Ennesimo attacco dei media contro gli omosessuali in Ungheria, tanto da determinare un crollo delle vendite dei biglietti della produzione di Billy Elliot, che ha costretto l’Opera di Budapest ad annullare gli spettacoli.

Ad attaccare il musical è stato il giornale Magyar Idok, vicino al governo ultraconservatore del premier Viktor Orban, dalle cui pagine si è stagliata l’accusa secondo cui il musical sarebbe uno strumento di propaganda per l’omosessualità, rischiando di trasformare i piccoli ungheresi in omosessuali.









Billy Elliot: il tema centrale non è certo la propaganda omosessuale

Lo spettacolo, ispirato alla pellicola del 2000 del regista inglese Stephen Daldry, racconta la storia – ambientata nell’Inghilterra degli anni ’80 – di un ragazzino, figlio di un minatore, che sceglie di dedicarsi alla danza classica e che, nonostante gli scontri con il padre, diventerà un vero professionista.

Chi ha visto il film, potrà convenire che i temi centrali di Billy Elliot sono il riscatto sociale dato che il protagonista proviene da una famiglia umile, l’importanza di seguire i propri sogni, l’idea che con l’impegno e la dedizione in ciò che ci appassiona si possono raggiungere traguardi importanti di cui essere fieri. Non è certo fare propaganda omosessuale.

La denuncia nei confronti della campagna giornalistica omofoba arriva dal direttore dell’Opera Nazionale Ungherese, Szilveszter Okovacs, che al giornale indipendente 444.hu ha spiegato di aver dovuto annullare gli spettacoli già previsti a causa del crollo delle vendite dei biglietti dopo l’accusa diffusa da Magyar Idok.

E, in risposta all’accusa, il direttore aveva scritto che

“Solo perché qualcosa che è innegabilmente parte della vita viene mostrata su un palco, non vuol dire che si stia promuovendo quella cosa”.

Okovacs ha anche evidenziato che già una sorta di censura era stata applicata, eliminando l’unico personaggio gay previsto nel copione originale ma che non era stato incluso nella produzione ungherese.









L’articolo giornalistico che accusa il musical (e i gay)

Nell’articolo sul musical incriminato, infatti, la giornalista si chiedeva, con tono polemico:

“Come può un’istituzione nazionale così importante come l’Opera usare una performance concepita ad uso di bambini intorno ai 10 anni – ovvero nella loro età più fragile – fare questa propaganda gay? (…) La propagazione dell’omosessualità non può essere un obiettivo nazionale quando la popolazione sta invecchiando e sta diminuendo e il nostro Paese è minacciato da un’invasione”.

Queste le parole della giornalista Zsofia N. Horvath, secondo la quale da un lato il governo ungherese mira a promuovere la famiglia, mentre dall’altro Billy Elliot mina tale obiettivo, convincendo i ragazzini a prendere un’altra direzione. “Una direzione – afferma la Horvath – che non avrebbero preso altrimenti”.

Non si tratta certo della prima pubblicazione omofoba da parte dei giornali nazionali.

La scorsa settimana il settimanale Figyelö – anche esso vicino al premier Orban – aveva pubblicato una lista di nomi di ricercatori dell’Accademia Ungherese delle Scienze accusati di “lavorare per i diritti degli omosessuali e alla scienza gender”.

Il governo ungherese sta, in questo ultimo periodo, accentuando il conservatorismo: basti pensare alla approvazione della legge Stop-Soros , che prevede un anno di carcere per le ONG e per chiunque aiuti gli immigrati.

Senza pensare alla modifica della Costituzione che vieta che Paesi europei trasferiscano in Ungheria i richiedenti asilo, in aperto contrasto con la politica comunitaria in tema di immigrazione.

Annachiara Cagnazzo