Benefici dell’attività fisica: 4 milioni di vite salvate ogni anno

Arriva da ricercatori dell’università di Cambridge e di quella di Edinburgo il primo studio che quantifica i benefici dell’attività fisica. Lo so, lo so, starete pensando: ma che dice questo scemo? I medici ce lo dicono da una vita quanto faccia male l’inattività, i rischi del sovrappeso che ne consegue e tutto il resto.

Appunto, ha pensato il dr. Paul Kelly, dell’ateneo scozzese, di solito la narrativa si focalizza sui danni dei comportamenti sbagliati, sarebbe utile mettere in luce quanto bene già facciano gli stili di vita più attivi tra chi li segue.

La ricerca guidata da Kelly è stata pubblicata su The Lancet Global Health.

Come è stato condotto lo studio sui benefici dell’attività fisica

Si sono messi a confronto dati epidemiologici resi disponibili dall’OMS, in particolare, spiega la dottoressa Tessa Strain epidemiologa a Cambridge, i dati sulla percentuale della popolazione che segue le linee guida dell’Organizzazione sul minimo di attività fisica e quelli sulle morti premature. I dati sull’attività fisica variano molto da paese a paese, comunque il risultato è stato che confrontando le morti premature tra la popolazione attiva e quelle tra la popolazione troppo sedentaria si è stimata una media globale di meno 15% di decessi tra le persone attive (meno 16 tra gli uomini e meno 14 tra le donne), vale a dire 3,9 milioni di vite salvate ogni anno dall’attività fisica.







Le linee guida dell’OMS e cosa fare in tempi di lockdown sperando non torni

Secondo le linee guida OMS non c’è bisogno di essere fanatici di sport e fitness come il sottoscritto, basterebbero 150 minuti settimanali di attività aerobica moderata o in alternativa almeno 75 minuti settimanali di attività intensa, anche una combinazione dei due tipi di attività va benissimo.

Visto che molti paesi sono ancora in lockdown causa COVID-19 e che comunque anche dove le palestre hanno riaperto esistono limitazioni i ricercatori hanno fornito alcuni consigli sulle attività fisiche sicure:

_ passeggiate a passo sostenuto;

_ corsa o pedalate se siete in grado;

_ stretching e yoga sono ottimi per muscoli e articolazioni;

_ se non vi sentite molto sportivi ma avete un giardino: il giardinaggio è un’attività che porta a fare piegamenti ed allungamenti;

_ va comunque ricordato che l’attività svolta in mezzo al verde nei parchi e in compagnia (ferme restando le regole sul distanziamento) presentano benefici aggiuntivi per la salute;

_ in alternativa se vi allenate in casa pensate ad unirvi ad attività di gruppo online.

Roberto Todini