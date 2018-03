Per chi è appassionato di libri non esiste luogo al mondo in cui vorrebbe stare a parte una biblioteca e se vi dicessimo che esiste addirittura qualcosa di meglio? Bibliofili di tutto il mondo gioite ed esultate, il vostro sogno si è realizzato, ecco a voi: la biblioteca con le colonne a forma di dorso di libro.

Questa particolare biblioteca si trova in Turchia, nel nord dell’Anatolia, vicino al Mar Nero e più precisamente a Karabuk. La sua inaugurazione è avvenuta dieci mesi fa e, durante il suo primo anno di attività, 500mila persone e 50 scuole si sono recate presso questo luogo di cultura.









La biblioteca con le colonne a forma di dorso di libro è situata proprio al centro della città, presso l’Università di Karabuk, a realizzarla è stata la fondazione di Kamil Gulec, un filantropo turco. Al suo interno sono custoditi 60 mila volumi cartacei e 6 milioni di pubblicazioni digitali.

Chi la vede per la prima volta non può fare a meno di restare a bocca aperta, la struttura esterna dell’edificio richiama la sua funzione, ossia quella di biblioteca. I dorsi dei libri usati come colonne riportano i titoli di romanzi scritti da diversi autori, su ogni colonna è stato dipinto il titolo di un libro diverso. Ciascun libro ha la copertina di un particolare colore (nero, blu, verde, arancione, rosso, bianco, ecc.), in modo che ogni colonna si distingua dalle altre.









Una biblioteca con le colonne a forma di dorso di libro non si era mai vista in Turchia e per la città è un fiore all’occhiello, grazie alla sua particolare architettura. Ozcan Buyukgenc, responsabile del Dipartimento di documentazione, ha dichiarato:

“Qui siamo dotati della tecnologia più moderna. Gli studenti dell’università possono prendere un libro in prestito a un chiosco interno equipaggiato con un sistema di self-check, e richiedere volumi che sono pubblicati in tutta la Turchia. Se poi, per caso, quell’opera non si dovesse trovare nelle altre 192 biblioteche del Paese, la ordiniamo e può arrivare nel giro di tre giorni”.

Da tutta la Turchia arrivano richieste e prenotazioni da parte di scuole che vorrebbero visitare questa fantastica biblioteca, che, oltre ad avere una struttura particolare, ha anche la caratteristica di essere aperta 24 ore su 24, dunque anche di notte, e sette giorni su sette, incluse le festività.









Gli studenti che usufruiscono della biblioteca con le colonne a forma di dorso di libro ne sono assolutamente entusiasti:

“E qui non c’è libro che non possiamo trovare. Non è soltanto una biblioteca ricca, ma è stata studiata con un design innovativo. Studiare qui è proprio una bellezza”.

E hanno proprio ragione, chi non vorrebbe leggere e studiare libri in un edificio a forma di libri? E se pensate che questa biblioteca sia unica al mondo, vi sbagliate: ne esiste un’altra negli Stati Uniti, a Kansas City.

Carmen Morello