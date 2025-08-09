L’8 agosto 1983 rimane scolpito nella memoria collettiva come il giorno della battaglia di Comiso, in cui centinaia di persone si opposero fisicamente ai cancelli della base Nato del piccolo paesino vicino Ragusa, tentando di bloccare i lavori per l’installazione dei missili Cruise. Per tre giorni, un campeggio pacifista aveva animato le campagne attorno all’ex aeroporto “Magliocco”, trasformandole in un presidio di resistenza. Quella mattina, alle prime luci dell’alba, gruppi di manifestanti si disposero in un semicerchio compatto, decisi a non far passare né uomini né mezzi.

La battaglia di Comiso, l’eco di una lotta che non si è mai spenta

L’arrivo degli operai fu il primo momento di confronto in quella che passò alla storia come la battaglia di Comiso: c’era chi si allontanava subito, chi si fermava a discutere, e chi rimaneva incerto. In quel paesino, Comiso, dell’entroterra siciliano, gran parte del movimento italiano pacifista e anti-militarista, si era diretto proprio in uno dei luoghi simbolo della Nato, per tentare di sabotare un fulcro fondamentale dell’industria bellica italiana.

Il clima cambiò drasticamente a mezzogiorno, quando le forze dell’ordine ricevettero rinforzi e la sirena segnò l’inizio della carica. Lacrimogeni, manganelli e perfino colpi di pistola segnarono un pomeriggio di violenza: feriti, arresti, giornalisti picchiati e fotografi privati del materiale.

La Nato aveva infatti deciso di portare e depositare una serie di missili Cruise nell’aeroporto militare di Comiso: il materia bellico aveva una testata nucleare e l’eventuale uso era quello in difesa da attacchi, molto probabilmente sovietici. Quei giorni di agosto furono pertanto fondamentali per costruire collettivamente una risposta che non fosse – sebbene partisse – solamente locale, ma internazionale e internazionalista. Sin dai primi giorni del mese estivo, il movimento iniziò ogni forma di boicottaggio possibile, per fermare o sospendere il cantiere.

Nonostante il trauma della violenza della polizia, il movimento reagì immediatamente: un’assemblea gremita condannò le violenze e indicò le responsabilità del governo e del Ministero degli Interni, chiedendo le dimissioni del questore. Il tentativo di dividere i manifestanti in “buoni” e “cattivi” era una pratica comune, una mossa politica tanto efficace quanto deleteria, ma non fermò la mobilitazione, che anzi si fece ancora più determinata.

Il fronte siciliano contro il nucleare

Quel gesto simbolico e concreto di resistenza si inseriva in un contesto più ampio: tra il 1982 e il 1985, numerosi comuni siciliani si dichiararono “zone denuclearizzate”. Il primo fu Vittoria, in provincia di Ragusa, che il 3 aprile 1982 proclamò il rifiuto ufficiale di ospitare missili nucleari sul proprio territorio. Seguirono Caronia, Castelbuono, Lentini, Monreale, Sciacca, Scordia e perfino l’intera provincia di Messina.

Queste decisioni avevano un forte valore politico e simbolico, in quella che era l’Italia degli anni ’80: sancivano la volontà delle comunità locali di opporsi alle logiche militari della Guerra Fredda e di difendere la propria terra da rischi ambientali e militari. Il contesto sociale ed economico della battaglia di Comiso era pregno delle logiche di guerra e sviluppo nucleare.

Un movimento internazionale in marcia

La battaglia di Comiso non nacque in isolamento. Tra il 1981 e il 1982, l’Europa fu attraversata da manifestazioni imponenti contro l’installazione di nuovi missili nucleari, sia americani che sovietici. A Roma, Londra, Bonn, Madrid, Atene e Amsterdam scesero in piazza centinaia di migliaia di persone. La mobilitazione si estese fino a Copenaghen, Helsinki e Bruxelles, dimostrando una capacità organizzativa mai vista prima nel movimento pacifista.

In Sicilia, oltre alle grandi manifestazioni di Palermo e Messina, spiccarono la marcia per la pace Perugia-Assisi e la partecipazione massiccia alle iniziative nazionali. Le piazze, animate da sindacati, partiti di sinistra, movimenti locali e associazioni religiose, diventarono il simbolo di un’Europa che rifiutava di vivere sotto la minaccia atomica.







La radice politica della protesta

Dietro la mobilitazione e, in particolare, la battaglia di Comiso c’era anche l’azione strategica di figure come Pio La Torre, che nella battaglia contro i missili trovò una prosecuzione del proprio impegno pacifista e antimafioso. Per lui, l’accordo del governo italiano con la Nato — annunciato il 7 agosto 1981 — non portava alcun reale beneficio economico alla popolazione. Al contrario, rischiava di arricchire solo speculatori e imprese in odore di mafia, pronte a guadagnare sugli appalti per la costruzione della base.

La Torre vedeva la questione di Comiso come un nodo cruciale, non solo per la sicurezza dell’isola, ma per la pace europea. L’obiettivo del movimento non era schierarsi con un blocco politico-militare contro l’altro, ma ottenere una sospensione dell’installazione dei missili mentre a Ginevra proseguivano i negoziati per il disarmo.

Le prime scintille della mobilitazione contro il nucleare

Già nell’autunno del 1981, le prime manifestazioni avevano mostrato la forza del movimento. L’11 ottobre, oltre 30mila persone si radunarono a Comiso, precedute dalle iniziative di Palermo e dalla storica marcia Perugia-Assisi. A seguire, Torino, Milano, Venezia e Vicenza furono teatro di cortei imponenti, così come Messina e Firenze. La protesta si estendeva di settimana in settimana, con un crescendo che univa studenti, operai, religiosi, ambientalisti e militanti politici.

Nonostante le differenze interne — tra chi voleva puntare tutto sulla trattativa diplomatica e chi spingeva per un’azione più radicale — il movimento riuscì a mantenere un fronte unitario, almeno fino ai momenti decisivi.

Una lezione che parla ancora al presente

La battaglia di Comiso si concluse formalmente con la fine della Guerra Fredda e il progressivo smantellamento dei missili Cruise, ma la sua eredità resta viva. Fu un’esperienza in cui comunità locali e reti internazionali si unirono contro una decisione calata dall’alto, dimostrando che la partecipazione popolare può mettere in discussione scelte geopolitiche, militari e guerrafondaie di enorme portata.

Oggi, in un mondo in cui si torna a parlare di riarmo e minaccia nucleare, la memoria di quelle giornate — fatte di marce pacifiche, scontri violenti, assemblee interminabili e decisioni coraggiose — rimane un punto di riferimento per chi difende la pace, i territori, i beni comuni contro ogni logica di guerra e di dominio.

Lucrezia Agliani