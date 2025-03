Alla fine degli anni ’60, l’Italia è attraversata da un’ondata di contestazioni giovanili che investono università, fabbriche e piazze. Gli studenti si mobilitano contro un sistema accademico percepito come repressivo e ingiusto, ma la loro protesta si inserisce in una più ampia critica alla società capitalistica e alle sue istituzioni. Il 1° marzo 1968, la tensione esplode in uno scontro violento nella facoltà di Architettura di Valle Giulia, a Roma, dove per la prima volta il movimento studentesco abbandona l’innocenza delle proteste simboliche per misurarsi con la repressione dello Stato. Questo evento, che passa alla storia come la battaglia di Valle Giulia, segna un punto di non ritorno nelle dinamiche della contestazione giovanile, lasciando un’impronta indelebile nella storia italiana: le occupazioni delle università diventano uno strumento di protesta contro le istituzioni, il Sessantotto italiano.

Le radici della protesta studentesca

Nei mesi precedenti alla Battaglia di Valle Giulia, il fermento nelle università italiane cresce progressivamente. Le occupazioni degli atenei di Pisa, Torino e Milano, tra il febbraio e il novembre del 1967, avevano già dimostrato il malcontento di una generazione decisa a contestare il sistema educativo e, più in generale, la società contemporanea. Sebbene il pretesto immediato delle proteste fosse la riforma universitaria proposta dal governo, il vero nodo della questione del Sessantotto universitario risiedeva in uno scontro ben più profondo: da un lato, la difesa del modello capitalistico e della sua visione del sapere; dall’altro, la critica radicale di chi lo riteneva uno strumento di oppressione e controllo.

La battaglia di Valle Giulia segna l’inizio del movimento studentesco del ’68: tanti furono gli eventi che portavano avanti la contro-cultura e la contro-informazione studentesca, cioè tutte quelle forme di educazione e conoscenza che non si adattavano alla narrativa mainstream dell’Italia di allora. Uno dei fulcri del movimento, lo stesso di cui Pier Paolo Pasolini ha parlato massivamente, fu proprio la facoltà di Architettura di Valle Giulia, a Roma.

La sede dell’Università La Sapienza era il centro del dibattito politico portato avanti dai collettivi romani di sinistra di orientamento extraparlamentare, che contestavano profondamente il governo di allora e i suoi interessi. Molte volte fu occupata e proprio in quelle medesime situazioni, gli studenti hanno affrontato il ruolo e la violenza della polizia.

Tanti sono i ricordi, le foto e i filmati della battaglia di Valle Giulia, che testimoniano gli scontri tra studenti e forze dell’ordine, ma anche numerosi incendi contro automobili e camionette della Polizia. Istantanee in bianco e nero che raccontano attimi di violenza, di difesa e di rabbia. Alla fine della giornata, ci furono più di 200 denunce.

La critica al sapere e l’uso della violenza simbolica

Per gli studenti ribelli, il sapere non era più visto come un bene neutrale e disinteressato, ma come un dispositivo di potere che legittimava le disuguaglianze e giustificava le strutture dominanti della società. La scuola e l’università venivano interpretate come “apparati ideologici di Stato”, strumenti di un sistema repressivo che imponeva l’obbedienza attraverso un sapere apparentemente oggettivo.

A questo si aggiungeva il ruolo della scienza e della tecnica, il cui potenziale distruttivo – evidenziato dalla guerra in Vietnam e dal crescente pericolo nucleare – suscitava un senso di urgenza e la necessità di agire. L’uso della forza, come arma di resistenza, non veniva più escluso: la violenza simbolica era percepita come l’unico mezzo per scuotere un sistema sordo a qualsiasi tentativo di dialogo.

Il contesto internazionale e la spinta all’azione

L’influenza degli avvenimenti internazionali sulla mobilitazione studentesca italiana fu determinante. La guerra in Vietnam e la sproporzione evidente tra la potenza militare statunitense e la resistenza vietnamita rafforzavano la convinzione che il “sistema” operasse tanto attraverso il consenso indotto dal benessere consumistico quanto con la repressione brutale dei dissidenti.

La lotta studentesca del sessantotto si configurava quindi come una battaglia contro il capitalismo globale, in cui il sapere tecnico-scientifico rappresentava un campo di battaglia tanto quanto le piazze e le università occupate.

