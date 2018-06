BET Awards 2018 trionfa Black Panther come miglior film

BET Awards 2018 (Black Entertainment Television) diciottesima edizione all’insegna dell’equilibrio. La cerimonia istituita dal network Black Entertainment Television per premiare gli afroamericani nei settori dell’intrattenimento, – musica e recitazione – e dello sport si è svolta domenica 24 giugno. In linea con i pronostici, al Microsoft Theatre di Los Angeles, California.

Campione di incassi à il film di Marvel, “Black Panther”, diretto da Ryan Coogler. Porta a casa ben quattro premi. Premiato come miglior film, miglior attore, miglior eroe e miglior cattivo. Il cast di Black Panther comprende: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Sterling K. Brown, Daniel Kaluuya. Lupita Nyong’o, Angela Bassett e Letitia Wright. Il loro film ha anche ottenuto una nomination al Best Movie Award.

Il trionfo di Black Panther

Un fenomeno culturale, il successo rivoluzionario di Black Panther lo ha spinto nella top ten dei film di incassi più alti di tutti i tempi. Dove si trova al nono posto. Prima dei BET Awards “Black Panther” aveva già vinto quattro riconoscimenti agli Mtv Movie and Music Award oltre a 14 nomination per i Saturn. Serata organizzata dalla USA Academy of Science Fiction.









La vittoria del film di Coogler, ottenuta al Microsoft Theater, senza dubbio gli apre la strada verso gli Oscar. Nonostante Hollywood abtualmente ostenta indifferenza per i film sui supereroi. Non bisogna però dimenticare che in passato ha fatto qualche rara eccezione come ad esempio premiando Heath Ledger. Come miglior attore non protagonista per la parte del Joker in “Dark Knight“. Tutto ciò contribuirebbe ad un gran successo di Black Panther e dei sui eroi di Wakanda ancora più notevole.

Nel suo discorso, Coogler dichiara che il suo ingresso nella Marvel Cinematic Universe è partito con l’intenzione di “cercare di catturare l’esperienza dell’essere africano su questo pianeta”. Coogler vuole che i fan “siano orgogliosi di ciò che sono e da dove vengono”. Ha detto, prima di invitare il pubblico a visitare l’Africa, affermando che il suo periodo nel continente è stato un’esperienza che ha cambiato la vita.

BET Awards

Istituito nel 2001 dalla rete televisiva Black Entertainment celebra gli afroamericani e altre minoranze americane. In musica, recitazione, sport e altri campi di intrattenimento. I premi vengono presentati ogni anno e trasmessi in diretta su BET. La cerimonia di presentazione annuale prevede esibizioni di artisti. Alcuni dei premi di interesse più popolare sono presentati in una cerimonia televisiva. Il film del supereroe miliardario “Black Panther” ha vinto il “Best Movie Award“. Mentre l’attore principale Chadwick Boseman ha vinto il “Best Actor Award“.

Durante l’evento, l’ospite Jamie Foxx ha portato sul palco una delle stelle del cinema Micheal B. Jordan per recitare una delle linee più potenti del film. La frase “Seppelliscimi nell’oceano con i miei antenati che sono saltati dalle navi, perché sapevano che la morte era meglio della schiavitù” ha suscitato una risposta estemporanea dalla folla.

Un momento emozionante è stata la presentazione del “Lifetime Achievement Award“. Oltre alla leggendaria cantante Anita Baker del produttore hollywoodiano Tyler Perry. La bellezza del premio è stata cementata quando Foxx ha cantato un medley del più grande successo di Baker.

Tutti i vincitori del BET Awards 2018

BEST MOVIE (Presented by Toyota)

Avengers: Infinity War (Walt Disney Studios Motion Pictures).

Vincitore: Black Panther (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Girls Trip (Universal Pictures).

IT (New Line Cinema).

Wonder Woman (Warner Bros. Pictures).

BEST SHOW

13 Reasons Why (Netflix).

Game of Thrones (HBO).

grown-ish (Freeform).

Riverdale (The CW).

VIncitore: Stranger Things (Netflix).

BEST PERFORMANCE IN A MOVIE

Vincitore: Chadwick Boseman – Black Panther.

Timothée Chalamet – Call Me by Your Name.

Ansel Elgort – Baby Driver.

Daisy Ridley – Star Wars: The Last Jedi.

Saoirse Ronan – Lady Bird.

