L’assunzione congiunta di statine ed ezetimibe potrebbe rappresentare una svolta nella prevenzione di ulteriori eventi cardiovascolari nei pazienti colpiti da infarto. Questa indicazione arriva da una recente ricerca internazionale, che ha evidenziato benefici significativi nell’uso tempestivo di questi due medicinali già ampiamente disponibili sul mercato.

Secondo quanto emerso dallo studio, condotto da un team di scienziati dell’Imperial College di Londra in collaborazione con l’Università di Lund in Svezia, l’adozione precoce di questa terapia combinata può ridurre sensibilmente la probabilità di incorrere in un secondo infarto o in un ictus. La ricerca si è basata sull’analisi dei dati clinici di oltre 36.000 pazienti svedesi che hanno subito un attacco di cuore tra il 2015 e il 2022.







I benefici delle statine ed ezetimibe nel trattamento post-infarto

Le malattie cardiovascolari rappresentano da anni la prima causa di mortalità a livello globale. Il primo infarto è spesso solo il campanello d’allarme: i mesi successivi rappresentano un periodo ad altissimo rischio, poiché i vasi sanguigni risultano particolarmente vulnerabili alla formazione di nuovi coaguli. In questo scenario, intervenire con una strategia farmacologica efficace può fare la differenza tra una ripresa stabile e l’insorgere di complicazioni potenzialmente fatali.

Lo studio ha messo a confronto tre gruppi di pazienti: chi ha ricevuto statine ed ezetimibe entro le prime 12 settimane dall’infarto, chi ha iniziato la terapia combinata in una fase successiva (tra le 13 settimane e i 16 mesi), e chi ha assunto solamente le statine senza integrazione di altri farmaci. I risultati hanno evidenziato chiaramente che i benefici maggiori sono stati riscontrati nei pazienti trattati fin dall’inizio con entrambi i farmaci. Questi ultimi hanno mostrato una riduzione significativa del rischio di nuovi eventi cardiovascolari e di mortalità.

Un trattamento accessibile per prevenire infarti e ictus

Uno degli aspetti più interessanti della scoperta riguarda l’accessibilità del trattamento: entrambe le molecole sono già disponibili in molti paesi e il loro costo è relativamente basso. Si stima che la terapia combinata possa essere offerta con una spesa annuale di circa 350 sterline per paziente, cifra notevolmente inferiore rispetto ai costi che i sistemi sanitari devono affrontare per gestire le conseguenze di nuovi infarti o ictus.

Il professor Kausik Ray, uno degli autori principali dello studio, ha sottolineato l’urgenza di aggiornare i protocolli clinici. A suo avviso, l’attuale riluttanza a adottare questa doppia terapia si basa più su un approccio eccessivamente prudente che su dati concreti. In molti paesi, infatti, si teme che l’aggiunta di farmaci possa aumentare il rischio di effetti collaterali o portare a una forma di “overmedication”. Tuttavia, le evidenze raccolte dimostrano il contrario: l’ezetimibe, in particolare, si è rivelato ben tollerato e sicuro, senza effetti collaterali rilevanti nella maggior parte dei casi.

Anche la professoressa Margret Leosdottir, cardiologa e docente all’Università di Lund, ha auspicato un cambiamento nelle linee guida internazionali, invitando i decisori sanitari a considerare l’impatto positivo che una semplice modifica terapeutica potrebbe avere su milioni di pazienti nel mondo. Secondo Leosdottir, non somministrare statine ed ezetimibe in tempi rapidi dopo un infarto significa esporsi inutilmente a un rischio maggiore, quando invece si dispone già degli strumenti per prevenirlo in modo efficace.

Lo studio lancia un messaggio chiaro: è il momento di rivedere le pratiche cliniche consolidate e aprire la strada a terapie più incisive e accessibili. La prevenzione secondaria dopo un infarto non può più limitarsi a protocolli minimi, soprattutto quando si dimostra che l’aggiunta di un secondo farmaco, economico e sicuro, può salvare vite e migliorare la qualità della vita di migliaia di persone ogni anno. La sfida ora è trasformare questi risultati scientifici in azioni concrete, capaci di incidere realmente sulla salute pubblica su scala globale.

Elena Caccioppoli