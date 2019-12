Bere alcolici aiuta a parlare meglio le lingue straniere

Bere alcolici aumenta le nostre abilità linguistiche: se assunto con moderazione, l’alcol permette di parlare in maniera più fluente una lingua straniera.

Lo conferma un recente studio scientifico condotto dai ricercatori dell’Università di Liverpool, di Maastricht e del King’s College di Londra e pubblicato sul Journal of Psychopharmacology. Da questa ricerca è emerso che un bicchierino può davvero migliorare in modo significativo le abilità linguistiche.

Sappiamo tutti che bevande quali birra e vino possono compromettere le funzioni cognitive e motorie, come anche ridurre il livello di attenzione e le capacità mnemoniche. Partendo da questo assunto, viene spontaneo credere che gli alcolici rendano più difficoltoso apprendere e parlare lingue straniere.

Eppure, i ricercatori affermano che una piccola quantità di alcol aiuta a sciogliere la lingua e a ridurre l’ansia sociale, il nervosismo e l’inibizione; inoltre, esso aumenta la fiducia in se stessi e le abilità comunicative.









L’esperimento

Cinquanta soggetti di madrelingua tedesca che avevano recentemente imparato l’olandese presso una università in Olanda sono stati divisi in due gruppi in modo del tutto casuale. Nel primo gruppo veniva somministrata una bassa dose di alcol, mentre nel secondo si servivano bevande analcoliche.

Successivamente, ai partecipanti è stato chiesto di conversare in lingua olandese con uno sperimentatore che non sapeva chi avesse bevuto alcol e chi no. Il risultato? Chi aveva assunto l’alcolico ha parlato la lingua straniera in modo molto più fluido e con risultati migliori rispetto ai componenti dell’altro gruppo, migliorando anche la pronuncia.









Gli scienziati hanno comunque sottolineato la necessità di approfondire la ricerca per comprendere i diversi livelli di alterazione delle funzioni cognitive (soprattutto attenzione e memoria) e di quelle motorie. La tesi va dunque consolidata e bisogna capire quali sono gli effetti reali ottenuti assumendo una specifica quantità di alcol.

Gli esperti parlano chiaro, ma attenzione: la moderazione è il segreto del successo. Non esagerate con i bicchieri o, anziché parlare bene una lingua straniera, rischierete di inventarne una nuova!

Annapaola Ursini