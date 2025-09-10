Nell’Oxfordshire è nata una nuova sede di Disabled People Against Cuts (DPAC), movimento che da oltre un decennio porta avanti una lotta instancabile contro le politiche di austerità che colpiscono in modo sproporzionato le persone disabili. L’organizzazione delle e per le persone disabili nell’Oxfordshire, nata a Birmingham nel 2010, si era formata proprio come reazione ai tagli sociali imposti dall’allora governo, ma a distanza di quindici anni la situazione non sembra migliorata.

Secondo Pat Carmody, attivista e portavoce della neonata filiale DPAC, “le persone con disabilità sono ancora sotto attacco” e le politiche governative continuano a ignorare i bisogni reali di chi vive quotidianamente con costi e difficoltà aggiuntive.

I costi della disabilità: un divario crescente

Un recente studio di Scope, intitolato Disability Price Tag, ha messo nero su bianco un dato allarmante: le famiglie che includono una persona disabile hanno bisogno, in media, di oltre 1.000 sterline in più ogni mese rispetto a quelle senza disabilità, per mantenere lo stesso tenore di vita.

La cifra, stimata attorno alle 1.095 sterline extra, è destinata a crescere ulteriormente. Secondo le proiezioni, entro il 2029/2030 questa spesa aggiuntiva arriverà a superare le 1.200 sterline mensili. Un peso economico che rischia di rendere insostenibile la quotidianità di milioni di cittadini britannici, soprattutto in un contesto di inflazione e aumento del costo della vita.

La preoccupazione delle associazioni, tra cui la neonata che combatte una battaglia per le persone disabili nell’Oxfordshire, deriva anche dalle ultime mosse del governo. A luglio è stato annunciato un pacchetto di tagli pari a 5 miliardi di sterline sul sistema di sicurezza sociale. Uno dei punti più contestati riguarda la riduzione del 50% della componente sanitaria legata al credito universale, che rimarrà inoltre congelata per i prossimi quattro anni.

Per Carmody, questa scelta arriva in un momento drammatico: “Una persona su tre che si rivolge alle banche alimentari è disabile. Tagliare ulteriormente il supporto significa spingere molti verso una condizione di povertà estrema”.

Le critiche delle Nazioni Unite

Non sono solo gli attivisti a denunciare il rischio di regressione nei diritti. Persino le Nazioni Unite hanno chiesto al governo britannico di ritirare il disegno di legge, avvertendo che potrebbe peggiorare sensibilmente la situazione delle persone con disabilità.

Nonostante questi richiami internazionali, il Parlamento ha approvato le misure e, a sorpresa, anche alcune figure dell’opposizione hanno sostenuto i tagli. È il caso di Anneliese Dodds, deputata laburista per Oxford East, che ha votato a favore del disegno di legge, suscitando la delusione e la rabbia di associazioni e cittadini.

L’atteggiamento ambiguo del Labour

Il malcontento verso il Labour Party non riguarda solo il voto favorevole della Dodds. Secondo Carmody, il partito ha dimostrato un approccio incoerente e poco coraggioso rispetto ai diritti dei disabili. Ne è prova la sospensione di tre parlamentari che avevano osato fare campagna e votare contro i tagli ai sussidi di invalidità.

Questo atteggiamento alimenta la sensazione che, al di là delle dichiarazioni ufficiali, manchi una reale volontà politica di difendere le persone più fragili. “Il Labour dice di voler proteggere chi ha bisogno, ma i fatti raccontano una storia diversa”, commenta Carmody.

Il ruolo cruciale del PIP

Un altro nodo centrale riguarda il Personal Independence Payment (PIP), un contributo economico che supporta sia chi lavora sia chi non può lavorare a causa della disabilità. Nonostante i proclami del governo secondo cui le riforme aiuterebbero le persone a entrare nel mondo del lavoro, in realtà il PIP è già uno strumento fondamentale per consentire a molti lavoratori disabili di mantenere un’occupazione.

Tagliare o limitare questo sostegno, quindi, rischia di avere l’effetto opposto: non facilitare l’inserimento lavorativo, ma costringere molti a rinunciare al lavoro per mancanza di risorse.







Le giustificazioni del governo

L’esecutivo difende la propria posizione sottolineando che l’obiettivo delle riforme è quello di ridurre la dipendenza dai sussidi e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. Secondo le dichiarazioni ufficiali, decine di migliaia di persone malate o disabili riceveranno nuovi strumenti per trovare un impiego.

Tuttavia, gli attivisti rispondono che queste misure non tengono conto della realtà quotidiana: la disabilità comporta costi permanenti e inevitabili che non possono essere eliminati attraverso semplici programmi di occupazione.

La promessa di una lotta continua

Nonostante le difficoltà, il nuovo gruppo DPAC per le persone disabili nell’Oxfordshire non intende arrendersi. La filiale, nata in un clima di frustrazione ma anche di determinazione, si propone di portare avanti campagne locali e nazionali per rivendicare pari diritti umani ed economici per le persone disabili.

Un incontro tra gli attivisti e la deputata Anneliese Dodds è previsto in futuro, ma resta da capire se vi sarà un reale ascolto delle istanze. Per ora, la sensazione predominante è che la distanza tra politica e vita reale delle persone disabili rimanga ampia.

La nascita della nuova filiale DPAC per le persone disabili nell’Oxfordshire rappresenta un segnale di resistenza e di speranza, ma anche la prova che, nonostante quindici anni di battaglie, la strada verso la piena uguaglianza è ancora lunga. I tagli al welfare, l’aumento dei costi di vita e la mancanza di un impegno politico coerente continuano a gravare sulle spalle di milioni di cittadini disabili.

Il movimento delle persone disabili nell’Oxfordshire non intende fermarsi e promette di continuare a lottare per difendere i diritti umani fondamentali, affinché le persone disabili non siano costrette a scegliere tra lavoro, dignità e sopravvivenza.

Lucrezia Agliani