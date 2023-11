Benito Mussolini e l’ideologia liberista sotto l’aspetto economico e lavorativo

Benito Mussolini e l’ideologia liberista rappresentano un capitolo affascinante e complesso nella storia politico-economica dell’Italia. L’intreccio tra il regime fascista e il pensiero liberale ha generato un’interessante prospettiva di analisi, che ci permette di esplorare il rapporto tra governo autoritario e politiche economiche basate sulla liberalizzazione e la deregolamentazione. In questo contesto, prendiamo in considerazione l’approccio di Mussolini nei confronti dell’ideologia liberista e le sue implicazioni sulla società italiana del tempo.

Nel panorama storico-politico dell’Italia, uno dei capitoli più affascinanti e complessi riguarda il connubio tra il governo di Benito Mussolini e l’ideologia liberista, soprattutto sotto l’aspetto economico e lavorativo. Questo intrigante periodo della storia italiana può essere analizzato attraverso documenti cruciali come i verbali delle sedute alla Camera dei Deputati, le Gazzette Ufficiali del Regno d’Italia e i decreti legge emanati dal governo Mussolini.

Emerge chiaramente che il governo Mussolini aveva una solida maggioranza parlamentare di centrodestra, composta da liberali, popolari, riformisti di centro e nazionalisti, che si univano attorno a un programma economico liberista. Questo programma comprendeva una serie di politiche tra cui privatizzazioni, riduzioni del personale, aumento dei carichi e dei tempi di produzione, compressione salariale e, al contempo, stabilizzazione degli stipendi, agevolazioni fiscali per imprese e banche, organizzazione del lavoro verticistica e salvataggi di imprese e banche con denaro pubblico. Tutto ciò veniva attuato utilizzando il potere di decretazione previsto dallo Statuto.

Questo legame tra fascismo e liberismo economico perdurò anche negli anni del Regime e del corporativismo. In quel periodo, Confindustria, Confagricoltura e i sindacati fascisti si fusero in un unico organismo, mentre il Partito fascista assimilò elementi di liberalismo, popolarismo e riformismo centrista, oltre al nazionalismo.

Un documento fondamentale per comprendere questa connessione è il celebre libro di Giacomo Matteotti, intitolato “Un anno di dominazione fascista”. In quest’opera, Matteotti non denunciava solo l’uso della violenza politica ma anche l’uso sistematico della decretazione istituzionale. Aveva compreso l’essenza del capitalismo italiano e il suo patto con il fascismo in un paese che aveva il partito socialista più forte d’Europa, il partito comunista più organizzato del continente e la più forte organizzazione sindacale europea. Per attuare le politiche liberiste, era necessario reprimere con la violenza l’opposizione di sinistra e dei sindacati.

Oggigiorno, sebbene in contesti diversi, è possibile trovare analogie con il passato. La frammentazione del mercato del lavoro, dei diritti contrattuali, della forza-lavoro e la compressione del potere d’acquisto sono realtà attuali che hanno radici nel passato fascista. Anche l’incremento della produttività e dei profitti a discapito dei lavoratori è una tendenza che persiste, sebbene oggi non sia più necessaria la violenza per imporla.

La sinistra è stata influenzata a lungo dalle ideologie liberiste, mentre i sindacati, che in passato avevano concordato politiche di sacrificio in cambio di occupazione stabile e dignitosa, si trovano oggi a combattere una battaglia difficile. Come accadeva ai tempi di Mussolini, spesso si assiste all’uso della delegittimazione quotidiana dell’azione sindacale attraverso la circolazione mediatica di stereotipi sulla sua scarsa rappresentatività e supposta arretratezza culturale.

Questa ostilità nei confronti del sindacato è un parallelo con quanto accadeva durante il regime fascista, quando Mussolini cercava di trasformare i sindacati in strumenti del governo, pur tentando di stabilire una collaborazione con loro.

Mussolini, ex socialista, aveva compreso l’importanza simbolica del Primo Maggio per la classe lavoratrice. Abolendo questa festa, cercò di indebolire l’identità culturale e di classe dei lavoratori. Tuttavia, il progetto di spersonalizzazione fallì, come dimostrano le manifestazioni clandestine per celebrare il Primo Maggio e gli scioperi del 1943. Questi scioperi erano un atto di resistenza identitaria contro il regime e le sue politiche liberiste.

È interessante notare che Mussolini, nonostante il suo passato socialista, aveva compreso il mutamento nel liberismo europeo dopo la Grande Guerra e l’avvento del bolscevismo. Questo lo spinse a orientarsi verso la destra politica e a cercare di adattarsi ai nuovi interessi economici che dominavano il paese. In un certo senso, il fascismo rappresentò un tentativo di cambiare i rapporti tra individuo e collettività senza compromettere il sistema capitalistico di produzione, la ricerca del profitto o la proprietà privata.

Il legame tra Mussolini e il liberismo economico è una parte intrigante della storia italiana che ha influenzato profondamente il paese. Questa connessione tra il regime fascista e l’ideologia liberista ha lasciato un’impronta duratura sulla politica e sull’economia italiana, che ancora oggi può essere oggetto di analisi e discussione.