Beppe Grillo accusa il M5S di avere abbandonato le battaglie delle origini per inseguire sondaggi e incarichi. Giuseppe Conte rivendica il lavoro svolto dal Movimento e ricorda il sostegno dell’ex garante a Mario Draghi.

«Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e, soprattutto, quella diversità che lo aveva reso unico». Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo è tornato a occuparsi della forza politica che ha fondato insieme a Gianroberto Casaleggio, affidando al proprio blog un duro attacco contro i dirigenti guidati da Giuseppe Conte.

Il post, pubblicato con il titolo Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni, descrive un Movimento ormai distante dalle ragioni che ne avevano favorito la nascita. Grillo attribuisce ai suoi rappresentanti la perdita della diversità rivendicata fin dalle origini e li accusa di avere adattato le proprie scelte alle abitudini della politica tradizionale.

«Era nato per cambiare la politica, poi la politica ha cambiato il Movimento. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone», scrive l’ex garante.

Secondo Grillo, il sentimento popolare dal quale nacque il M5S continua a esistere fuori dalle istituzioni, privo ormai di una forza capace di raccoglierlo. Alla base vi era la delusione verso un sistema occidentale fondato formalmente sulla democrazia e sui diritti, sottoposto però al dominio crescente del capitalismo. «Le domande sono rimaste, le risposte sono scomparse».

Le prime proposte del Movimento avrebbero dovuto distribuire il reddito, rinnovare la classe dirigente, coinvolgere i cittadini nelle decisioni e programmare il futuro senza subordinare ogni scelta alla consultazione elettorale successiva.

Grillo ricorda il reddito di cittadinanza, il limite dei due mandati, la restituzione di una parte degli stipendi, la democrazia diretta e la transizione ecologica. Battaglie che, a suo giudizio, sono diventate «slogan da pronunciare nei convegni e dimenticare dopo il buffet».

La critica rivolta al M5S occupa soltanto una parte dell’intervento. Grillo estende il ragionamento alla crisi delle democrazie occidentali, incapaci di rispondere alle paure e alle richieste della popolazione. Tra i problemi citati compare anche l’immigrazione, soprattutto quando i flussi vengono lasciati privi di governo e di politiche d’integrazione.

Per l’ex garante, la difesa della democrazia richiede istituzioni credibili e una nuova capacità di ascolto. L’assenza di risposte favorisce le forze autoritarie, pronte a offrire soluzioni immediate attraverso il controllo politico oppure quello tecnologico. «Quando la democrazia smette di rispondere, arriva qualcuno che promette di farlo al suo posto, a volte indossa una divisa, altre volte controlla un algoritmo».

Un nuovo programma politico dovrebbe quindi partire dalle richieste dei cittadini in materia di sicurezza, salute, equità, partecipazione e identità. Grillo dedica particolare attenzione agli effetti dell’intelligenza artificiale sul lavoro, sulla sanità e sulla protezione dei dati personali, chiedendo risposte capaci di superare l’orizzonte del prossimo sondaggio.

Nel post ritorna anche uno dei temi fondativi del Movimento, l’uso della rete per ampliare la partecipazione politica. Milioni di persone possono comunicare e votare in pochi secondi, osserva Grillo, eppure gran parte delle decisioni resta affidata a rappresentanti che, una volta eletti, rispondono ai partiti, alle correnti e alla propria permanenza nelle istituzioni.

La tecnologia potrebbe permettere ai cittadini di intervenire con maggiore continuità e controllare le scelte assunte dagli eletti. Grillo propone di limitare il potere conferito attraverso il voto e impedire che la delega si trasformi in «una cambiale in bianco per cinque anni».

La conclusione torna al M5S e alla distanza tra le intenzioni originarie e la sua vita interna. «Il Movimento era nato per affrontare tutte queste domande, poi ha cominciato a occuparsi di sé stesso. Le domande sono ancora fuori dai palazzi e aspettano qualcuno che provi a rispondere».

La replica di Giuseppe Conte è arrivata poche ore dopo. Il presidente del Movimento ha respinto l’accusa e rivendicato le battaglie condotte dal gruppo, anche in condizioni di isolamento politico.

«Grillo ci accusa di aver perso la nostra identità? Con tutte le battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Beh, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po’ voi», ha affermato Conte a margine di un convegno, richiamando una delle scelte più contestate compiute dall’ex garante. La replica è stata riportata anche dal Corriere della Sera.

Il riferimento riguarda il sostegno offerto da Grillo al governo guidato da Mario Draghi, passaggio che provocò forti divisioni tra gli iscritti e fornì agli avversari interni uno degli argomenti più ricorrenti contro il fondatore.

La stessa accusa domina molti dei commenti pubblicati dopo il suo intervento. Accanto a chi invita Grillo a rilanciare battaglie sulla sanità pubblica, la casa, il lavoro, i redditi, la scuola e l’evasione fiscale, numerosi utenti gli chiedono di riconoscere le proprie responsabilità nelle scelte compiute dal Movimento.

Pungiglione 63 considera ancora possibile una nuova iniziativa politica sui servizi pubblici e sulla giustizia sociale. Mauro Lindemann accusa invece Grillo di avere tradito milioni di elettori, Davide Delle Donne gli rimprovera di avere rinunciato alla guida diretta e Teo Orlando gli chiede di assumersi le responsabilità per l’approdo del M5S nella politica che aveva promesso di cambiare.

Altri commenti ricordano l’alleanza con il Partito Democratico e il sostegno a Draghi. Mimmo Pinto riassume l’accusa rivolta da molti ex sostenitori ricordando che la definizione di «Draghi grillino» venne pronunciata proprio da Grillo. La richiesta rivolta al fondatore è ormai la stessa che lui indirizza al Movimento, tornare sulle scelte compiute e spiegare dove sia finita la diversità rivendicata alle origini.