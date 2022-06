Bellezza: tutto sul trucco occhi e su come usare l’eyeliner

Attraverso lo sguardo, comunichiamo più di quanto si possa immaginare. Gli occhi riescono a sedurre e a raccontare molto di noi. Per questo, possedere i giusti strumenti e utilizzare tecniche professionali, durante il make-up quotidiano, è essenziale per enfatizzare le caratteristiche migliori del nostro viso, armonizzandolo con la nostra immagine e il nostro modo di essere.

Ogni occhio ha il suo make-up perfetto

Individuare il miglior trucco occhi e applicarlo correttamente è il primo passo per valorizzare il nostro stile. Devi sapere, infatti, che esiste una tecnica di trucco per ogni forma di occhio. Che tu abbia gli occhi “incappucciati”, rotondi, vicini, lontani o a mandorla, per esempio, puoi star certa che esista un make-up perfetto per te.

Gli strumenti per un ottimo trucco occhi sono numerosi e spaziano dagli ombretti al mascara, passando per le innumerevoli tipologie di matite. Il make-up occhi di cui desideriamo parlare in questo articolo è il più prezioso tra tutti ed è anche quello di più complessa applicazione. Prosegui la lettura per scoprire come usare l’eyeliner nel migliore dei modi.

Tutti i segreti per applicare l’eyeliner in modo perfetto

L’eyeliner è adorato e temuto da tutte. Da un lato, infatti, è capace di donare al nostro sguardo un’intensità e una sensualità senza eguali, dall’altro però è di difficile applicazione. Specialmente le prime volte, sbavature e linee storte sono all’ordine del giorno. Se anche tu desideri che l’eyeliner non abbia più segreti e, al contrario, diventi l’alleato più caro del tuo make-up, prosegui nella lettura.

Trucco occhi: tutti i tipi di eyeliner

Il primo passo, per imparare a usare alla perfezione l’eyeliner, è conoscerne le varie tipologie e scegliere quello più giusto per te, in base al trucco che vuoi ottenere e, soprattutto, in base alla tua esperienza con questo strumento di make-up.

Per chi ha ancora molto da imparare, l’ideale è la matita da eyeliner, facile da sfumare e con un tratto poco inteso, perfetta per celare qualche imprecisione nell’applicazione. L’eyeliner a penna ha un tratto preciso e marcato, perfetto se hai già un po’ di manualità. C’è poi la tipologia in gel, da stendere con l’apposito pennello, per ottenere una linea precisa e netta. Infine, è possibile acquistare il classico eyeliner liquido, facile da correggere ma molto complesso da controllare, in particolare se ti trovi a dover disegnare una linea sottile.

Come si applica l’eyeliner?

Ora che abbiamo visto insieme tutte le tipologie di eyeliner, possiamo proseguire alla scoperta dei metodi di applicazione. Il primo metodo per utilizzare l’eyeliner con precisione prevede che si parta dall’angolo esterno dell’occhio, disegnando una sorta di virgola lunga circa 5 millimetri e una seconda linea lungo la rima superiore dell’occhio, fino a formare un triangolo con il primo tratto, per poi procedere con il riempimento. Questo metodo è quello più complesso, senza trucchi. Tutte lo abbiamo provato almeno una volta, con scarso successo.

Un metodo infallibile è quello dei trattini. Invece di tracciare una linea netta, puoi procedere con dei piccoli segni. Al termine di questa operazione, dovrai unirli lentamente con il tuo eyeliner. Così facendo si conterranno i rischi di tremolii, linee storte e imprecisioni. Un altro metodo molto utilizzato nei tutorial online prevede l’applicazione dello scotch come traccia da seguire o, in alternativa, l’utilizzo di appositi stencil.

In alternativa, puoi disegnare la traccia della linea con una matita bianca, per poi andare a ricalcarla con il tuo eyeliner. L’operazione risulterà sicuramente semplice e il tuo tratto sarà netto e preciso.

Se, nonostante gli escamotage appena visti, dovessi notare delle sbavature, non preoccuparti, non è necessario eliminare tutto il lavoro che hai fatto, sarà sufficiente utilizzare un correttore con un piccolo cotton fioc per fare scomparire ogni traccia di imperfezione.

In questo articolo, hai scoperto con noi il mondo dell’eyeliner e alcuni trucchi infallibili per uno sguardo intenso e perfetto: non ti resta che provarli tutti e scegliere il tuo preferito!

