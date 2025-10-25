Negli ultimi giorni è stata respinta dalla Corte di Cassazione l’ipotesi che Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri abbiano avuto legami con Cosa Nostra: secondo la sentenza non risulterebbe «mai processualmente provata alcuna attività di riciclaggio di Cosa nostra nelle imprese berlusconiane».
I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto, lo scorso 22 ottobre, il ricorso della procura generale di Palermo sul rifiuto dell’applicazione di misure restrittive, come la richiesta di sorveglianza speciale e confisca dei beni, nei confronti di uno dei co-fondatori di Forza Italia, Marcello dell’Utri; cade così l’ipotesi di un triangolo tra Silvio Berlusconi, lo stesso Dell’Utri e Cosa Nostra.
Dell’Utri, l’uomo di fiducia del Cavaliere
Il rapporto tra l’ex (ormai defunto) presidente del consiglio Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, è stato uno dei temi più interessanti e controversi degli ultimi decenni della storia politica italiana. La tematica più discussa riguarda l’ipotesi di un rapporto – diretto o indiretto – tra le imprese del Cavaliere, specialmente Fininvest / Mediaset, con la mafia siciliana.
Al centro di questa vicenda sarebbe da collocare l’ex senatore Forza Italia Marcello Dell’Utri, uomo di fiducia di Berlusconi (e per scoprirne la backstory, se non siete informati o se semplicemente siete nati dopo gli anni ’90, vi consigliamo una serie Sky, che, in tre stagioni, presenta una panoramica sugli anni di Mani Pulite, appunto 1992 e i suoi sequel), che è stato spesso al centro di inchieste e processi, che hanno alimentato l’idea di una mediazione tra il mondo politico-imprenditoriale e la criminalità organizzata.
La sentenza
Secondo la sentenza dei giudici: «Non è risultata, a oggi, mai processualmente provata alcuna attività di riciclaggio di Cosa nostra nelle imprese berlusconiane, né nella fase iniziale di fondazione del gruppo né nei decenni successivi».
Con questa affermazione cadono le tre principali accuse che pendevano su Silvio Berlusconi e suoi ipotetici rapporti con Cosa Nostra. In principio, la teoria secondo cui alcune imprese riconducibili a Berlusconi avessero ricevuto capitali o favori dall’associazione mafiosa, e che avessero riciclato del denaro da loro proveniente; in secondo luogo, gli accordi volti a tutelare gli interessi imprenditoriali e politici dello stesso e infine, l’ipotesi secondo cui i trasferimenti finanziari significativi tra Berlusconi e Dell’Utri fossero finalizzati non a un rapporto di amicizia o riconoscenza, ma piuttosto a “comprare silenzi” o a garantire la connivenza per un patto criminoso.
Proprio quest’ultima “accusa” è stata definitivamente demolita: l’ipotesi che i finanziamenti a Dell’Utri fossero per comprane il silenzio sui rapporti con Cosa Nostra «è indimostrata e illogica la tesi secondo la quale Berlusconi avrebbe versato somme di denaro a Dell’Utri per ottenere il suo “silenzio” sull’esistenza di indimostrati accordi con Cosa nostra».
Si tratterebbe, secondo la Corte, di un’amicizia genuina, dimostrabile attraverso la successiva «evoluzione dei rapporti fra i due e con il più volte rinnovato senso di amicizia e riconoscenza mostrato da Berlusconi nei confronti di Dell’Utri e posto alla base degli ingenti flussi finanziari veicolati in suo favore».
CI si chiede comunque, quanto possa essere utile provare ora la natura criminale dei fondi di Silvio Berlusconi, e invece, quanto possa esserlo concentrarsi su quelli della politica attuale. Crediamo ingenuamente che i giochi siano terminati o che si siano solo alzati di livello?
