La BBC ha elogiato la città di Bologna per la sua iniziativa “Bella Mossa”, che consente alle persone di ricevere sconti nei negozi della città semplicemente camminando, andando in bici o con i mezzi pubblici, invece di utilizzare l’auto.

Passata quasi inosservata nel resto dell’Italia, l’iniziativa ha però recentemente attirato l’attenzione dell’emittente inglese. La BBC ne ha parlato in uno dei suoi video, definendo Bologna come «La città dove se vai in bici ti offrono una birra».

“Bella Mossa” è stata realizzata da Marco Amadori, promossa dalla Città metropolitana di Bologna e dall’agenzia Srm Mobilità. Il progetto è alla sua seconda edizione ed è valido solo per sei mesi all’anno, dal 1 aprile al 30 settembre, anche se bolle in pentola l’idea di estenderlo per altri quattro mesi.

Come funziona Bella Mossa

Prendere parte all’iniziativa è molto semplice. Basta scaricare l’app Better Points, che utilizza un sistema GPS per verificare che l’utente stia effettivamente utilizzando una delle opzioni di trasporto stabilite: la bici, i mezzi pubblici, o le… gambe. Ogni spostamento effettuato in questo modo fa guadagnare punti che poi possono essere utilizzati per avere sconti su prodotti come birra o gelato nei negozi bolognesi che aderiscono al progetto, buoni spesa nei supermercati o addirittura biglietti per il cinema. Attraverso l’app, si possono anche sfidare i propri amici a colpi di “km green” e vedere quante emissioni di Co2 si è riusciti a risparmiare scegliendo mezzi alternativi.









Com’è andata questa nuova edizione

Quest’anno i partecipanti erano un po’ meno numerosi rispetto a quelli del 2017, ma sono riusciti comunque a eguagliare il risultato dell’anno precedente: 900mila spostamenti, per un totale di 3,7 milioni di chilometri, e un risparmio in emissioni di oltre 740 tonnellate di Co2.

Tra gli iscritti il 60% era composto da donne, mentre gli utenti più attivi sono risultati gli under 35, che erano circa il 41% del totale.

I benefici di Bella Mossa

La città di Bologna ha lanciato il progetto per ridurre il consumo di Co2. Come ricorda il video lanciato dalla BBC, infatti, più del 90% della popolazione mondiale respira aria inquinata, che uccide ogni anno più di 4 milioni di persone. Secondo quanto dichiarato nel questionario finale, grazie a Bella Mossa il 65% dei partecipanti ha ridotto l’utilizzo dell’automobile, il 58% utilizzando di più la bicicletta, e quasi l’80% ha camminando di più. Bella Mossa, quindi, ha dato i suoi frutti e si spera che iniziative come questa vengano adottate anche da altre città, sperando di godere di una migliore visibilità .

Margaret Petrarca