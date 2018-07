Berlino, la città dell’arte non convenzionale

Berlino, dopo la riunificazione in seguito alla caduta del muro, è divenuta il nuovo ‘hotspot’ dell’arte in Europa. La storia della città si fonde qui con la creatività propria di artisti coinvolti e determinati. La quantità e la gamma di attività culturali disponibili in qualsiasi momento a Berlino è sorprendente. Anche con una buona guida di viaggio è quasi impossibile scalfire la superficie della sua scena in continua evoluzione.

A Berlino, è ancora possibile trovare spazi nascosti dal fascino provvisorio. Tra le tendenze più recente vi sono gli ex birrifici che vengono convertiti in luoghi eccitanti per l’arte. Qui, il geologo Hans Georg Näder, originario della Bassa Sassonia, ha trasformato l’ex birrificio Bötzow in un complesso multifunzionale. Dove è possibile lavorare, mangiare e guardare l’arte. Mentre la coppia tedesca e svizzera Burkhard Varnholt e Salome Grisard gestiscono Kindl – Zentrum für zeitgenössische Kunst all’interno di un ex birrificio di Neukölln.

Un’imponente scena artistica internazionale si raduna nelle gallerie di Mitte, Charlottenburg o Kreuzberg, dove anche le dimensioni architettoniche fanno più impressione che in altre località della Germania. Johann König Galerie presenta mostre nello spazio di circa 800 metri quadrati di un’antica chiesa di Berlino, Sprüth Magers. Occupa un’ex sala da ballo e Blain / Southern, l’antica tipografia di Der Tagesspiegel.

Il Martin-Gropius-Bau attira sempre visitatori con mostre prestigiose, come Tino Seghal o Thomas Struth. E C/O Berlino dedica mostre a fotografi di fama mondiale come Steven Shore o Sebastião Salgado nella ex Amerika Haus. Di fronte alla stazione ferroviaria dello zoo Bahnhof di Berlino. Dal 1998, la Biennale di Berlino ha istigato il discorso contemporaneo con nuove posizioni artistiche.

Ma i nuovi impulsi possono sempre essere trovati. Quasi ogni sera, gli appassionati di arte possono partecipare a eventi intellettualmente stimolanti, colloqui, esibizioni o proiezioni di video.

Bunker Gesundbrunnen

Un ex castello di guerra che collega i tunnel della U-Bahn di Berlino, il bunker Gesundbrunnen è una finestra spettrale del passato. Sebbene fosse stato inizialmente utilizzato come rifugio antiaereo durante la seconda guerra mondiale, i francesi, che gestivano questa zona occupata di Berlino, cercarono di convertirlo in un rifugio nucleare negli anni ’70, prima di decidere di immagazzinare rifornimenti alimentari d’emergenza qui.

Accessibile solo tramite una visita guidata, il bunker si nasconde dietro una porta anonima vicino alla stazione della U-Bahn di Gesundbrunnen. All’interno c’è una gigantesca porta d’acciaio che apre per rivelare un riparo nascosto. Il tour dura circa due ore, costa € 9 ($ 10,58) ed è una visione unica del passato ricco e variegato di Berlino.

wattled della gru

Passando davanti a Neukölln Arcaden – un centro commerciale situato a sud-est di Berlino – non avresti mai il sospetto che in cima ad un imponente edificio grigio si trovasse una terrazza su Berlino. Bar e giardino, su di un tetto super cool si 24.000 m². Klunkerkranich rappresenta una vera utopia metropolitana.









Situato nel centro caotico della Neukölln più autentica e popolare, è il luogo dove batte il cuore di un progetto che è la dimostrazione realistica di come sia possibile proporre una cultura urbana sostenibile. Anche in contesti ipoteticamente improponibili. Il progetto di Klunkerkranich si amplia lungo 1000 metri quadrati di una terrazza, inizialmente destinata alle auto.

Collezione Boros

Dalle opere degli artisti di fama internazionale Ai Weiwei e Olafur Eliasson a Wolfgang Tillmans e Thomas Scheibitz, Sammlung Boros è un’impressionante collezione di arte contemporanea ospitata in uno spazio non convenzionale. Vale a dire, un enorme bunker della seconda guerra mondiale nel cuore di Berlino. A causa delle norme di sicurezza, Sammlung Boros ospita solo gruppi fino a 12 persone alla volta.

