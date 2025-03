Francesca Carulli, una madre di 39 anni residente ad Albino, in provincia di Bergamo, sta combattendo una battaglia che non dovrebbe essere necessaria: ottenere una casa accessibile per suo figlio Denis, di 9 anni. Denis soffre di tetraparesi spastica, una condizione che lo obbliga a muoversi in carrozzina. La sua vita quotidiana è un continuo affrontare sfide, ma la sua condizione di disabilità non è l’unica difficoltà che Francesca si trova ad affrontare: la mancanza di un alloggio adeguato per le necessità di Denis è un ostacolo insormontabile.

Da due anni, Francesca è alla ricerca di una casa che non presenti barriere architettoniche, ma la risposta che riceve da agenzie immobiliari e proprietari è sempre la stessa: “Non affittiamo a famiglie con persone disabili”. Nonostante la madre possa permettersi un affitto di 600-700 euro al mese, la discriminazione è costante. I suoi sforzi per trovare una sistemazione adeguata si sono scontrati con più di 40 rifiuti da parte dei locatori. Questo trattamento discriminatorio le fa sentire che il suo diritto ad avere una casa dignitosa sia negato solo a causa della disabilità di suo figlio.

La realtà dell’edilizia pubblica

La ricerca di una soluzione nel settore dell’edilizia pubblica si è rivelata altrettanto deludente. In molte città italiane, come Milano, solo una minima percentuale di case popolari è priva di barriere architettoniche. Francesca si è rivolta più volte agli enti locali, ma le risposte ottenute sono state poco concrete. Le è stato suggerito di contattare i Servizi Sociali, ma al momento non ha ricevuto alcun aiuto concreto. Le soluzioni abitative per persone disabili sono praticamente inesistenti, e la madre si ritrova costretta a lottare da sola contro un sistema che sembra ignorare le sue necessità.

Nonostante le difficoltà, Francesca non si è arresa. Ogni giorno, la sua routine consiste nel portare Denis a scuola e tornare a prenderlo, a volte interrompendo il suo lavoro per farlo. Ma gli orari scolastici e la mancanza di assistenza adeguata per il figlio le impediscono di avere una routine stabile. La madre afferma che se Denis avesse l’assistenza per tutte le ore scolastiche, lei potrebbe lavorare con maggiore serenità. Ma la realtà è che gli orari e i servizi non sono sufficienti per darle quella libertà e stabilità che ogni madre dovrebbe poter godere.

La battaglia di una madre e di tante altre famiglie

Francesca non è sola in questa lotta. Incontrando altre madri e padri nella stessa situazione, ha scoperto che molte famiglie nascondono la disabilità dei loro figli per poter trovare una casa. Questo comportamento riflette una profonda discriminazione sociale che è radicata e difficile da estirpare. Non è solo Francesca a subire il peso di queste ingiustizie, ma centinaia di famiglie in tutta Italia. L’assenza di politiche concrete per la disabilità e per l’accessibilità delle abitazioni sta rendendo sempre più difficile la vita a chi si trova ad affrontare una situazione simile.

La storia di Francesca è quindi quella di una lotta contro barriere sociali, fisiche e culturali che ancora oggi impediscono a chi vive con una disabilità di godere dei diritti fondamentali come il diritto a una casa dignitosa. La sua lotta, tuttavia, è diventata un simbolo di una battaglia più ampia, che riguarda tutti coloro che si trovano nella sua stessa condizione.







Un appello alla società e alle istituzioni

Francesca ha lanciato un appello accorato, chiedendo a gran voce una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e della società. Tutti per Denis, l’associazione fondata dalla madre, è diventata un punto di riferimento per molte famiglie che vivono le stesse difficoltà. Attraverso questa iniziativa, Francesca sta cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo ai problemi legati all’accessibilità delle case e alla discriminazione verso le persone con disabilità.

Il suo messaggio è chiaro: è necessario un cambiamento urgente nella gestione delle politiche abitative, in modo che chi vive con una disabilità possa finalmente godere della dignità e dei diritti che spettano a ogni essere umano. Per Francesca, come per tante altre famiglie, una semplice casa senza barriere architettoniche non è solo una necessità, ma un diritto fondamentale che dovrebbe essere garantito a tutti.

Il sogno di Francesca

Nonostante la tristezza e la frustrazione che la accompagnano, Francesca non perde mai la speranza di poter offrire a Denis una vita migliore. Il suo sogno è semplice ma fondamentale: trovare una casa accessibile dove il figlio possa vivere senza le difficoltà quotidiane causate dalla mancanza di strutture adeguate. La sua richiesta è chiara: una doccia accessibile per disabili e un ambiente che possa rispondere alle necessità di Denis.

Anche se il percorso è ancora lungo, la sua determinazione e quella delle altre famiglie che vivono situazioni simili è un segnale che la battaglia per l’accessibilità e il rispetto dei diritti delle persone con disabilità non deve fermarsi.