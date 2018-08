Anche i batteri hanno sviluppato una forma di ‘conversazione’ che consente lo scambio di segnali elettronici anche a distanza per fronteggiare la loro sopravvivenza. La tecnica da loro utilizzata si chiama “percolazione”.

Che cos’è la percolazione dei batteri?

Con questo termine che deriva dal verbo “percolare” cioè filtrare, e che si utilizza in fisica e in geologia, si vuole descrivere “il graduale passaggio di un liquido attraverso un mezzo poroso”. Ad esempio, lo sapevate che anche l’acqua percola nel serbatoio della nostra moka attraverso lo strato di caffè?

A questo punto, vi potreste chiedere cosa c’entrano i batteri? Ebbene sì, c’entrano eccome perché anche loro passano il loro tempo a percolare. Difatti, in base a uno studio pubblicato su Cell Systems, la teoria della percolazione potrebbe spiegare anche le interazioni tra batteri della stessa comunità, detta anche biofilm: “i biofilm sono aggregazioni a pellicola di batteri geneticamente identici, resistenti e difficilmente neutralizzabili”.

Ora, accade che le cellule alla periferia di queste comunità tendono a crescere più forti rispetto a quelle più interne, perché più vicine alle fonti di nutrimento, così per mantenere l’equilibrio e assicurarsi che tutta la famiglia riceva il giusto apporto di nutrimento, i batteri più interni inviano segnali elettrochimici a quelli esterni per bloccarne i consumi e permettere ai nutrienti di passare fino alle zone più interne.

Segnali elettrochimici

Come spiega Joseph Larkin, dell’Università della California a San Diego: “Ciò mantiene l’interno ben nutrito, così se un attacco chimico si porta via alcune delle cellule esterne, allora l’interno protetto è capace di resistere, e l’intera popolazione può sopravvivere”. Così per spiegare meglio e descrivere il modo in cui questi segnali elettrochimici si propagano di cellula in cellula, Larkin e i suoi colleghi hanno pensato proprio alla teoria della percolazione.

Quindi, per concludere, si potrebbe ben affermare che i batteri “chiacchierano” tra di loro e il loro argomento preferito è proprio il cibo!

Silvia Buda