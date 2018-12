Great Place to Work certifica la qualità del clima organizzativo, la sua classifica Best workplaces for millennials 2018 indica le 10 migliori aziende secondo la generazione millennials.

Best workplaces for millennials 2018 è la classifica stilata da Great Place to Work – la società italiana che analizza e certifica la qualità degli ambienti di lavoro – sui 10 posti di lavoro migliori in Italia, secondo la generazione dei millennials. Great Place to Work segue il metodo di ascoltare non solo il management delle imprese ma anche il parere diretto dei dipendenti, per raccogliere dati e opinioni che siano realmente rappresentativi dell’ambiente di lavoro aziendale. Per la Best workplaces for millennials 2018, Great Place to Work ha analizzato le risposte di 10.176 millennials, nell’arco di tutto il 2018, al questionario sul clima aziendale Trust Index, che la società usa come strumento per misurare le dimensioni di credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione.

Best workplaces for millennials 2018: 1°, 2° e 3° posto

Quali sono allora i posti di lavoro migliori in Italia secondo la generazione nata tra il 1981 e il 1996? Best workplaces for millennials 2018 ha preso in considerazione 127 imprese italiane, di queste salgono sul podio: American Express Italia al terzo posto, Nutricia Italia al secondo e Zeta Service sul gradino più alto. American Express si occupa di servizi finanziari e assicurativi, la seconda classificata invece della produzione di prodotti alimentari e Zeta Service di servizi professionali. Le tre aziende più quotate della Best workplaces for millennials 2018 si occupano dunque di settori diversi, a riprova del fatto che i feedback degli intervistati non si sono concentrati sui settori di maggior produzione in Italia, al contrario il Trust Index ha indagato specificamente il clima organizzativo aziendale.

Le altre aziende della classifica

Best workplaces for millennials 2018 segue con Kiabi Italia azienda d’abbigliamento, Mars Italia S.p.A prodotti alimentari, la nota catena di hotel Hilton, Iconsulting S.P.A. azienda per la consulenza informatica, ConTe.it-Admiral Group plc che si occupa di assicurazioni d’auto, Servizi CGN impresa di servizi professionali e, al decimo posto, Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. per i servizi di credito. Dopo le prime dieci, si collocano The Adecco Group per la ricerca e selezione del personale, AbbVie azienda di prodotti farmaceutici, Eli Lilly Italia Spa e Amgen entrambe per le biotecnologie e i prodotti farmaceutici, infine SAS che si occupa di software.

Francesca Luziatelli