Il giorno della battaglia

Il 1° marzo 1968, la tensione accumulata nei mesi precedenti esplose nella cosiddetta Battaglia di Valle Giulia. La scintilla fu lo sgombero della Facoltà di Architettura dell’Università di Roma, ordinato dal rettore Pietro Agostino D’Avack. La polizia, schierata a presidiare l’edificio, si trovò presto a fronteggiare un corteo di oltre 4.000 studenti partiti da Piazza di Spagna con l’intento di riprendersi la facoltà. La manifestazione si trasformò rapidamente in scontro: i primi lanci di uova da parte degli studenti furono seguiti dalle cariche della polizia, degenerando in una battaglia che si protrasse per ore.







Le immagini di quella giornata raccontano di sassaiole, corpi a corpo e cariche incessanti. Alcuni studenti riuscirono a sfondare i cordoni della polizia e a rientrare nella facoltà, solo per essere nuovamente cacciati con la forza. Il bilancio finale fu pesante: 500 feriti tra i manifestanti, 150 tra le forze dell’ordine, oltre 200 arresti e numerosi mezzi incendiati. Ma il vero segno lasciato da Valle Giulia non si misurava solo nei danni materiali: quel giorno sancì un punto di non ritorno nella storia delle contestazioni studentesche italiane.

Paolo Pietrangeli, nel raccontare la battaglia di Valle Giulia, cantava la storia e i bisogni di quella generazione, diventando il simbolo della giornata del 1 marzo.

Undici e un quarto avanti a architettura,

non c’era ancor ragion d’aver paura

ed eravamo veramente in tanti […] ma all’improvviso è poi successo

un fatto nuovo, un fatto nuovo, un

fatto nuovo:

non siam scappati più, non siam scappati più!

Valle Giulia e la frattura generazionale

La battaglia di Valle Giulia non fu solo uno scontro fisico tra studenti e polizia, ma anche un momento di frattura tra generazioni. Il celebre intervento di Pier Paolo Pasolini, che accusò i giovani contestatori di essere “figli di papà” e dipinse invece i poliziotti come veri rappresentanti del sottoproletariato, mise in luce una lettura alternativa del conflitto. Secondo Pasolini e altri osservatori, i giovani ribelli erano il prodotto di una borghesia che, pur contestando l’ordine costituito, non poteva sottrarsi del tutto ai suoi privilegi.

Eppure, al di là delle interpretazioni, l’evento segnò un cambio di paradigma. La violenza simbolica messa in atto dagli studenti rappresentava un rifiuto netto dell’autorità tradizionale e una sfida aperta alle istituzioni. Se fino ad allora il movimento studentesco era stato visto come un fenomeno marginale, Valle Giulia lo trasformò in un attore politico centrale, con implicazioni destinate a riverberarsi negli anni successivi.

L’eredità del Sessantotto

Guardando oggi agli eventi di Valle Giulia, appare evidente come abbiano rappresentato un momento di svolta. Il 1968 non fu solo un anno di protesta, ma un vero e proprio terremoto culturale che lasciò segni profondi nelle istituzioni, nei costumi sociali e nelle dinamiche di potere. Le contestazioni studentesche aprirono la strada a una ridefinizione del rapporto tra giovani e politica, tra movimenti e partiti, tra cittadini e di come questi si percepivano difronte allo Stato.

Nei decenni successivi, il Sessantotto è stato analizzato, criticato e spesso strumentalizzato. Gli si è attribuito il declino dell’autorità, la frammentazione sociale, la crisi della rappresentanza. Eppure, oltre le polemiche, resta il fatto che eventi come la Battaglia di Valle Giulia abbiano contribuito a ridefinire i confini della partecipazione politica, aprendo nuovi spazi di confronto e dibattito.

Oggi viviamo in un’epoca in cui il conflitto generazionale e la mobilitazione di massa sembrano appartenere a un passato remoto. Eppure, la memoria di quel 1° marzo 1968 continua a interrogare il presente: cosa significa oggi ribellarsi? Quali forme può assumere la contestazione in un mondo sempre più digitalizzato e privo di eventi di rottura, in cui il privato è riemerso come principale stile d vita? Forse, la lezione di Valle Giulia non è solo un frammento di storia, ma un invito a riflettere su come, e perché, si lotta per il cambiamento.

Lucrezia Agliani