Barenboim si disegna per insegnare musica

Barenboim il celebre pianista e direttore d’orchestra sarà uno dei protagonisti di un cartone animato, dove insegnerà musica classica a studenti giovanissimi.

La serie si chiama “Max & Maestro” ed è stata realizzata con l’obiettivo di infondere nei bambini, dai sei ai dodici anni, l’amore per la musica classica. Attraverso il divertimento e l’avventura uniti ad un percorso di educazione musicale. Max & Maestro sarà trasmessa in primavera in 52 episodi della durata di 11 minuti.

Per il maestro Daniel Barenboim è stata la prima volta nel mondo dei cartoon, lui stesso ha spiegato che è un espediente di parlare ai bambini probabilmente più simpatico e diretto di tanti discorsi. La musica classica può anche essere divertente e nel contempo restare profonda.

La serie è stata presentata a Parigi con la partecipazione del direttore d’orchestra Daniel Barenboim. Il cartoon è prodotto da MP1 in Italia e Monello Production in Francia, coprodotta dalla televisione pubblica: RAI in Italia, Francie Télévisions in Francia e HR in Germania.

Max & Maestro

Max un irresoluto giovane che vive in un quartiere periferico dove suo padre è un amante della musica rap, e gli amici che frequenta sono attratti dai dai videogiochi. Conduce una vita piuttosto normale fino a quando un giorno, in seguito all’ascolta di un brano di Bach, viene conquistato dall’idea di diventare direttore d’orchestra di musica classica.

Mosso dalla curiosità Max incontrerà l’insegnante da cui imparerà la capacità di ascoltare. Il maestro Barenboim intrigato dal talento del giovane, un raro caso di ‘orecchio assoluto’, decide di seguirlo. Così il giovane Max diventa, in un qualche modo, l’assistente del musicista Barenboim.









Vivendo in un ambiente maldisposto alla musica classica, e non intenzionato a voler perdere affetti e reputazione, Max svolge il suo ‘nuovo ruolo’ in totale segreto. Così il giovane si avvicina sempre più alla musica classica e l’incontro col maestro Barenboim gli trasformerà senza fine la vita.

Identificherà un nuovo mondo di suoni e la sua grande passione che lo porterà a capire, attraverso l’arte, meglio la realtà che lo circonda.

Daniel Barenboim

E’ nato a Buenos Aires (16 novembre 1942) è un noto pianista e direttore d’orchestra di origini argentino-israeliano. Figlio di genitori russi di origine ebraiche, presenta nazionalità: spagnola, israeliana e palestinese.

Esordì giovanissimo, a soli sette anni, come pianista nella sua città natale. I suoi studi sono iniziati con Claudio Arrau in seguito con Edwin Fischer, viaggiando anche all’estero tra: Roma, Salisburgo, Parigi e Lucerna. Sposò, nel 1966 la violoncellista Jacqueline du Pré, per la quale si convertì all’ebraismo, il matrimonio venne celebrato il 15 giugno del ’67 al Muro del Pianto di Gerusalemme. Dopo la guerra dei sei giorni in Israele.

Daniel Barenboim ha conciliato una brillante carriera internazionale come pianista a quella di direttore d’orchestra. Affermato pianista interprete di Mozart e Beethoven. Ha inciso varie volte il corpus delle sonate e dei concerti sia ome pianista che coe direttore d’orchestra.









Attualmente direttore musicale (dal ’92) dell’Opera di Stato a Berlino e dal 2011 anche del Teatro alla Scala. Vincitore di diversi premi come Colombe d’Oro per la Pace; Premio musicale Léonie Sonning; Herbert von Karajan Music Prize del Festspielhaus Baden-Baden.

Felicia Bruscino