Nel contesto della pandemia, i test a flusso laterale (LFT) sono diventati uno degli strumenti diagnostici più diffusi. Con l’emergere del Covid-19, milioni di persone in tutto il mondo hanno utilizzato questi test per determinare se fossero infetti o potenzialmente contagiosi. Nonostante le routine di test associate alla pandemia stiano ormai sbiadendo nella memoria collettiva, l’uso dei test a flusso laterale potrebbe essere ancora lontano dall’essere un ricordo del passato. Al contrario, l’innovazione dietro questi piccoli dispositivi diagnostici ha dato vita a una nuova era, aprendo possibilità straordinarie per la medicina e non solo.

Recentemente, Boots UK ha introdotto test a flusso laterale che utilizzano il campione di sangue da una piccola puntura sul dito, capaci di rilevare livelli di vitamine, ferro e colesterolo, così come test per l’influenza. Ma le applicazioni di questi test non si fermano qui. Sono in fase di sperimentazione anche test rapidi per diagnosticare ictus, e il tipo di campioni che possono essere analizzati sta crescendo a vista d’occhio. Questo tipo di test si distingue per la sua capacità di fornire risultati rapidi senza la necessità di attrezzature costose o specializzate.

La crescita dei test a flusso laterale e le loro nuove applicazioni

I test a flusso laterale funzionano grazie alla presenza di anticorpi altamente specifici che si legano alla molecola di interesse contenuta nel campione. Quando la molecola target è presente, si innesca un cambiamento di colore, che permette di leggere il risultato del test con estrema facilità.

Di solito, una linea rossa o blu appare nella finestra del dispositivo, segnalando la presenza del target. L’introduzione di questi test, come il celebre Clearblue per il test di gravidanza, risale agli anni ’80, ma la pandemia ha certamente accelerato l’espansione delle applicazioni di questa tecnologia. Oggi, non sono più limitati ai test di gravidanza, ma vengono impiegati per rilevare una vasta gamma di sostanze e agenti patogeni.

Grazie alla crescente consapevolezza della loro efficienza, i test a flusso laterale stanno guadagnando un’importanza crescente anche nella comunità scientifica. Secondo il dottor Chris Hand, presidente e cofondatore di Abingdon Health, l’adozione di questi test non è più vista solo come una soluzione temporanea, ma come un’alternativa valida e conveniente ai tradizionali test di laboratorio. Le persone, infatti, stanno comprendendo i benefici di poter testare immediatamente sul posto, senza dover aspettare giorni per ottenere risultati da laboratori.

Inoltre, l’esperienza acquisita con l’autotest può rendere molte persone più familiari e confortevoli con l’uso di questa tecnologia. La semplicità d’uso è una delle caratteristiche che distingue i test a flusso laterale: basta applicare un campione, e il risultato è visibile in breve tempo, facilitando l’accesso a una diagnosi rapida.

La versatilità di questi test ha reso possibile l’espansione delle loro applicazioni. Per esempio, si stanno sviluppando test per rilevare contaminanti microbici nel carburante degli aerei o per individuare malattie nell’acqua dei fiumi. Ma non solo: sono già disponibili test a flusso laterale per rilevare commozioni cerebrali negli sport da contatto e per diagnosticare infezioni comuni negli animali domestici.

Le sfide e i benefici dei test a flusso laterale

Anche il campo della salute umana sta vedendo un ampio potenziale di applicazione. Test per diagnosticare la sepsi, una grave infezione del sangue, sono in fase di sviluppo. Uno di questi, chiamato Neutrocheck, è progettato per essere utilizzato a casa dai pazienti immunodepressi, come quelli che hanno subito trattamenti chemioterapici, a rischio di sepsi. In questo modo, questi pazienti potrebbero evitare lunghe attese in ospedale, consentendo di monitorare il livello delle loro cellule immunitarie in modo tempestivo e senza il rischio di essere sottoposti a trattamenti antibiotici non necessari.

Un altro vantaggio importante di questi test è la capacità di misurare più parametri contemporaneamente. Questa possibilità di multiplexing consente di rilevare diverse sostanze attraverso un singolo dispositivo, il che è particolarmente utile per diagnosticare malattie con sintomi simili, senza la necessità di più test separati. E, nonostante i progressi tecnologici, i test stanno anche diventando più sostenibili. Aziende come Abingdon Health stanno lavorando per ridurre l’uso della plastica, cercando materiali biodegradabili o sistemi a base di carta per le cartucce dei test.

Tuttavia, l’introduzione massiccia dei test a flusso laterale presenta anche delle sfide. Nonostante la rapidità e la semplicità, la qualità di questi test non è ancora paragonabile a quella dei test di laboratorio. Gli esperti avvertono che i falsi positivi o negativi potrebbero comportare ansia inutile per i pazienti, e che è fondamentale integrare questi test nei sistemi clinici in modo accurato.

Come sottolineato da Kamila Hawthorne, presidente del Royal College of GPs, è essenziale effettuare test pilota approfonditi prima di una diffusione su larga scala, per evitare che i pazienti siano sopraffatti dall’incertezza dei risultati. Con le giuste precauzioni, questi strumenti potrebbero avere un impatto significativo sulla medicina moderna, portando diagnosi rapide e precise a una vasta gamma di malattie e condizioni.

Elena Caccioppoli