BEST PERFORMANCE IN A SHOW

Vinciore: Millie Bobby Brown – Stranger Things.

Darren Criss – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.

Katherine Langford – 13 Reasons Why.

Issa Rae – Insecure.

Maisie Williams – Game of Thrones.

BEST HERO

Vincitore: Chadwick Boseman (T’Challa/Black Panther) – Black Panther.

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) – Game of Thrones.

Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman) – Wonder Woman.

Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) – The Flash.

Daisy Ridley (Rey) – Star Wars: The Last Jedi.









BEST VILLAIN

Josh Brolin (Thanos) – Avengers: Infinity War.

Adam Driver (Kylo Ren) – Star Wars: The Last Jedi.

Vincitore: Michael B. Jordan (N’Jadaka/Erik Killmonger) – Black Panther.

Aubrey Plaza (Lenny Busker) – Legion.

Bill Skarsgard (Pennywise) – IT.

BEST KISS

Jane the Virgin – Gina Rodriguez (Jane) and Justin Baldoni (Rafael).

Vincitore: Love, Simon – Nick Robinson (Simon) and Keiynan Lonsdale (Bram).

Ready Player One – Olivia Cooke (Sam) and Tye Sheridan (Wade).

Riverdale – KJ Apa (Archie) and Camila Mendes (Veronica).

Stranger Things – Finn Wolfhard (Mike) and Millie Bobby Brown (Eleven).

MOST FRIGHTENED PERFORMANCE

Talitha Bateman (Janice) – Annabelle: Creation.

Emily Blunt (Evelyn Abbott) – A Quiet Place.

Sophia Lillis (Beverly Marsh) – IT.

Cristin Milioti (Nanette Cole) – Black Mirror.

Vincitore: Noah Schnapp (Will Byers) – Stranger Things.

BEST ON-SCREEN TEAM

Black Panther – Chadwick Boseman (T’Challa/ Black Panther), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira.

(Okoye), Letitia Wright (Shuri).

Vincitore: IT – Finn Wolfhard (Richie), Sophia Lillis (Beverly), Jaeden Lieberher (Bill). Jack Dylan Grazer (Eddie),

Wyatt Oleff (Stanley), Jeremy Ray Taylor (Ben), Chosen Jacobs (Mike).

Jumanji: Welcome to the Jungle – Dwayne Johnson (Smolder), Kevin Hart (Mouse). Jack Black

(Shelly), Karen Gillan (Ruby), Nick Jonas (Seaplane).

Ready Player One – Tye Sheridan (Wade). Olivia Cooke (Samantha), Philip Zhao (Sho), Win Morisaki

(Daito), Lena Waithe (Aech).

Stranger Things – Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike). Caleb McLaughlin (Lucas), Noah

Schnapp (Will), Sadie Sink (Max).

BEST COMEDIC PERFORMANCE

Jack Black – Jumanji: Welcome to the Jungle.

Vincitore: Tiffany Haddish – Girls Trip.

Dan Levy – Schitt’s Creek.

Kate McKinnon – SNL.

Amy Schumer – I Feel Pretty.

SCENE STEALER

Tiffany Haddish (Dina) – Girls Trip.

Dacre Montgomery (Billy Hargrove) – Stranger Things.

Vincitore: Madelaine Petsch (Cheryl Blossom) – Riverdale.

Taika Waititi (Korg) – Thor: Ragnarok.

Letitia Wright (Shuri) – Black Panther.

BEST FIGHT

Atomic Blonde – Charlize Theron (Lorraine) vs. Daniel Hargrave (Sniper), Greg Rementer (Spotter).

Avengers: Infinity War – Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Black Widow), Danai Gurira (Okoye).

Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch) vs. Carrie Coon (Proxima Midnight).

Black Panther – Chadwick Boseman (Black Panther) vs. Winston Duke (M’Baku).

Thor: Ragnarok – Mark Ruffalo (Hulk) vs. Chris Hemsworth (Thor).

Vincitore: Wonder Woman – Gal Gadot (Wonder Woman) vs. German Soldiers.









BEST MUSIC DOCUMENTARY

Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story.

Demi Lovato: Simply Complicated.

Vincitore: Gaga: Five Foot Two.

Jay-Z’s “Footnotes for 4:44”.

The Defiant Ones.

BEST REALITY SERIES

Vincitore: The Kardashians.

Love & Hip Hop.

Real Housewives.

RuPaul’s Drag Race.

Vanderpump Rules.

Felicia Bruscino