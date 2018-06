Fabiola Bernardini: la bibliotecaria di Todi punita a causa di libri sul gender

A novembre del 2017 presso il comune di Todi (provincia di Perugia) l’assessora alla famiglia, Alessia Marta (Partito della Famiglia) e l’assessore alla cultura, Claudio Ranchicchio (Forza Italia) avevano emanato una “Direttiva in merito a libri per bambini con contenuti riguardanti temi educativi sensibili” al fine di tutelare la “questione della libertà di scelta educativa” a causa de “la recente diffusione anche in Italia della cosiddetta “ottica di genere”“. Attraverso questa ‘misura preventiva’, chiedevano alla direttrice della biblioteca di spostare alcuni volumi di letteratura dell’infanzia dalla sezione dedicata ai bambini a quella dedicata agli adulti, in quanto libri che trattano tematiche così delicate come l’educazione sessuale, a loro avviso, non dovrebbero essere lasciate in mano a dei bimbi, senza alcun controllo da parte dei genitori. Ora, vi starete chiedendo, cosa ci potrebbe mai essere scritto di così scabroso in dei libri per bambini, da spingere due assessori ad una simile richiesta? E qui casca l’asino. Se stavate già immaginando volumi con frasi o immagini esplicite o in qualche modo riconducibili alla sessuologia o alla pornografia, vi sbagliate di grosso. Difatti, i libri incriminati sono dei racconti in cui due gatte allevano un uovo e due pinguini maschi trascorrono tanto tempo insieme, ovvero delle favole in cui gli animali hanno (o sembrano avere) ‘atteggiamenti’ omosessuali e richiamano famiglie omogenitoriali. Cosa c’è di sbagliato in tutto ciò? Assolutamente nulla. O forse no? Da alcuni, la richiesta di spostare questi ed altri volumi è stata vista come una misura censoria, ossia una censura omofoba nei riguardi di libri che trattano tematiche legate al gender. Gli assessori hanno motivato tale richiesta affermando che “soprattutto in materia di scelte etiche, di affettività e di sessualità” spetti alle famiglie indirizzare i propri figli.









Libri sul gender vittime di omofobia

Quest’iniziativa è stata segnalata da alcuni utenti della biblioteca di Todi al quotidiano La Repubblica, specificando che

“Si dice di voler proteggere i bambini da testi scritti da esperti educatori e li si lascia invece nell’ignoranza, in balia delle immagini peggiori in tv o sul computer”.

Ed è vero, quotidianamente tutti noi, grandi e piccini, siamo bombardati da immagini con allusioni sessuali attraverso tutti i mass media eppure nessuno sembra lamentarsi, anzi, ormai siamo talmente assuefatti a tutto ciò da non rendercene neanche conto.

I lettori hanno anche sottolineato come la biblioteca debba essere un luogo neutro, senza alcuna interferenza soprattutto da parte di autorità politiche. Ma l’assessora Alessia Marta ha chiarito:

“Nessuna censura, nessuno ha stilato un elenco di libri proibiti, né vuole toglierli dalla biblioteca, ci adopereremo soltanto perché siano spostati in una sezione più consona. Non c’è bisogno che i bambini incontrino certe tematiche se non le conoscono e non pongono domande in merito”.

Una tale scelta spetterebbe semmai alla direttrice della struttura, la bibliotecaria di Todi, perciò l’assessora Marta ha precisato:

“Non ci vogliamo certo arrogare un diritto arbitrario e insieme al collega Ranchicchio faremo un sopralluogo per cercare questi libri e concordare una collocazione”.

Dopo l’emanazione della Direttiva e le dichiarazioni dell’assessora, Maria Pia Serlupini, garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, aveva diffuso un comunicato stampa in cui diceva senza mezzi termini:

“Per ragioni ideologiche, religiose, morali o politiche molti libri sono finiti nella lista nera nel corso dei secoli, ma mai avrei creduto di assistere nel 2017, nel mio Paese, nella mia Regione, a fronte di una Costituzione che sancisce la libertà di tutte e tutti, ad un atto simile. I libri hanno la grande forza di farci crescere, di far conoscere, di presentare idee e possibilità, di aiutarci a comprendere le diversità e a rispettare le differenze tutte come risorse e valori”. La garante si è inoltre chiesta se i due assessori abbiano “realmente letto questi libri, se ne abbiano compreso il valore, se si rendano conto che le realtà che presentano fanno parte, che lo si voglia o no, della complessa società in cui viviamo e, che lo si voglia o no, non possiamo far finta che esse non esistono solo perché non ci piacciono o non le condividiamo”.

