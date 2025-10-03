Un’inchiesta sotto copertura della BBC ha riacceso i riflettori su Scotland Yard, rivelando comportamenti razzisti, sessisti e abusi di potere all’interno della Metropolitan Police di Londra. Le registrazioni, realizzate da un giornalista infiltrato, hanno suscitato indignazione politica e sociale, mettendo in discussione la credibilità della polizia e sollevando dubbi sull’introduzione del nuovo Taser 10.

“Sono scene inaccettabili”: lo scoop che scuote la polizia di Londra

Un servizio sotto copertura della BBC ha scatenato un nuovo terremoto dentro Scotland Yard: registrazioni segrete consegnate al programma Panorama mostrerebbero agenti che fanno commenti razzisti e sessisti, si vantano di ricorrere alla violenza contro immigrati e sminuiscono le denunce di stupro. Le riprese hanno portato immediatamente a indagini interne: otto agenti e un membro dello staff sono stati sospesi, mentre altri due sono stati allontanati dai servizi operativi.

Il capo della Met, Sir Mark Rowley, ha parlato di comportamenti «vergognosi» e «totalmente inaccettabili», impegnandosi a procedere con celerità nelle verifiche disciplinari. Sul caso è intervenuto anche il primo ministro Keir Starmer, che ha definito il contenuto del reportage «scioccante» e ha chiesto «risposte dure». Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha parlato di disgusto e ha invocato che non vi sia «alcuna copertura» per i poliziotti che hanno abusato della loro autorità.

Il contenuto delle registrazioni e la dinamica dell’infiltrato

L’inchiesta BBC su Scotland Yard è stata realizzata attraverso un giornalista sotto copertura che si è fatto assumere in ruoli di contatto con agenti di strada. Le registrazioni, secondo l’inchiesta BBC, rivelano scambi in cui alcuni colleghi mostrano sfacciato disprezzo per vittime di violenza sessuale, commenti ostili verso musulmani e immigrati e un’adozione spavalda dell’uso della forza. Alcuni passaggi fanno riferimento all’auspicio che gli immigrati subiscano pena capitale.

Le immagini e le parole raccolte mettono in discussione l’efficacia delle riforme interne avviate dopo scandali precedenti, tra cui quello che coinvolse un agente responsabile dell’omicidio di Sarah Everard.

Rowley ha annunciato che, laddove emerga prova di condotte razziste, misogine o di celebrazione dell’eccesso di forza, si procederà a sanzioni rapide, fino al licenziamento. Il capo della polizia ha definito il materiale «potenzialmente criminoso» e ha promesso una procedura accelerata per chi risultasse implicato.

Reazioni politiche e sociali: richiesta di trasparenza

La vicenda ha acceso l’indignazione a più livelli istituzionali. Starmer, pur non avendo ancora visionato le registrazioni, ha sollecitato un approccio inflessibile. Il sindaco Khan ha incontrato Rowley e ha chiesto garanzie di piena trasparenza, sostenendo che i cittadini devono poter contare su una forza di polizia che rispetti diritti e dignità di tutti.

Organizzazioni per i diritti civili e gruppi di tutela delle vittime hanno esortato a indagini indipendenti e pubbliche: per molti osservatori, infatti, il problema non riguarda solo singoli episodi ma una cultura istituzionale che, a loro avviso, non è stata ancora radicalmente cambiata.







L’allarme sul Taser 10: nuovo strumento, vecchie preoccupazioni

Le riprese dell’inchiesta BBC sono arrivate in un momento delicato: il Ministero dell’Interno ha recentemente autorizzato l’introduzione di un nuovo modello di taser, il cosiddetto Taser 10. Critici e difensori dei diritti umani avvertono che distribuire armi più avanzate in assenza di rigide garanzie operative aumenta il rischio di abusi. Amnesty International UK ha messo in guardia sul fatto che, in un contesto in cui emergono già tendenze alla sproporzione nell’uso della forza, dotare gli ufficiali di un “super Taser” potrebbe avere conseguenze gravi.

I dettagli tecnici del Taser 10 sono rilevanti: l’arma lancia sonde più lunghe e affilate, potenzialmente in grado di penetrare indumenti pesanti; progettata per sparare fino a dieci sonde, richiede comunque due colpi separati per azionare la massima carica; e non prevede la modalità di “stordimento per contatto” tipica di alcuni modelli precedenti. Le sonde più aggressive sollevano timori di lesioni più serie, specie se colpissero volti o zone sensibili, e aumentano il rischio di danni nei confronti di bambini o persone vulnerabili.

Un problema culturale o di singoli elementi?

L’indagine della BBC su Scotland Yard alimenta una domanda più ampia: Scotland Yard è attraversata da sacche di estremismo e misoginia isolate o esiste una cultura diffusa che tollera – o addirittura incoraggia – comportamenti illeciti? Le riforme avviate dopo casi che hanno scosso l’opinione pubblica avevano promesso cambiamenti di mentalità e controlli più stringenti; i nuovi filmati fanno dubitare dell’efficacia di quelle misure.

Da Panorama alle aule disciplinari

Le registrazioni undercover hanno acceso i riflettori su problemi profondi del corpo di polizia londinese e hanno reso urgente risposte sia disciplinari che strutturali. Se da una parte Scotland Yard promette di procedere in tempi rapidi contro i singoli coinvolti, dall’altra la società civile chiede verifiche indipendenti e un riesame delle politiche di armi e addestramento. Il rischio è che strumenti più potenti e poca accountability producano, al contrario, un’aggravata erosione della fiducia pubblica: una lezione che le forze dell’ordine e i decisori politici potranno ignorare soltanto a prezzo di un degrado ancora più profondo del rapporto tra polizia e comunità.

Lucrezia Agliani