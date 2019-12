Bassins de Lumières a Bordeaux: una vecchia base sottomarina diventa un grande centro di arte digitale

Bassins de Lumières: il più grande centro di arte digitale nell’ex base sottomarina della seconda guerra mondiale.

In Francia a Bordeaux, una ex base sottomarina sta per “rinascere in una nuova vita” come centro d’arte digitale, grazie a Culturespaces. Società francese, specializzata nella gestione di monumenti e musei, in particolare l’Arènes de Nimes o la Cité de l’Automobile.

Prenderà il nome di Bassins de Lumières: letteralmente “bacini di luci”. Proiezioni luminose riprodurranno i capolavori della storia dell’arte in formato gigante. E ne amplificheranno la suggestione grazie al riflesso della superficie dell’acqua.

Attiva da poco più di un anno, la base sottomarina di Bordeaux cristallizza ancora i dolorosi ricordi delle ore buie del Porto della Luna. Dagli anni ’60, il bunker ha attratto artisti, cineasti e musicisti affascinati dallo spirito del luogo. Istituzionalizzata nei primi anni 90, la base sottomarina è uno spazio dedicato alla nautica prima ancora di essere dedicato all’arte contemporanea nei primi anni del XXI secolo.

Oggi al centro del progetto di sviluppo di bacini galleggianti nel distretto di Bacalan, la base sottomarina mette in discussione e incuriosisce i suoi visitatori sul suo passato. Ma anche – e soprattutto – sul suo futuro.

Questo spazio, un enorme bunker alto 20 metri, servì durante la seconda guerra mondiale come rifugio comune per la flotta sottomarina tedesca e italiana. Copre oltre 13.000 metri quadrati e ospiterà mostre digitali dedicate ai grandi maestri della storia dell’arte e dell’arte contemporanea.

Bassins de Lumières : un viaggio al centro dei dipinti

L’ex base sottomarina di Bordeaux, in piena manutenzione, diventerà un centro culturale permanente. Attraverso un progetto di immersione digitale ” Bassins de Lumières ” selezionato dalla città per l’animazione e gestione del sito. Il gigantesco edificio di 42.000 m² che poteva ospitare fino a 15 sottomarini, situato a nord di Bordeaux, è stato per anni già parzialmente utilizzato per eventi culturali e mostre.

Nella primavera del 2020, quattro di questi bacini idrici, lunghi 100 metri, larghi 22 metri e alti 12 metri, ospiteranno una delle più grandi installazioni multimediali al mondo. L’area dei Bassins de Lumières sarà cinque volte quella dell’Atelier des Lumières. Inaugurata a Parigi nel 2018, due volte quella di Carrières de Lumières, il primo centro di arte digitale immersiva installato da Culturespaces, nel 2012, a Les Baux-de -Provence.

Grazie al processo Amiex (Art & Music Immersive Experience), i Bassins de Lumières offriranno ai visitatori l’opportunità di viaggiare con la musica, nel cuore dei dipinti. Van Gogh, dopo Klimt, nel 2019 ospite dell’Atelier des Lumières a Parigi e quello dei Carrières de Lumières in Provenza.

Secondo lo stesso principio, i dipinti e le sculture dei più grandi maestri della storia dell’arte si sposeranno a Bordeaux, con la magia di un centinaio di videoproiettori e migliaia di immagini digitalizzate.

Riflessioni e sensazioni

Il centro artistico presenterà mostre digitali immersive monumentali, dedicate ai grandi artisti della storia dell’arte e autori contemporanei. Le sue dimensioni sono 5 volte più grandi di quelle del famoso Atelier des Lumières di Parigi.

Durante tutto l’anno, i Bassins de Lumières presenteranno contemporaneamente diversi programmi: una mostra digitale dedicata ai grandi maestri della storia dell’arte coesisterà con creazioni digitali di artisti contemporanei installati in uno spazio dedicato chiamato “Le Cube”.

Le opere d’arte presentate da 90 videoproiettori si rifletteranno nelle acque di quattro immense piscine, lunghe 110 metri e larghe 22 metri. Le visite si svolgeranno su passerelle sull’acqua e lungo le banchine dei giganteschi bacini. Le mostre verranno rinnovate ogni anno e accetteranno i visitatori 7 giorni a settimana.

Il programma annunciato per il 2020 comprende una mostra a lungo termine di Gustav Klimt e una mostra a breve termine dell’artista tedesco Paul Klee intorno alle piscine. Saranno creati sei nuovi spazi artistici:





Le Cube: per la promozione di artisti specializzati in arte immersiva.

La Citerne: crea il legame tra musei e opere originali.

Les Grands nymphéas: per la proiezione di immagini dell’esposizione in acqua.

Uno spazio museale: presentare la storia della base sottomarina.

Uno spazio educativo: accompagnare la visita e facilitare la comprensione della mostra immersiva.

Un mezzanino, un palcoscenico e gradinate: proporranno diversi punti di vista.

Un progetto Culturespaces

La città di Bordeaux, che aveva indetto una gara d’appalto, ha selezionato il progetto Culturespaces, una filiale di Engie (ex GDF Suez). Specializzata nella gestione privata di monumenti storici, musei, strutture culturali, la società è nota in particolare per il suo Atelier des Lumières.

Da aprile, quest’ultima ha offerto una coinvolgente mostra digitale nell’11 ° arrondissement di Parigi, come le sue “Carrières de Lumière” a Baux-de-Provence. La società gestisce una dozzina di siti culturali, per un totale di quasi 3 milioni di visitatori all’anno.

Il contratto operativo dovrebbe coprire quindici anni, con 7 milioni di euro di investimenti e lavori. In questo progetto “in the making”, il comune intende aprire a lungo termine un invito a manifestare interesse, per utilizzare le altre celle che sono attualmente inutilizzabili per motivi di sicurezza, nonché il tetto “bomb breaker”, che è complesso da sviluppare.

Felicia Bruscino

Photo by Franck CHARLES on Unsplash