Nel cuore del New England, uno degli stati più piccoli e meno popolosi degli Stati Uniti si è ritrovato al centro di una controversia nazionale. Il Maine, infatti, è diventato il terreno principale dello scontro tra il governo statale guidato dalla democratica Janet Mills e l’amministrazione Trump, sul delicato tema della partecipazione delle atlete transgender alle competizioni sportive femminili. Il dibattito, già acceso a livello nazionale, ha assunto in questo caso un peso simbolico e giuridico che potrebbe avere ripercussioni ben oltre i confini dello stato.

La battaglia legale sulle atlete transgender e l’ordine esecutivo di Trump

Tutto ha avuto inizio quando la governatrice Mills si è rifiutata di eseguire un ordine esecutivo emanato dal presidente Trump, il quale chiedeva di vietare alle studentesse transgender l’accesso alle squadre femminili nelle scuole pubbliche. La risposta di Mills, pronunciata durante un incontro alla Casa Bianca – “Ci vediamo in tribunale” – ha rappresentato l’inizio di un vero e proprio braccio di ferro istituzionale.

Secondo l’amministrazione federale, la posizione del Maine sarebbe in contrasto con il Title IX, la legge federale che tutela l’uguaglianza di genere nelle scuole e negli ambienti educativi. Tuttavia, il governo statale ha sostenuto che applicare un divieto generalizzato nei confronti delle studentesse transgender costituirebbe una violazione della legislazione anti-discriminazione vigente nello stato.

Questa divergenza di interpretazioni ha innescato una serie di conseguenze significative. Nel giro di pochi giorni, diverse agenzie federali hanno avviato indagini contro il Maine, includendo non solo il Dipartimento dell’Istruzione, ma anche la Sanità, la Giustizia e persino l’Agricoltura. In alcuni casi, sono stati sospesi o revocati fondi federali destinati a progetti per l’economia locale, come quelli per la ricerca marina o per il sistema carcerario.







Le autorità del Maine hanno denunciato quella che ritengono una rappresaglia sproporzionata da parte del governo federale. Secondo l’Avvocato Generale dello Stato, Aaron Frey, nessun altro stato è stato sottoposto a una simile pressione, nonostante alcuni – come California e Minnesota – adottino politiche simili riguardo all’inclusione delle persone transgender.

La posizione del Maine sulla partecipazione delle transgender nello sport

Nel frattempo, lo scontro ha acceso anche il dibattito interno. La deputata repubblicana Laurel Libby ha attirato l’attenzione dei media dopo aver pubblicato sui social i dati personali di una studentessa transgender coinvolta nella questione. Questo gesto ha portato il parlamento statale, a maggioranza democratica, a censurarla ufficialmente. Libby ha poi intentato causa, sostenendo che la sanzione avrebbe violato la sua libertà di espressione e il diritto dei suoi elettori a essere rappresentati.

Nonostante il clima teso, una parte dell’opinione pubblica sembra supportare le azioni del governo federale. Sondaggi recenti indicano che una larga maggioranza degli abitanti del Maine si oppone alla partecipazione delle atlete transgender nelle squadre femminili. A livello nazionale, la tendenza è simile, con una crescente approvazione di leggi che impongano agli atleti di competere in base al sesso assegnato alla nascita.

Il Congresso del Maine ha cercato di tradurre questa opinione in provvedimenti concreti, presentando proposte di legge per vietare alle scuole di includere studentesse transgender nelle squadre femminili. Tuttavia, nessuna di queste iniziative è riuscita a superare la fase di commissione.

Da parte sua, la senatrice repubblicana Susan Collins ha espresso preoccupazione per il modo in cui la questione è stata gestita, sottolineando che l’approccio del proprio stato sembra contraddire lo spirito originario del Title IX, una norma pensata per ampliare, non limitare, l’accesso alle opportunità sportive.

Per la governatrice Mills, la posta in gioco va ben oltre lo sport scolastico. In dichiarazioni pubbliche ha insistito sul fatto che la disputa rappresenta una difesa dei diritti degli stati contro quello che considera un abuso di potere da parte del governo centrale. Una posizione ribadita anche nelle comunicazioni ufficiali del procuratore generale, che ha affermato che lo scontro legale sarà inevitabile e fondamentale per chiarire i limiti dell’autorità federale in materia.

Secondo alcuni esperti giuridici, questo caso potrebbe arrivare alla Corte Suprema, diventando un precedente importante per l’interpretazione del concetto di “sesso” nella legislazione statunitense. Le decisioni che ne deriverebbero potrebbero ridefinire il modo in cui i diritti delle persone transgender vengono tutelati, con implicazioni che travalicano il mondo dello sport.

Il confronto in corso nel Maine rappresenta molto più di una disputa locale. È il riflesso di un dibattito culturale e politico che attraversa l’intero Paese, ponendo domande fondamentali sull’equilibrio tra inclusione, diritti civili e autorità governativa.

Elena Caccioppoli