Biden contro l’occupazione israeliana di Gaza? Il Presidente degli Stati Uniti cerca di far ragionare l’alleato. Pensando al passato, però, sorge spontanea l’ombra di un dubbio.

“Un’eventuale occupazione israeliana di Gaza costituirebbe un grave errore”. Questa è una tra dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden rilasciate durante un’intervista a ’60 Minutes’ su CBS. Ha stupito la volontà del presidente di frenare l’alleato israeliano. Biden, pur appoggiando l’attacco ad Hamas, ha voluto però sottolineare la differenza tra quest’ultimo e il popolo palestinese.

Biden ha, poi, proseguito sottolineando quanto sia importante tener conto del diritto di Israele. di rispondere al fine di eliminare completamente il gruppo islamico. Il presidente ha, infatti, definito l’attacco di Hamas come un atto di barbarie paragonabile all’Olocausto.

Tra Gaza, Hamas, Israele e Palestina; Biden ha, infine, posto l’attenzione sull’importanza di mantenere saldo l’obiettivo di una soluzione che conduca alla creazione di uno Stato palestinese.

Joe Biden, ospite al programma ’60 Minutes’ su CBS, si è inaspettamente posto in contrasto con l’alleato israeliano per provare a mitigare l’andamento della guerra con la Palestina, scoppiata nelle ultime settimane. Occupare Gaza per gli israeliani sarebbe uno sbaglio, a farlo Presente è lo stesso Biden che con questa frase mette in evidenza la differenza tra il popolo palestinese ed Hamas.

La Palestina soffre per i continui soprusi di Israele, in questo caso a ribellarsi è stato un partito terroristico che per quanto persegua l’obiettivo della liberazione della Palestina dalle vessazioni di Israele sta rispondendo alla violenza con altra violenza.

La striscia di Gaza, suddivisa tra palestinesi e israeliani, si trova ora sotto il controllo di Hamas. Tuttavia, invadere nuovamente Gaza sarebbe un errore in quanto su quella terra si trova una popolazione, indifesa e in balia degli attacchi.

Biden riprende, poi, appoggiando un attacco israeliano nei confronti di Hamas.

Prima, però, risulta necessario tendere la mano ai palestinesi che tra due fuochi rischiano di bruciarsi da entrambi i lati.

Anche per questo Biden si è detto favorevole alla creazione di due stati differenti, per poter dare finalmente un luogo alla popolazione palestinese.

Sono queste dichiarazioni che strappano un sorriso se si ripensa all’ultima volta che gli americani hanno deciso di dividere territori e popolazioni a proprio piacimento.

Tuttavia, quanto detto da Biden lascia ben sperare per quanto riguarda le volontà statunitensi rispetto alla guerra tra israeliani e palestinesi.

È bene, però, specificare che i palestinesi avevano già una propria terra e che il popolo israeliano, notoriamente nomade si è stabilito nel territorio palestinese per una decisione statunitense.

La soluzione dei due stati potrebbe essere davvero l’idea migliore, questa volta, però meglio prestare attenzione a dove far stabilire i popoli in questione.

Margherita De Cataldo