È il 1863. Éduard Manet ammira, incantato, i dipinti del Louvre di Parigi quando si imbatte, d’improvviso, in una figura celestiale, Berthe Morisot. D’un tratto, la sua attenzione si sposta dalle opere d’arte alla donna, opera d’arte essa stessa. Sono pochi gli istanti sufficienti affinché egli elegga la fanciulla a sua musa ispiratrice. Quell’incontro, complice dell’intesa che lega i due fin da subito, è il presupposto per l’ingresso di Berthe Morisot – prima donna fra tante – nella cerchia degli Impressionisti.

Nata per dipingere

Il destino di Berthe Morisot sembra essere scritto fin dalla nascita: pronipote del pittore francese Jean-Honore Fragonard, esponente del Rococò, Berthe entra a contatto con l’arte fin dalla tenera età. Nata a Bourges nel 1841, si trasferisce, all’età di 10 anni, a Passy, nei pressi di Parigi, ove si appassiona – per mezzo dell’intermediazione dei suoi genitori, i quali fanno della propria dimora un ritrovo di artisti – alla pittura.

Impossibilitata a coltivare quella passione nell’ambiente delle accademie – la cui frequentazione era, all’epoca, preclusa alle donne -, Berthe prende lezioni private di pittura, lezioni impartite, in un primo momento, da Geoffrey-Alphonse Chócarne e, in un secondo momento, da Joseph Guichard. Il tutto accade presso l’atelier casalingo cui avevano dato vita i genitori, ferventi sostenitori dell’attitudine artistica delle figlie.

Berthe mostra, ben presto, un’insofferenza nei confronti delle convenzioni e delle tecniche classiche; per questo motivo, il maestro Guichard la conduce presso l’atelier di Jean Bapstiste Camille Corot. È sotto la guida di Corot che la pittrice, abbandonato il modello accademico, comincia a dipingere en plein air, avvicinandosi, in tal modo, al mondo degli Impressionisti.

L’ingresso nella cerchia degli Impressionisti avviene a seguito dell’incontro con Éduard Manet, incontro che si verifica nel 1863 al Louvre. In quella occasione, il pittore subisce il fascino della donna e la elegge a sua musa ispiratrice; la donna, dal canto suo, rimane incantata tanto dal Manet artista quanto dal Manet uomo. Voci dell’epoca suggeriscono la nascita di una relazione romantica tra i due; la Morisot sposerà, però, Eugène Manet, fratello di Éduard.







Nel 1873, Berthe fonda con l’amico Manet e con altri personaggi di rilievo – tra cui Degas e Renoir – la Società anonima degli artisti. La sua intraprendenza e la sua tenacia saranno d’ispirazione per altre donne – tra cui Marie Bracquemond, Mary Cassat ed Eva Gonzales – che si aggregheranno al gruppo degli Impressionisti. Esattamente come Berthe, queste desideravano vivere d’arte in un mondo in cui l’arte era prerogativa esclusiva degli uomini.

L’arte è donna

Protagoniste indiscusse dei dipinti di Berthe Morisot sono le donne; spazio prediletto delle raffigurazioni è l’ambiente domestico. Collocando la figura femminile in casa, la pittrice sembrerebbe quasi accondiscendere alla mentalità dell’epoca secondo cui era disdicevole per una donna esercitare una professione; tuttavia, il modo innovativo di rappresentare la vita domestica è indice del suo bisogno di emancipazione.

Scagliandosi contro la società, Berthe sceglie di raffigurare scene di donne dedite alla lettura, scene di toilette e, perfino, scene di un’intimità privata fatta di camicie da notte che, stando ai canoni dell’epoca, non andrebbero sfoggiate al di fuori della camera da letto. Dipingere, per la Morisot, vuol dire riappropriarsi di una propria indipendenza, quell’indipendenza di cui è stata privata, e, di cui, come lei, sono state private tante altre donne. Dipingere vuol dire godere del diritto di esercitare, al pari degli uomini, una professione.

L’arte tra emancipazione e poesia

Berthe Morisot muore, a causa di una polmonite, all’età di soli cinquantaquattro anni. È il 1895 e sulla sua lapide viene apposta la scritta “Berthe Morisot, vedova di Eugène Manet”; non compare alcun riferimento alla sua carriera da artista. A dissolvere ogni sforzo compiuto in vita concorre, pari modo, il suo certificato di morte, il quale reca la dicitura “senza professione”.

Molteplici sono stati gli eventi che, nel corso degli anni, hanno concorso a smentire quelle parole: la Morisot è da sempre celebrata come un’artista magnetica, esponente di spicco dell’Impressionismo. La sua arte parlava quando era in vita e parla tuttora; comunica, forte e chiaro, la ribellione di una donna che sognava l’emancipazione, facendosi strumento di lotta contro il pregiudizio e, al contempo, veicolo di luminosa poesia.

Mariachiara Grandetti