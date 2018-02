Il cantante dei Green Day, Billie Joe Armstrong, ha origini italiane

Questa notizia ha fatto impazzire i fan italiani della band californiana Green Day: il cantante, Billie Joe Armstrong, ha scoperto recentemente di avere origini italiane, precisamente lucane. La notizia è stata comunicata tramite il social network Instagram, in un post in cui Billie Joe chiedeva ai fans italiani una mano per tradurre un certificato di nascita e di battesimo. Il post è diventato fin da subito virale, raggiungendo un altissimo numero di like.

Le origini italiane di Billie Joe Armstrong

Il documento condiviso sui social è un certificato di battesimo appartenente ai trisnonni di Billie Joe, Pietro Marsicano e Teresa Nigro, entrambi nati a Viggiano, un comune in provincia di Potenza.

Pietro Marsicano è nato a Viggiano il 17 agosto 1831 e Teresa Nigro è nata il 2 dicembre 1833. Nel 1869 la coppia decise di emigrare negli Stati Uniti, spostandosi a Berkeley, in California. La coppia ebbe un figlio, Andrew Marsicano, il quale diede alla luce Frances Myrtle, madre di Andrew Marsicano Armstrong, il padre di Billie Joe Armstrong.









Green Day Italian Rage and Love, il fan club italiano della band californiana ha affermato:

“Billie Joe Armstrong è sempre stato molto legato alle sue origini italiane ed ha manifestato in più occasioni il suo profondo desiderio di avere maggiori informazioni sulle origini italiane della sua famiglia, al punto che ha iniziato ad imparare la lingua italiana. Nel campo degli artisti italo-americani che hanno ritrovato un legame con il nostro paese vi sono precedenti importanti: l’attore Robert De Niro – che ha ricevuto la cittadinanza onoraria da Ferrazzano (CB), paese dei suoi bisnonni italiani emigrati in America – oppure ancora Roger Waters, Robert Davi, e innumerevoli altri artisti, attori e musicisti statunitensi con origini italiane che hanno ricevuto analoghe onorificenze e cittadinanze onorarie dai paesi d’origine dei loro antenati italiani”.

La città di Viggiano è nota per i “musicanti di Viggiano”, i quali esportavano le tradizioni musicali del paese in tutto il mondo. Inoltre il comune vanta di una lunga tradizione legata alla musica popolare e alla costruzione di arpe.

È probabile che al cantante venga conferita la cittadinanza onoraria di Viggiano, in quanto Billie Joe Armstrong è un bravissimo musicista e ha onorato la tradizione che lega Viggiano alla musica

Caterina Tiziani