Dal canto suo, l’assessora Marta, oltre a ripetere i motivi già inseriti nella direttiva, ha giustificato la stessa aggiungendo che la richiesta di spostamento di quei libri era giunta dai cittadini, che avevano raccolto 205 firme (bisogna precisare che Todi conta 17mila abitanti), attraverso l’Associazione Articolo 26, nata allo scopo di

“vigilare e segnalare gli aspetti ideologici, pedagogicamente infondati e pericolosi, di progetti educativi e scolastici, relativi a educazione sessuale e/o all’affettività; educazione alle differenze; lotta alla discriminazione tra bambini e bambine; lotta all’omofobia e/o al bullismo omofobico“.









La bibliotecaria di Todi viene punita e trasferita

Tutto ciò avveniva tra novembre e dicembre del 2017. Ora, dopo sei mesi, l’ormai famosa bibliotecaria di Todi (Fabiola Bernardini) si è vista trasferire presso un altro ufficio, poiché non ha fornito ai due assessori la lista completa e dettagliata dei libri per bambini da ricollocare altrove. Ma tale lista non è compilabile, in quanto, oltre ai due testi sopraccitati (quello delle due gatte e quello dei due pinguini), non ci sono libri palesemente dedicati alle tematiche di genere. Inoltre, la bibliotecaria di Todi sarebbe ‘rea’ di aver preso parte al corteo del 25 Aprile con l’Anpi (a cui era stato negato il patrocinio da parte del Comune, nella cui giunta figura anche CasaPound), e sarebbe persino stata fotografata nel bel mezzo di una manifestazione delle Famiglie Arcobaleno, mentre leggeva un libro con un bambino. Comportamenti del tutto fuori luogo per il Comune, che il 17 maggio con una delibera ha stabilito il trasferimento della direttrice Bernardini presso l’ufficio Urbanistica. Ma la bibliotecaria di Todi di urbanistica non sa niente: laureatasi in Lettere, ha poi conseguito due specializzazioni, una in Archivistica e l’altra in Biblioteconomia. Lei stessa non sa come rendersi utile, né come svolgere la sua nuova mansione.

Dal comune di Todi, il sindaco Antonio Ruggiano (di Forza Italia) sostiene che il trasferimento della direttrice sia dovuto a pratiche di “efficientamento” dell’amministrazione. Ma di quale ulteriore “efficientamento” avrebbe bisogno la biblioteca comunale, se solo nell’ultimo anno ha registrato un’affluenza superiore ai 12mila visitatori (quando i cittadini ammontano a circa 17mila)? Non solo, la bibliotecaria di Todi, ingiustamente punita, ha promosso diverse iniziative a favore dei libri e della lettura, arrivando a far inserire la biblioteca nell’elenco delle 148 città premiate con il titolo di “Città che legge”, per l’edizione 2018-2019. Inoltre, proprio grazie alla straordinaria efficienza della biblioteca, il comune di Todi ha ricevuto dei fondi da parte del Mibact.









Una scelta quella della delibera comunale che appare quanto mai insensata e ingiustificata. Ma la sfortunata bibliotecaria di Todi non è sola, a sostenerla c’è l’Aib (Associazione italiana biblioteche), la cui presidente Rosa Maiello ha fatto sapere:

“Abbiamo già diffuso un documento per denunciare che quanto accade a Todi ha tutta l’aria della solita forma di censura indiretta, che ha colpito le biblioteche in tutte le epoche storiche: si fa in modo che muoiano in sordina togliendo loro autonomia e risorse, a cominciare dai bibliotecari provvisti di etica professionale. Il documento sarà ora tradotto in inglese e diffuso a livello internazionale. Stiamo inoltre sensibilizzando e mobilitando il mondo della cultura”.

Inoltre, quanto avvenuto alla bibliotecaria di Todi e ai libri vittime di censura omofoba è divenuto oggetto di due interrogazioni parlamentari, da parte del deputato Magi di +Europa e da Depetris del gruppo Misto. E l’associazione Lgbt Omphalos ha diffuso un comunicato in cui il presidente Bucaioni parla di “crociata medievale oscurantista” da parte del Comune umbro.

Pensavate di essere nel 2018? Credevate di vivere nel Terzo Millennio? E invece no, spiacente di deludervi. Tra omofobia, censura, libri proibiti, persone punite (per aver svolto troppo bene il loro lavoro) e crociate, date il benvenuto al nuovo ‘secolo buio’: il Medioevo 3.0!

Carmen Morello