In un momento storico in cui il Belgio ha introdotto una legge rivoluzionaria per regolare il lavoro sessuale e garantire diritti concreti ai lavoratori del settore, un’operazione contro il traffico sessuale, portata avanti dai copri di polizia, ha svelato l’esistenza di una rete clandestina che sfruttava decine di donne cinesi. L’indagine, durata quasi un anno, ha portato alla scoperta di un sistema organizzato e transnazionale che agiva nell’ombra, evidenziando le sfide ancora aperte nella lotta alla tratta di esseri umani. L’operazione contro il traffico sessuale in Belgio ha perciò portato ad un importante smantellamento della fitta rete dello sfruttamento della prostituzione.

Operazione contro il traffico sessuale, sgominata rete criminale transnazionale

In un contesto di grandi riforme legali, resta alto il livello di allerta contro lo sfruttamento e la tratta. Mercoledì, la polizia federale del Belgio ha comunicato di aver interrotto le attività di una rete criminale che organizzava incontri sessuali a pagamento sfruttando una trentina di donne cinesi.

Le indagini, iniziate nel maggio 2024 grazie a segnalazioni provenienti dalle Fiandre orientali, hanno portato all’operazione contro il traffico sessuale e all’arresto di sette persone di nazionalità cinese. Due di loro sono ritenute i vertici dell’organizzazione, altre due agivano come intermediari telefonici tra clienti e vittime, mentre gli altri svolgevano ruoli di supporto logistico, come autisti o collaboratori.

Vittime spostate di continuo tra appartamenti e province

Il gruppo agiva principalmente nella regione di Bruxelles, ma le attività erano estese anche ad altre province belghe come Anversa, Limburgo, Brabante fiammingo e vallone. In tutto sono stati identificati 16 luoghi utilizzati per lo sfruttamento sessuale. Le donne coinvolte venivano fatte spostare frequentemente da un appartamento all’altro, spesso per confondere le indagini o rendere più difficile l’identificazione degli epicentri dell’attività.

Le autorità hanno ricostruito un sistema ben strutturato, in cui le vittime venivano trasportate agli appuntamenti da due autisti regolari, mentre i contatti con i clienti erano gestiti da una figura che fungeva da centralinista.

Un elemento emerso nel corso dell’indagine riguarda i legami tra la rete criminale belga e i Paesi Bassi. Alcune delle donne sfruttate, infatti, risultano aver lavorato anche nei Paesi Bassi, dove il lavoro sessuale è legale ma sottoposto a severe regolamentazioni.

Per questo motivo, la polizia olandese è stata coinvolta nelle operazioni, che culminate in una vasta retata il 20 marzo scorso. In quell’occasione, oltre cento agenti del PJF di Bruxelles hanno effettuato una serie di perquisizioni nei domicili dei sospetti e nei luoghi in cui le vittime erano impiegate.







Tutela delle vittime e cooperazione con centri specializzati

Le autorità hanno precisato che tutte le donne identificate come vittime di sfruttamento sessuale sono state immediatamente inserite in un programma di protezione. Il percorso di assistenza è stato gestito in collaborazione con Pag-Asa, un centro specializzato nel supporto alle vittime di tratta di esseri umani.

Pag-Asa fornisce assistenza legale, psicologica e sociale, ed è attivo da anni nella lotta contro la schiavitù moderna.

Le donne potranno ora accedere a percorsi di regolarizzazione, protezione e reinserimento, anche alla luce della nuova normativa che riconosce i loro diritti come lavoratrici.

Un nuovo orizzonte legale per il lavoro sessuale in Belgio

Da pochi mesi, il Belgio ha compiuto un passo rivoluzionario nel campo dei diritti civili e del lavoro: una legge innovativa ha ufficialmente riconosciuto ai lavoratori del sesso gli stessi diritti e tutele previsti per qualsiasi altra categoria professionale. Il provvedimento, approvato dai legislatori nel maggio scorso ed entrato in vigore domenica, rappresenta una svolta epocale nel trattamento giuridico e sociale del lavoro sessuale.

Tra le novità introdotte figurano la possibilità di stipulare contratti di lavoro formali, l’accesso all’assicurazione sanitaria, a congedi retribuiti, alla maternità, alla disoccupazione e alla pensione. Non mancano inoltre misure specifiche per la sicurezza: i datori di lavoro dovranno garantire ambienti igienici, fornire materiale protettivo e installare sistemi di emergenza.

Oltre alle garanzie, la nuova normativa impone standard rigidi per coloro che intendono operare nel settore: è necessario ottenere un’autorizzazione ufficiale, rispettare protocolli di sicurezza e dimostrare l’assenza di condanne per reati gravi come lo sfruttamento o il traffico di esseri umani.

Il lavoro sessuale indipendente resta legale, ma ogni forma di intermediazione non autorizzata sarà perseguita penalmente. Nonostante ciò, non mancano le critiche: alcune associazioni sottolineano che la legge non riesce ancora a proteggere pienamente le persone prive di documenti o a eliminare lo stigma che grava sul settore.

Lucrezia Agliani