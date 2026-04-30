Social network sotto accusa: dalla class action italiana al fronte globale contro le Big Tech

La responsabilità dei social network non è più soltanto una questione di dibattito pubblico, né un terreno confinato alle aule parlamentari. È diventata, a tutti gli effetti, una materia da tribunali. E il segnale più evidente arriva da un insieme di azioni che, tra Italia, Europa e Stati Uniti, stanno ridisegnando il perimetro giuridico e politico entro cui operano le piattaforme digitali delle Big Tech.

Al centro delle contestazioni vi è soprattutto l’impatto delle piattaforme sui minori e il ruolo degli algoritmi nella loro esperienza digitale.

Resta però una domanda sempre più difficile da eludere: fino a che punto le piattaforme sono responsabili degli effetti che i loro sistemi producono sugli utenti, in particolare sui minori?

In Italia, il caso più rilevante è quello promosso da associazioni di famiglie e genitori, tra cui il Moige, che hanno avviato un’azione collettiva contro Meta e TikTok.

Il procedimento, che ha già fissato un passaggio chiave con l’udienza prevista a Milano, rappresenta uno dei primi casi in Europa in cui non vengono contestati solo contenuti o singoli episodi, ma l’architettura stessa delle piattaforme. Le accuse si concentrano su tre elementi principali.

Il primo riguarda la verifica dell’età, giudicata inefficace nella pratica quotidiana. Il secondo riguarda le funzionalità di progettazione dell’interfaccia, come lo scrolling infinito e la riproduzione automatica dei video. Il terzo, forse il più delicato, riguarda la struttura degli algoritmi, accusati di incentivare un uso prolungato e potenzialmente compulsivo dei social.

Non si tratta quindi di una semplice contestazione etica o sociale. L’impostazione della causa si muove su un piano giuridico preciso: la responsabilità industriale del design digitale. Il caso italiano, tuttavia, non può essere letto in isolamento.

Negli ultimi mesi, infatti, il tema della responsabilità delle piattaforme digitali è diventato centrale anche a livello europeo. L’Unione europea ha già costruito un impianto normativo particolarmente avanzato, soprattutto con il Digital Services Act, che impone obblighi stringenti in materia di trasparenza algoritmica, gestione dei contenuti e protezione dei minori.







A questo si affianca il GDPR, che rafforza la tutela dei dati personali e introduce ulteriori vincoli per le piattaforme. Tuttavia, il passaggio decisivo non è solo normativo. È anche giudiziario. Sempre più associazioni di genitori in Europa stanno valutando azioni legali coordinate, prendendo come riferimento proprio l’esperienza italiana.

In questo quadro si inserisce anche la European Parents Association, che rappresenta oltre 150 milioni di famiglie e che ha aperto alla possibilità di iniziative parallele nei diversi Paesi.

Ora il punto non è più soltanto la tutela dei minori, ma la costruzione di un settore comune europeo capace di incidere sulle Big Tech anche attraverso il contenzioso legale.

Stati Uniti, il fronte più avanzato sul piano giudiziario

Se in Europa il fenomeno è in fase di consolidamento, negli Stati Uniti il quadro è già più avanzato. Diverse cause civili e collettive hanno coinvolto negli ultimi anni piattaforme come Meta, Google e altri operatori del settore.

Alcune sentenze e procedimenti hanno iniziato a riconoscere la possibilità che i sistemi algoritmici contribuiscano in modo significativo a fenomeni come dipendenza digitale, ansia, depressione e isolamento sociale tra gli adolescenti.

Nello specifico, alcune delle azioni legali avviate contestano il modello di business delle piattaforme, basato sulla raccolta, valutazione e monetizzazione dei dati personali: attraverso la progettazione mirata dei loro algoritmi.

Sostengono che le aziende mantengono un sistema di manipolazione e dipendenza che raccoglie e analizza i dati personali, estremamente personali e intimi, dei loro utenti.

Il nodo non è tanto l’entità dei risarcimenti, quanto il principio giuridico che si sta affermando: le piattaforme non sono più considerate soggetti neutri, ma attori industriali responsabili delle conseguenze dei propri prodotti digitali.

Una questione economica oltre che giuridica

Dietro questo cambiamento si muove anche una questione economica di grande portata. Il modello di business dei social network si basa infatti sulla monetizzazione dell’attenzione: più tempo gli utenti trascorrono sulle piattaforme, maggiore è il valore pubblicitario generato.

