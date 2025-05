Nuovo batterio scoperto sulla Stazione spaziale cinese Tiangong, durante una missione di routine: questa è la novità da parte di un’équipe di scienziati cinesi. Secondo i primi risultati mostra un’incredibile capacità di adattamento a condizioni ambientali estreme, molto al di là di quanto considerato possibile finora per la vita terrestre.

L’annuncio arriva dai ricercatori dello Shenzhou Space Biotechnology Group, in collaborazione con l’Institute of Spacecraft System Engineering di Pechino. Secondo quanto riferito in un comunicato ufficiale, il microrganismo sarebbe stato rinvenuto su una superficie interna della stazione orbitante, in un’area apparentemente sterile. Le analisi successive hanno confermato che si tratta di una specie del tutto nuova, mai documentata nei laboratori terrestri.

Una sopravvivenza al limite della scienza

Il contesto in cui il batterio è stato trovato non è privo di significato: l’ambiente orbitale della Tiangong è infatti esposto a una combinazione di radiazioni cosmiche, microgravità, oscillazioni termiche estreme e scarsità di nutrienti. In tali condizioni, la sopravvivenza di qualunque forma di vita rappresenta una sfida formidabile. Tuttavia, il batterio isolato – al momento ancora privo di una denominazione ufficiale – ha dimostrato una sorprendente resilienza a tutti questi fattori, aprendo interrogativi fondamentali sulla natura dell’adattamento biologico nello spazio.

Una scoperta che potrebbe ridefinire la biotecnologia spaziale

Al di là del clamore scientifico, la scoperta di questo nuovo batterio porta con sé importanti implicazioni in diversi settori, a partire dalla biotecnologia applicata alle missioni spaziali di lunga durata. L’organismo potrebbe offrire nuove strategie per la protezione biologica delle strumentazioni e degli esseri umani nello spazio, o persino essere utilizzato come base per sistemi di bio-rigenerazione a bordo delle stazioni orbitanti.

La notizia, resa pubblica attraverso i canali dell’Agenzia Spaziale Cinese (CNSA), ha subito suscitato un’ondata di interesse nella comunità scientifica internazionale. Numerosi centri di ricerca, tra cui il Jet Propulsion Laboratory della NASA e l’Agenzia Spaziale Europea, hanno già richiesto accesso ai dati e ai campioni per analisi indipendenti.







Origine terrestre o aliena?

Tra gli interrogativi più affascinanti – e potenzialmente controversi – vi è quello relativo all’origine del batterio. Nonostante l’ipotesi extraterrestre venga trattata con la dovuta cautela, alcuni studiosi non escludono che l’organismo possa essere giunto nello spazio attraverso processi di panspermia naturale o artificiale. Tuttavia, la spiegazione più plausibile rimane quella della mutazione o evoluzione adattiva di un microrganismo terrestre introdotto accidentalmente nella stazione.

In effetti, già in passato alcune ricerche avevano mostrato come batteri comuni, quali Deinococcus radiodurans o ceppi di Bacillus, potessero sopravvivere in ambienti spaziali simulati o reali. Tuttavia, il caso della Tiangong si distingue per la presenza di una forma di vita totalmente nuova, mai isolata o identificata in precedenza.

La scoperta suscita anche questioni di natura bioetica e di sicurezza: la presenza di microrganismi sconosciuti in habitat spaziali controllati pone nuove sfide per la protezione planetaria e per la gestione della contaminazione biologica tra Terra e spazio. Non è escluso che, alla luce di questi sviluppi, vengano rafforzati i protocolli di sterilizzazione per missioni interplanetarie, specialmente quelle con obiettivi su Marte o altri corpi celesti potenzialmente abitabili.

Nel contempo, il batterio di Tiangong potrebbe diventare un modello di studio per comprendere meglio i limiti della biologia umana e non umana al di fuori del nostro pianeta. Questo, a sua volta, potrebbe influenzare la progettazione di habitat spaziali futuri, in cui il microbioma umano dovrà interagire con nuovi ambienti e potenziali organismi sconosciuti.

Tiangong: laboratorio orbitale e avamposto scientifico

La Stazione Spaziale Tiangong, che orbita attorno alla Terra a circa 400 chilometri di altitudine, è diventata negli ultimi anni uno dei centri nevralgici della ricerca spaziale cinese. Inaugurata nel 2021 e ampliata nel corso degli anni successivi, la struttura è equipaggiata con moduli avanzati dedicati alla biologia, alla medicina, alla fisica dei materiali e all’osservazione terrestre.

Il programma Tiangong rappresenta uno degli sforzi più ambiziosi nel panorama spaziale internazionale, e la recente scoperta conferma la centralità della Cina nel settore dell’esplorazione scientifica orbitale.