Arriva Barry: il killer su commissione con la passione per la recitazione

Barry, questo il nome del nuovo telefilm di HBO. Ad interpretarlo sarà Bill Hader, volto noto in America per le sue apparizioni nel celeberrimo programma Saturday Night Live. Lo show è stato creato in collaborazione con Alec Berg, altro nome illustre tra gli sceneggiatori di film e telefilm comici come ad esempio la celeberrima sitcom anni ’90 Seinfeld.

Il suo debutto avverrà stasera, purtroppo però al momento non è ancora stata annunciata la data di uscita qui da noi. Tuttavia, visti gli attuali tempi di differita, non dovrebbe volerci poi molto.

Le aspettative sono tante, anche perché la coppia formata da Bill Hader e Alec Berg, si è già fatta apprezzare per altri progetti. Uno su tutti ad esempio è la serie TV, creata sempre per HBO, Silicon Valley, arrivata ormai alla sua quinta stagione.

In attesa della messa in onda italiana, quindi ecco il video promo diffuso dalla rete televisiva









Barry: trama e cast

Il telefilm, come si evince dal titolo, ruota tutta intorno all’ex marine Barry Berkman. Questi altri non è che un killer su commissione del Midwest sottopagato e solo che vive la sua “vita lavorativa” in maniera abbastanza depressa e senza entusiasmo. La sua vita cambia quando riceve un contratto per assassinare un uomo a Los Angeles. Qui dopo essersi messo sulle tracce dell’obbiettivo lo raggiunge in una scuola di recitazione.

Raggiunto l’obiettivo, però, Barry finisce per essere accolto nel gruppo e viene travolta dalla passione per la recitazione. Proprio a causa di questo deciderà di immergersi in questo nuovo mondo con dedizione. Purtroppo per lui però, la sua vecchia vita non sembra volerlo abbandonare.

Nel cast oltre a Bill Hader, è presente il mitico Henry Winkler, il celeberrimo Fonzie di Happy Days nel ruolo dell’insegnante di recitazione. Completano troupe Sarah Goldberg, Glenn Fleshler, Anthony Carrigan e un altro grande attore di spessore, ovvero Stephen Root.

Emanuele Algieri