Berlino : il governo congela gli affitti per cinque anni

I prezzi degli affitti a Berlino negli dieci ultimi anni sono aumentati del 129%. In risposta alla crescente pressione dell’opinione pubblica, il governo della città di Berlino ha promulgato un piano per congelare i prezzi per cinque anni. A partire da gennaio 2020.

Come in molte città, una volta accessibili, il mercato degli affitti di Berlino è costretto a dover far fronte alla crisi di gentrificazione. Secondo quanto emerge dal rapporto di Reuters gli affitti della città sono raddoppiati dal 2008. Negli ultimi dieci anni, la popolazione della città è cresciuta di circa 40.000 persone all’anno. Di cui l’85% dei residenti di Berlino sceglie di affittare case invece di possederle.

Nel tentativo di fermare questa gentrificazione, il governo della città di Berlino ha deciso di congelare i prezzi degli affitti per cinque anni. A partire dal 2020. Secondo il piano, 1,5 milioni di appartamenti saranno protetti dagli aumenti degli affitti.

Il piano è stato sviluppato, in parte, a causa degli aumenti di affitto obiettivamente netti, ma anche per via di una forte reazione pubblica. Tuttavia, proprio per impedire l’aumentare rapidamente dei prezzi, la legge opererà in relazione ai canoni di locazione. In vigore dal 18 giugno 2019 .

Il blocco è stato sancito dal governo di coalizione di Berlino. Composto dal Partito socialdemocratico (SDP), dal Partito dei Verdi e dall’estrema sinistra Die Linke. Con l’SDP che chiede congelamenti simili in tutto il paese.

Gran parte delle abitazioni a Berlino sono di proprietà di grandi società di investimento. Società che rappresentano uno dei poteri forti della città e di conseguenza lucrano a proprio piacimento sul mercato. E sono in molti, tra questi, che hanno tratto vantaggio proprio dallo spopolamento di Berlino. A cavallo tra gli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000.

Prima dell’unificazione tedesca, Berlino Est era economicamente isolata dal Muro di Berlino. Consentiva degli alloggi a basso costo in favore, soprattutto, di studenti e artisti. Ragion per cui, attratti dalla cultura, dalle opportunità di investimento e dall’elevata crescita dell’occupazione, oltre 40.000 persone si sono riversate nella città.

E, come se non bastasse, l’aggiunta di più di 83.000 rifugiati ha messo a dura prova l’economia. A contribuire è stata anche la ripresa economica del paese e della città. Diventata uno dei principali poli d’attrazione europei.

Soprattutto per le condizioni di vita relativamente economiche rispetto ad altre metropoli come Londra o Parigi. Da qui l’aumento vertiginoso, anno dopo anno, degli affitti.

Non solo Berlino ma anche le altre grandi città tedesche

Anche le grandi città tedesche come Amburgo, Monaco e Francoforte stanno registrando una diminuzione delle abitazioni a prezzi accessibili. Il governo spera di costruire nuove unità in tutto il paese entro il 2021. Ccirca 375.000 unità all’anno. Nel 2018 ne sono state costruite solo 285.900.

Il piano consentirebbe aumenti di affitti piccoli e fissi nel caso in cui i proprietari decidessero di ristrutturare i loro appartamenti. Ma, i grandi miglioramenti richiederebbero prima l’approvazione della città. Se i padroni di casa ignorano questa regola, potrebbero pagare multe fino a € 500.000.

Anche se il piano entrerà in vigore nel 2020, si applicherebbe retroattivamente al 18 giugno, il che impedirebbe ai proprietari di affrettarsi ad aumentare i prezzi prima che il blocco entri in vigore.

Nonostante la data retroattiva è passata, Haus und Grund (Casa e Terra), la più grande associazione di proprietari tedesca, ha chiesto ai propri membri di alzare gli affitti ugualmente, prima che il piano di blocco dei prezzi venisse reso noto.

Rispetto a molte città degli Stati Uniti, come San Francisco e New York, i prezzi degli affitti a Berlino sono ancora al culmine. Ad esempio, l’appartamento mediano con una camera da letto a San Francisco costa uno sconcertante $ 3,690 al mese. Mentre un appartamento da una camera da letto a Berlino costa € 869 al mese, o circa $ 990.

La maggioranza degli economisti ritiene che i controlli sugli affitti non funzionino e potrebbero effettivamente danneggiare i beneficiari previsti. Solo per citarne alcuni potenziali svantaggi , i controlli sugli affitti spesso portano i proprietari a vendere i loro appartamenti. Piuttosto che a noleggiarli, in modo che possano ottenere il vero prezzo di mercato della proprietà.









Demoliscono i loro edifici e costruiscono altre strutture che non sono soggette al controllo degli affitti. Riducendo in definitiva l’offerta abitativa della città. Di conseguenza potrebbero non investire nella manutenzione delle loro proprietà se non sono certi di poter recuperare le perdite con l’affitto.

Nel complesso, i controlli degli affitti sembrano funzionare bene nel breve periodo Ma nel lungo periodo possono effettivamente aumentare la gentrificazione. La maggior parte della ricerca sul controllo degli affitti è stata condotta negli Stati Uniti.

Ciò nonostante, potrebbero esserci condizioni diverse in Germania. Con il tempo si saprà se il congelamento funzioni a Berlino. Se i risultati per i residenti avranno dei riscontri positivi, allora la mossa potrebbe servire da modello per altre città europee.

Felicia Bruscino

Photo by Marco W. on Unsplash