E il mercato dell’arte?

Gallery Weekend , che si svolge intorno al 1 maggio, attira centinaia di collezionisti internazionali in città. Tramite la navetta VIP o la bicicletta, i visitatori possono raggiungere una cinquantina di gallerie. All’inizio della stagione autunnale, a settembre, c’è Art Berlin Contemporary (ABC), che si considera qualcosa di diverso da una tradizionale fiera d’arte.

È inserito nella Berlin Art Week, che ogni anno offre uno spettacolo pirotecnico di aperture, spettacoli e conferenze. Questo è chiaro: una visita regolare a Berlino è obbligatoria per tutti gli appassionati d’arte. Va annoverato che Berlino è un museo a cielo aperto. Non solo per i numerosi siti storici e turistici, ma anche e soprattutto, per le sue strade ricchissime di gallerie d’arte.

Spicca tra tutte la Auguststraße, diveuta popolare come la strada dell’arte di Berlino. E’ una strada di circa un chilometro all’interno dello Scheunenviertel, storico lembo del quartiere Mitte. Conosciuto come uno dei più belli della capitale tedesca. Conta, già dal 2014 circa sessanta gallerie d’arte a cui si aggiungono decine di altre gallerie nelle strade limitrofe. Tra le quali vi è la Linienstraße.

Puntualmente, ogni anno ad aprile, quasi tutte le gallerie della zona, e non solo, partecipano al Gallery Weekend. Trattasi di una serie di vernissage tutti nello stesso weekend con artisti e appassionati di arte da tutto il mondo. Inoltre, sull’Auguststraße vi è anche il Kunst-Werke (KW), museo/galleria d’arte fondato da Klaus Biesenbach. Colui che nel 1997, che ha dato vita alla Biennale di Berlino. Il KW è anche il quartiere principale della manifestazione che si svolge ogni due anni.

Centro di architettura tedesco (DAZ)

A differenza dei musei tradizionali, il Centro tedesco per l’architettura (DAZ) si definisce un “think-tank” che promuove discussioni e dibattiti su architettura, vita urbana e cultura spaziale. DAZ ospita una varietà di mostre, conferenze e presentazioni progettate per riunire chiunque – da cittadini e architetti a urbanisti e artisti – interessati a discutere e scambiare idee rilevanti.









me Camera dei collezionisti

Acclamata come una delle collezioni private più complete in Europa, la me Collectors Room è una residenza privata con spazio espositivo nel cuore del centro di Berlino. Fondato da collezionista d’arte tedesco, endocrinologo ed erede della casa farmaceutica tedesca Wella Thomas Olbricht, medico di Essen. Il nuovo edificio fu costruitonella Auguststraße a Mitte per la sua collezione. Inaugurato nel 2010 include un’ampia collezione d’arte che abbraccia le opere dall’inizio del XVI secolo fino ai giorni nostri.

Il Silent Green Kulturquartier

Silent Green Kulturquartier si trova nell’ex storico locale del Crematorio di nozze di Berlino , ed è un progetto indipendente che si considera un sito per l’arte e la cultura interdisciplinare. Si compone di un numero di uffici, studi e luoghi per eventi. Di proprietà privata, il luogo si considera uno spazio protetto per il pensiero, la ricerca e la sperimentazione.

E’ la sede della principale galleria d’arte SAVVY Contemporary e ha anche un programma eclettico tutto l’anno di musica, film, mostre d’arte, nonché discussioni e conferenze aperte. Molte di cui si svolgono in una cupola splendidamente restaurata. Vale la pena di scoprire questa vera perla architettonica di Wedding che risale al 1911.

Berlino è una città ricca di storia, cultura e diversità, è una città dalle tasche infinite, una rete orgiastica di vivacità. Tesori nascosti, spazi abbandonati , rifugi storici e straordinari spazi urbani punteggiano i 12 distretti della città. Anche i locali esplorano incessantemente i luoghi nascosti della città. Tanto si perde in una città quando ‘dovrebbe’ diventa la parola operativa e quando la pressione onerosa della convenzionalità ha la precedenza.

Felicia Bruscino