È proprio su questo punto che si concentra una parte crescente delle contestazioni: gli algoritmi non sarebbero semplicemente strumenti di organizzazione dei contenuti, ma meccanismi progettati per aumentare la permanenza online degli utenti.

Questo modello, che ha garantito per anni una crescita esponenziale del settore, si trova ora sotto pressione. Le azioni legali, infatti, non si limitano a chiedere risarcimenti o modifiche marginali, ma mettono in discussione l’intero equilibrio economico su cui si fonda l’economia delle piattaforme.

Sul fronte politico, il tema ha assunto un peso sempre maggiore anche a livello europeo. Gli organismi autorevoli dell’UE stanno rafforzando il controllo sulle grandi piattaforme digitali, dando priorità alla protezione dei minori e alla necessità di rendere più chiari i meccanismi alla base.

Contemporaneamente, molti governi stanno valutando misure più restrittive per l’accesso dei giovani ai social. Come, ad esempio, controlli più rigidi sull’età che sulle soglie anagrafiche.

Il dibattito non è però uniforme. Se da un lato cresce la pressione per una regolazione più severa, dall’altro le piattaforme continuano a sostenere di aver già introdotto strumenti di sicurezza e controllo parentale adeguati.

Il nodo centrale: chi è responsabile degli effetti degli algoritmi?

Al centro di tutto rimane una questione ancora aperta: la responsabilità degli algoritmi. Per anni i social network hanno sostenuto la tesi della neutralità tecnologica, secondo cui le piattaforme sarebbero semplici infrastrutture, mentre il contenuto e l’uso sarebbero responsabilità degli utenti.

Le azioni legali in corso, però, ribaltano questo paradigma. L’attenzione si sposta dalla singola interazione al design complessivo del sistema: notifiche, suggerimenti automatici, feed infiniti, sistemi di ricompensa psicologica.

È proprio questa architettura, secondo le accuse, a rendere i social network strumenti capaci non solo di ospitare contenuti, ma di orientare comportamenti.

Dalla causa italiana promossa dal Moige alle azioni giudiziarie negli Stati Uniti, passando per il progressivo coinvolgimento delle istituzioni europee, emerge un quadro sempre più chiaro: il rapporto tra società e piattaforme digitali sta entrando in una nuova fase.

Non si tratta più soltanto di regolamentare i contenuti o di correggere singoli abusi. La sfida riguarda la struttura stessa dell’economia digitale e come gli algoritmi influenzano il comportamento umano.

Al di là delle cifre finanziarie, le sentenze contro Meta e Alphabet potrebbero ridefinire la responsabilità delle aziende tecnologiche in merito al benessere emotivo dei loro utenti. Alcuni esperti paragonano questo momento alle sentenze degli anni ’90 che hanno trasformato l’industria del tabacco, quando venne dimostrato che le aziende avevano nascosto informazioni sugli effetti nocivi del consumo.

Sebbene quelle sentenze non abbiano portato al divieto del tabacco, hanno comunque indotto normative più severe e maggiori restrizioni a tutela dei consumatori.

Questo cambiamento di prospettiva si riflette già nelle politiche pubbliche volte a tutelare i minori. Nel 2025, l’Australia è diventata il primo Paese a vietare l’uso dei social media ai minori di 16 anni, creando un precedente internazionale. Da allora, Paesi come Spagna, Francia e Portogallo hanno implementato o stanno valutando misure simili. Anche in Messico alcuni governi statali hanno iniziato a esplorare iniziative in tal senso.

Da parte loro, l’Unione Europea e il Brasile hanno optato per normative incentrate sulla modifica del funzionamento delle piattaforme al fine di renderle più sicure. In pratica, ciò significa imporre alle aziende di integrare misure di protezione fin dalla fase di progettazione dei loro servizi, compresi gli adeguamenti agli algoritmi e alle funzioni chiave.

È ancora troppo presto per stabilire se le recenti sentenze costringeranno le aziende tecnologiche ad apportare modifiche sostanziali ai propri prodotti o se stimoleranno l’adozione di normative più rigorose.

Tuttavia, per la prima volta, i tribunali hanno ritenuto le piattaforme responsabili di come la progettazione dei loro prodotti possa danneggiare gli utenti. Si tratta di un territorio giuridico inesplorato.

In questo scenario, le Big Tech si trovano per la prima volta esposte non solo al dibattito politico o alla regolazione normativa, ma a una pressione giudiziaria crescente e coordinata su più livelli.

Una pressione che, giorno dopo giorno, sta trasformando il social network da spazio privato globale a oggetto di responsabilità pubblica e legale.

Felicia Bruscino