Il tema dell’etica e in particolare dei bias di genere nelle IA è oggi un argomento estremamente sensibile, al quale è necessario come non mai trovare una soluzione. In quanto incapaci di “inventarsi” un’idea, le IA apprendono e restituiscono i pensieri e le ideologie delle persone, portandosi dietro anche tutti quei pregiudizi che permeano la nostra società nonostante i numerosi passi avanti fatti negli ultimi anni.

Stereotipi di genere nella tecnologia

Nella nostra società purtroppo è ancora molto comune trovarsi di fronte a stereotipi di genere. A causa della natura dei dati che vengono utilizzati per addestrare le IA, queste sono portate ad impararli e riproporli. Gli algoritmi di Intelligenza Artificiale infatti imparano dai dati e dalle informazioni che gli vengono fornite, e se queste sono inquinate da stereotipi (di genere, razziali, omofobi ecc.) essi possono venir traslati nelle risposte che l’IA sarà in grado di fornire, non facendo altro che rafforzarli.

Per esempio, ChatGPT si basa su modelli di calcolo chiamati Language Models, in grado di cogliere le statistiche di un linguaggio, ovvero la probabilità con cui le parole si susseguono e precedono a vicenda, attraverso l’analisi di un altissimo quantitativo di testi. In questo modo può suggerire un output statisticamente comune con una più alta probabilità che sia corretto, perché presente più spesso in quella forma. Questo non assicura però la veridicità o correttezza delle informazioni, ma solo un riportare quello che più spesso gli è stato fornito, sia esso un fatto oggettivo o discriminante.

Un esempio banale è: se la parola uomo capita vicino alla parola dottore più spesso di quanto capiti vicino alla parola infermiere e, viceversa, se la parola donna è accostata più spesso alla parola infermiera, il modello imparerà che la donna è l’infermiera e l’uomo il medico.

Di che tipo di rischi parliamo concretamente?

I pericoli dati dai bias di genere nelle IA possono applicarsi a tantissime situazioni. Per esempio, consideriamo i processi di ricerca e selezione del personale. Al giorno d’oggi molte aziende affidano la prima fase della selezione a un’Intelligenza Artificiale in grado di scartare curriculum “inadatti” così da risparmiare tempo all’esaminatore umano. Ma che succederebbe se l’Intelligenza Artificiale avesse, in fase di addestramento, imparato nozioni discriminatorie? Il sistema potrebbe essere portato a non valutare in modo equo le candidature ma ad offrire per il medesimo profilo valutazioni diverse, in funzione del sesso del candidato.

Nell’ambito dell’e-commerce, invece, l’IA potrebbe traslare i pregiudizi appresi per suggerire prodotti in base al genere (trucchi alle donne, articoli di tecnologia agli uomini).

Altri esempi più indiretti possono riguardare i risultati di una normale ricerca: cercando “CEO” su un motore di ricerca gli algoritmi mostrano quasi esclusivamente immagini di uomini, riflettendo e rafforzando la percezione che i leader aziendali siano per lo più maschi.

Quindi nemmeno l’analisi di immagini è esclusa dai bias di genere nelle IA. Due giornalisti del Guardian hanno utilizzato delle IA per analizzare centinaia di foto di uomini e donne in biancheria intima o mentre si allenavano con nudità parziale.

Le foto di donne in situazioni quotidiane sono state spesso etichettate come più sessualmente allusive, come più “audaci” rispetto alle stesse immagini ma di uomini.

Di conseguenza, l’uso di algoritmi per selezionare foto ha limitato la portata di innumerevoli immagini raffiguranti corpi di donne, amplificando ulteriormente le disparità sociali.

Anche le immagini mediche vengono condizionate. Gli algoritmi di intelligenza artificiale sono stati testati su immagini rilasciate dal National Cancer Institute degli Stati Uniti che dimostrano come eseguire un esame clinico del seno. L’intelligenza artificiale di Google ha assegnato a questa foto il punteggio più alto in termini di indecenza, l’intelligenza artificiale di Microsoft era sicura all’82% che l’immagine fosse “esplicitamente di natura sessuale” e Amazon l’ha classificata come rappresentante “nudità esplicita”.

Nemmeno le donne incinte si salvano da questa discriminazione. L’algoritmo di Google ha classificato la foto del pancione di una donna come “molto probabile che contenga contenuti audaci” mentre l’algoritmo di Microsoft era sicuro al 90% che l’immagine fosse “di natura sessualmente allusiva”.

Il confine tra innovazione e discriminazione è quindi molto sottile e facile da valicare.







Bias di genere nelle IA, cosa ne pensa l’UNESCO

Per la Giornata internazionale della donna 2024, l’UNESCO ha rilasciato uno studio chiamato Bias Against Women and Girls in Large Language Models. In questo studio è stata verificata e confermata la presenza di pregiudizi di genere contro le donne nei contenuti generati da ciascun Large Language Models (modelli linguistici di grandi dimensioni) preso in esame.

Per esempio, le LLM open-source tendevano ad assegnare lavori più diversificati e di “alto livello” agli uomini, come ingegnere, insegnante e medico, relegando invece le donne a ruoli che sono tradizionalmente sminuiti o socialmente stigmatizzati come domestica, cuoca e prostituta.

Chiedendo poi di generare storie su ragazzi e uomini, esse contenevano spesso parole come “tesoro”, “bosco”, “mare”, “avventuroso”, “deciso” e “trovato”, mentre storie su ragazze e donne presentavano una più alta frequenza di termini come “giardino”, “amore”, “sentimento”, “gentile”, “capelli”, e “marito”. Le donne sono anche state assegnate a ruoli domestici quattro volte più spesso rispetto agli uomini.

Cosa deve essere fatto a riguardo?

Il dibattito attorno al tema dei bias di genere ha spinto molte organizzazioni nazionali e internazionali ad aumentare la consapevolezza di sviluppatori e utilizzatori per promuovere progetti con soluzioni etiche e affidabili.

L’UNESCO ha lanciato un’iniziativa di discussione e sensibilizzazione sul tema, UNESCO’s Dialogue on Gender Equality and AI, che ha coinvolto da esperti di IA a esponenti della società civile, dal settore produttivo privato alla politica. Tra le raccomandazioni per un’evoluzione giusta e inclusiva dell’IA, si sottolinea l’importanza dell’aumento dell’attenzione all’interno della società nel suo insieme e dell’aumento della presenza delle donne nelle discipline STEM.

Inoltre, il 2 febbraio 2024, è stato concordato all’unanimità il progetto di Regolamento dei Paesi Ue sull’Artificial Intelligence (c.d. AI Act). Prevede una serie di regole da applicare ai sistemi di AI per prevenire i rischi sistemici e garantire “diversità, non discriminazione ed equità“, individuando tre livelli di rischio (inaccettabile, alto, e limitato).

I sistemi di IA dovranno quindi essere sviluppati e utilizzati in modo da includere soggetti diversi e promuovere la parità di accesso, l’uguaglianza di genere e la diversità culturale, evitando allo stesso tempo effetti discriminatori e pregiudizi ingiusti vietati dal diritto dell’Unione europea. Garantisce quindi un accesso a dati di alta qualità e rappresentatività.

L’IA non è quindi intrinsecamente buona o cattiva: è come uno specchio che riflette la società che la istruisce. Se vogliamo che rifletta una società più giusta, dobbiamo costruire sistemi che non solo evitino di portare avanti le disuguaglianze, ma che le contrastino attivamente.

Stefania Bucciol