Si fa strada una contro-narrazione che invita alla lentezza e alla consapevolezza. Non si tratta di pigrizia, ma di una nuova strategia di benessere personale. Il concetto è semplice quanto rivoluzionario: affrontare il lunedì con il minimo sforzo necessario per iniziare la settimana senza ansia. A coniare questa filosofia è stata Marisa Jo Mayes, una giovane influencer americana che, grazie a TikTok, ha saputo intercettare un bisogno diffuso e trasformarlo in un movimento virale: il bare minimum Monday, ovvero “il lunedì del minimo indispensabile”.

Il lunedì, per molti, rappresenta un muro difficile da scavalcare. Dopo il weekend, riprendere i ritmi lavorativi o accademici può essere percepito come un trauma ricorrente. Proprio per questo, la filosofia del “fare il minimo indispensabile” propone di non lanciarsi a capofitto nella settimana, ma di affrontarla gradualmente, lasciando che la mente e il corpo abbiano il tempo di adattarsi.

Il bare minimum Monday si fonda sulla convinzione che la produttività non debba per forza coincidere con la quantità di attività svolte, ma piuttosto con la qualità e la sostenibilità del lavoro. In pratica, si tratta di iniziare il lunedì evitando sovraccarichi, riducendo le aspettative e focalizzandosi solo sulle attività davvero essenziali.

Origine del movimento

Marisa Jo Mayes non è una psicologa né una coach professionista. È una content creator che, come molte altre persone, si è ritrovata schiacciata dalla pressione di dover essere sempre al massimo. Dopo aver sperimentato episodi di ansia e burnout, ha iniziato a documentare sui social il suo nuovo approccio alla gestione del tempo, a partire proprio dai lunedì. I suoi video, diventati virali su TikTok, hanno dato vita a una vera e propria community che si riconosce nel rifiuto della frenesia iniziale della settimana.

La psicologia dietro il concetto

Secondo numerosi psicologi, il lunedì rappresenta un momento critico dal punto di vista emotivo. La cosiddetta “sindrome del lunedì” è un fenomeno ampiamente studiato: si tratta di un calo del tono dell’umore che si manifesta al termine del weekend e può durare fino a metà della giornata lavorativa. A influenzarlo concorrono diversi fattori: l’alterazione dei ritmi circadiani durante il fine settimana, l’accumulo di pensieri relativi agli impegni futuri e la sensazione di perdita di libertà personale.

La strategia del bare minimum Monday si colloca esattamente in questo contesto. Evitando di affrontare compiti troppo complessi nei primi momenti della settimana, si permette alla mente di riadattarsi in modo più armonioso. Inoltre, questo approccio aiuta a prevenire l’accumulo di stress cronico, uno dei principali fattori di rischio per la salute mentale.

Se da un lato l’idea di fare il minimo indispensabile può sembrare incompatibile con le logiche aziendali tradizionali, dall’altro si inserisce perfettamente nelle nuove tendenze che valorizzano il benessere psicofisico dei dipendenti. Sempre più aziende, infatti, stanno introducendo formule di lavoro flessibile, come lo smart working o le settimane lavorative ridotte, con risultati positivi in termini di produttività e soddisfazione.

Il lunedì “soft” potrebbe diventare, per alcune organizzazioni, una forma di investimento nel capitale umano. Ridurre la pressione nei primi giorni della settimana potrebbe infatti tradursi in un aumento dell’efficienza complessiva. Non è un caso che, in alcune realtà aziendali innovative, si stiano già sperimentando versioni istituzionalizzate del bare minimum Monday, dove i team sono incoraggiati a dedicarsi a compiti di routine o ad attività di aggiornamento personale, evitando riunioni e scadenze troppo ravvicinate.







Una rivoluzione culturale?

La forza di questa filosofia risiede nella sua semplicità: non si tratta di stravolgere la propria vita, ma di cambiare prospettiva. Il bare minimum Monday non è, infatti, un invito a non fare nulla, ma un’esortazione a ricalibrare le energie, a scegliere con cura dove investirle e, soprattutto, a iniziare la settimana con uno stato d’animo più sereno.

La cultura del “tutto e subito” ha portato molte persone a vivere con il fiato corto, in costante rincorsa degli obiettivi. Ma ogni corsa, per essere sostenibile, ha bisogno di momenti di rallentamento. Lunedì può diventare, simbolicamente, quel momento in cui si prende fiato, si osserva la settimana che verrà e si pianifica con lucidità.

Perché proprio su TikTok?

Non è un caso che questa filosofia sia esplosa proprio su TikTok, piattaforma che negli ultimi anni ha visto nascere e consolidarsi numerosi trend legati alla salute mentale, al self-care e alla produttività sostenibile. I video di Marisa Jo Mayes, caratterizzati da un tono intimo e riflessivo, hanno incontrato una risonanza profonda tra gli utenti, spesso giovani adulti alle prese con la precarietà lavorativa, l’incertezza economica e il sovraccarico emotivo.

La viralità del bare minimum Monday è anche un indicatore di quanto le persone sentano il bisogno di validazione e sostegno nelle proprie scelte di benessere. Sapere che altri condividono lo stesso disagio del lunedì e adottano strategie per affrontarlo può avere un potente effetto normalizzante.

Critiche e limiti

In effetti, non tutti hanno la possibilità di ridurre il carico lavorativo del lunedì. Professioni come l’assistenza sanitaria, il commercio o l’istruzione, ad esempio, richiedono una presenza e una prontezza che difficilmente si conciliano con l’idea di “prenderla con calma”. Per questo motivo, è importante leggere il bare minimum Monday come un suggerimento e non come una prescrizione universale.

Che si tratti di immergersi lentamente o di tuffarsi senza pensarci troppo, l’importante è ascoltarsi. Il lunedì, simbolo di ripartenza e spesso fonte di tensione, può trasformarsi in un momento di cura personale, se vissuto con un approccio più empatico verso se stessi.

Patricia Iori