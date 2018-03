Il mondo scientifico afferma unanime che vivere positivamente migliora mente e corpo. Le persone che guardano alla vita evitando le zone d’ombra, statisticamente hanno una vita di successo, maggiore educazione e reddito. Secondo i ricercatori chi vive in questo modo utilizza e mette in comunicazione differenti aree cerebrali, tanto da essere riconoscibili a una scansione del cervello. Una cascata di eventi che parte dalla testa coinvolgendo tutto il corpo.

Le emozioni nascono dalle molecole

A volte, probabilmente meno di quanto desideriamo, ci alziamo e andiamo incontro a delle giornate in cui tutto va bene. Ma proprio tutto. Allora, quando invece le cose si mettono di traverso e pare che l’universo mondo sia contro di noi, vorremmo ritrovare quel particolare momento e capire a cosa fosse dovuto quello stato di grazia.

Le strade da percorrere allora sono due: trovare una risposta nel caso, il destino o come vogliamo chiamarlo, insomma quella particolare alchimia di eventi che ha reso la nostra vita per un attimo perfetta, oppure cercare la risposta dentro noi stessi. Quest’ultima strada a sua volta implica una risposta più articolata, essendo il nostro “io” non di semplice definizione. Entrano in gioco variabili indefinite come anima, inconscio, perenne ricerca di ciò che siamo e di come ci rapportiamo al mondo. E anche variabili definite. Vale a dire che, volenti o nolenti, siamo fatti di equilibri tra molecole e reazioni, sostanze che interagiscono fra loro e producono effetti, e questi effetti si traducono in stati d’animo ed emozioni.

Un meccanismo evolutivo

Ci sono due molecole fondamentalmente responsabili del nostro benessere: Serotonina e Dopamina. La prima è chiamata “ormone della felicità” mentre la seconda “ormone dell’amore”, e già questo darebbe una vaga idea di come agiscono. Ovviamente non lavorano da sole ma innescano vari meccanismi il cui risultato in ultima analisi è il nostro benessere.









Sono alla base del famoso “sistema di ricompensa”, che semplificando al massimo è un meccanismo che rinforza comportamenti positivi, per cui facciamo delle cose perché ne traiamo piacere. E’ grazie a questo meccanismo che apprendiamo, mangiamo, beviamo, amiamo e cresciamo i nostri figli. O perché non ci avveleniamo col detersivo.

Un meccanismo evolutivo perfettamente oliato.

Non è un caso se la maggior parte delle droghe agiscono sulla produzione di queste sostanze. Ma allora perché non ci droghiamo in massa e viviamo tutti una vita più felice? A parte possibili considerazioni etiche, appunto perché il nostro organismo è fatto di equilibri, meccanismi perfetti ma allo stesso tempo delicati. Tralasciando gli ovvi effetti collaterali e devastanti delle droghe, in ossequio al “troppo stroppia” un eccesso di serotonina o dopamina non fanno bene, anzi. Come peraltro la mancanza, che porta a stati depressivi patologici. Come dire: troppa felicità o troppo poca fanno male.

Siamo in grado di produrre benessere

Chi vede il mondo colorato cura l’alimentazione e il benessere fisico, due modalità di regolazione della produzione di queste sostanze. La loro azione si esplica anche regolando la produzione di Cortisolo, ormone dello stress, utilissimo in alcune risposte fisiologiche ma ugualmente dannoso quando prodotto in eccesso, come quando siamo sotto pressione. Recenti studi hanno messo in luce inoltre che lo stress è trasmissibile, e questo spiegherebbe il motivo per cui alcune persone ci rendono nervose.

Più pragmaticamente, sentirsi bene rende più felice il cervello e un cervello felice lavora meglio e in modo più efficace, consentendoci di affrontare positivamente anche le avversità della vita. La buona notizia è che, a meno di alterazioni patologiche del loro rilascio, siamo noi a dirigere la fabbrica che produce queste molecole. E’ un sistema semplice da innescare, e una volta partito si autoalimenta.

In pratica non nasciamo predisposti alla felicità, ma possiamo costruircela.

Un po’come dire che siamo artefici del nostro destino.

Alessandro Desogus