«Le vittime dei trafficanti di esseri umani meritano il massimo rispetto – dice Da Re, candidato alle Europee per la Lega -. D’arte non mi intendo molto, questa è senz’altro una madornale sciocchezza. Mi dicono che l’idea sarebbe portare prima o poi a Bruxelles il barcone. Io trovo avrebbe più senso portare in Europa buoni propositi per fermare il flusso dei migranti». Da Re qualche confessa che non andrà alla Biennale «stavolta proprio no, girerò decisamente al largo perché questa “arte politica” non la capisco e non la voglio capire». Sentiranno la sua mancanza.