La vicenda della Berco, azienda di proprietà della multinazionale Thyssenkrupp, ha vissuto una svolta positiva con il ritiro della procedura di licenziamento collettivo annunciata per 480 lavoratori. Dopo settimane di tensioni, scioperi e negoziazioni, l’annuncio è arrivato al termine di un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). La notizia è un primo passo per garantire una prospettiva più stabile ai dipendenti degli stabilimenti di Copparo, vicino Ferrara, e Castelfranco Veneto, nell’area di Treviso. Questa decisione, accompagnata dalla revoca degli accordi integrativi aziendali disdetti in precedenza, segna l’inizio di un nuovo capitolo per un’azienda strategica nel settore della produzione di componenti per macchine movimento terra cingolate. Grande è la soddisfazione dei sindacati che hanno raggiunto il ritiro dei licenziamenti dopo le loro lotte.







La pressione dei lavoratori e il ruolo dei sindacati

La revoca dei licenziamenti di Berco è il risultato di una mobilitazione decisa da parte dei lavoratori e dei sindacati. Lo sciopero generale dei metalmeccanici della provincia di Ferrara, unito a numerose altre iniziative di protesta, ha evidenziato la determinazione del personale a difendere i propri diritti. I ricorsi legali e il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno costretto l’azienda a rivedere le sue decisioni. “È una vittoria ottenuta con sacrifici e unità”, hanno dichiarato Valerio D’Alò, Loris Scarpa e Guglielmo Gambardella, segretari nazionali delle tre sigle sindacali.

L’incontro al Ministero delle Imprese

Il tavolo di confronto a Palazzo Piacentini ha visto la partecipazione dei vertici aziendali di Berco, dei rappresentanti sindacali, delle istituzioni regionali e degli enti locali. La presenza del ministro Adolfo Urso è stata determinante per mediare tra le parti e porre le basi per un dialogo costruttivo, oltre che finalizzato al ritiro dei licenziamenti. Durante l’incontro, il ministro ha espresso la disponibilità del governo a sostenere iniziative mirate al rilancio di Berco, sottolineando l’importanza di preservare un’azienda strategica per l’industria italiana. “Questo è solo l’inizio: ora è fondamentale lavorare insieme per trovare soluzioni industriali e occupazionali durature”, ha dichiarato il Ministro.

Il piano per il rilancio

La revoca dei licenziamenti dei lavoratori di Berco è solo il primo passo di un percorso che richiede ulteriori sforzi. Il prossimo incontro al Mimit, fissato per il 25 novembre, sarà l’occasione per definire un piano a lungo termine. Sindacati e azienda dovranno collaborare per individuare strategie che garantiscano stabilità e competitività. “È necessario coinvolgere anche la capogruppo Thyssenkrupp per assicurare investimenti adeguati e pianificare il rilancio industriale”, hanno dichiarato i rappresentanti sindacali, sottolineando l’importanza di un sostegno istituzionale continuo.

Un futuro da costruire insieme

L’assessora al lavoro della Regione Veneto, Valeria Mantovan, ha sottolineato che la revoca degli atti unilaterali rappresenta un’opportunità per ripristinare un dialogo costruttivo. “Adesso ci sono le condizioni per affrontare la crisi con strumenti adeguati e soluzioni condivise”, ha affermato Mantovan. Parallelamente, i rappresentanti sindacali hanno ribadito che il sostegno del governo e della multinazionale madre sarà cruciale per dare una prospettiva concreta ai dipendenti e alle loro famiglie.

Un caso emblematico per l’industria italiana

La vicenda Berco rappresenta un esempio di come la collaborazione tra istituzioni, lavoratori e aziende possa portare a soluzioni condivise in situazioni di crisi. L’impegno del governo e la pressione sindacale hanno dimostrato che è possibile difendere l’occupazione e promuovere il rilancio industriale. Tuttavia, il percorso è ancora lungo, e sarà fondamentale mantenere alta l’attenzione per garantire un futuro sostenibile a un’azienda strategica per il tessuto produttivo italiano.

La revoca dei licenziamenti alla Berco offre una speranza concreta ai lavoratori e rappresenta un passo avanti verso la risoluzione della crisi. Un altro segnale è quello di una ancora viva speranza che il potere contrattuale dei sindacati e dei lavoratori ha nella sfera aziendale. Tuttavia, l’attenzione deve ora spostarsi sul piano di rilancio dell’azienda Berco, che richiederà investimenti significativi e un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti. Questa vicenda, se ben gestita, potrebbe diventare un esempio positivo di come affrontare le sfide dell’industria contemporanea, valorizzando i diritti dei lavoratori e la competitività del settore.

Lucrezia Agliani