra. Sebbene sia facile scoprire e documentare l’entità dei prestiti aziendali da parte di banche e istituti finanziari non bancari, i canali e l’entità dei vari effetti indiretti sono più incerti perché più complessi. Infine, e forse la più importante fonte di incertezza, è se le autorità possono evitare un diffuso collasso finanziario se il problema Evergrande si trasforma in una crisi sistemica.

Qualunque sia la causa, questi sviluppi sollevano seri interrogativi tra il pubblico sulla salute del sistema finanziario cinese e sulla supervisione normativa. Tuttavia, la preoccupazione più immediata è la prospettiva del contagio, che potrebbe vedere la corsa (finora) solo sugli argini rurali estendersi alle grandi città.

Perché questa crisi bancaria in Cina, che potrebbe portare a una crisi valutaria, è relativamente ignorata in tutto il mondo? La potenza cinese è in grado di fermare la protesta dei cinesi di fronte a queste difficoltà bancarie che impediscono all’Occidente di vedere l’entità del fenomeno?

In un momento in cui l’economia cinese sta rallentando drasticamente e il settore privato è gravemente sotto finanziato, le autorità si trovano ora ad affrontare un dilemma. Vogliono preservare la credibilità del loro approccio al consolidamento, ma non possono privare di liquidità il settore bancario.

Inoltre, in un contesto in cui i problemi energetici e alimentari che portano a un’inflazione elevata sono fonte di preoccupazione per i paesi occidentali e in cui le informazioni sulla situazione interna della Cina sono bloccate, la vera considerazione della situazione economica della Cina nell’Impero di Mezzo da parte del resto del mondo è ora diventando secondario ma anche difficile, soprattutto perché il rapporto debito pubblico/PIL del Paese, nel 2021, sembra molto più basso (70%) di quello di Stati Uniti (133%), Giappone (257%) e Francia (115%) e fornirebbe la capacità di bilancio per affrontare una possibile crisi.

Ma non dimentichiamo che il 2022 si preannuncia come un anno importante per la politica cinese. Il Partito Comunista terrà il suo 20° Congresso questo autunno, durante il quale Xi Jinping dovrebbe essere rieletto per un terzo mandato di cinque anni come suo leader, con l’abolizione del limite di due mandati fissato da Deng Xiaoping. Pertanto, per il denunciante, è necessario stabilizzare la crescita, impedire che eventuali disfunzioni, qualsiasi interrogatorio della Società venga reso pubblico. Se, a fine maggio, sono emerse sui social le immagini che mostravano numerose manifestazioni davanti al agenzie bancarie, questi eventi sono stati raramente trasmessi e/o citati dalla stampa.

Quali sono i possibili rischi di questa crisi per il sistema bancario globale? Quali potrebbero essere le conseguenze per l’economia mondiale se i consumi in Cina e le società cinesi venissero sconvolti da queste difficoltà bancarie?

L’ascesa della Cina come potenza economica globale ha sollevato i timori che una crisi nel settore bancario cinese possa portare a una recessione globale simile alla crisi finanziaria globale del 2007-2008.

Mentre molti analisti pensavano che il sistema bancario cinese fosse in gran parte immune dalla crisi di Evergrande, le crepe stanno iniziando a mostrarsi. Certo, la mancanza di informazioni sui segnali di una corsa agli sportelli in Cina è alquanto sorprendente e poco rassicurante. Se questa corsa alle banche dovesse intensificarsi, i mercati globali già volatili potrebbero dover affrontare un evento “cigno nero” ancora più grande di Evergrande.

Felicia Bruscino

Stampa questo articolo

Mi piace: Mi piace Caricamento...