Bimbo spinto sotto un treno a Francoforte: morto sul colpo

Bimbo spinto sotto un treno a Francoforte: il piccolo è morto sul colpo, la madre è riuscita a mattersi in salvo.

Mattinata di terrore quella appena trascorsa a Francoforte, dove un passante ha spinto sui binari un bimbo di 8 anni. Il piccolo era fermo sulla banchina con la madre, in attesa del treno. Per il bambino non c’è stato nulla da fare; la donna, ancora sotto shock, è riuscita ad evitare l’impatto con il convoglio ferroviario.

La ricostruzione della tragedia

Secondo le prime testimonianze raccolte dalla Polizia, il piccolo e la madre si trovavano al binario sette della stazione centrale di Francoforte, in Germania, in attesa del treno regionale. L’uomo, pochi istanti prima della tragedia, avrebbe aggredito il bambino e, con un calcio, lo avrebbe spinto sotto il treno in arrivo. I pendolari, che hanno assistito increduli alla scena, hanno bloccato l’autore del folle gesto, mentre tentava di scappare dalla stazione.

“Abbiamo fermato un uomo di circa 40 anni, ha tentato di buttare sotto al convoglio di passaggio sul binario 7 sia la madre che il figlio. La donna però è riuscita ad evitare l’impatto col treno, non il bambino”, ha detto il portavoce della polizia.









La Criminalpol, che si sta occupando delle indagini, non ha riferito la nazionalità del sospettato, ma secondo l’emittente televisiva all news N-Tv si tratterebbe di un immigrato 40enne di origini nordafricane, forse eritreo. Secondo la polizia, l’uomo, fermato con l’accusa di omicidio, aveva intenzione di spingere sotto al convoglio anche una terza persona, ma non è riuscito a portare a termine il folle gesto. Tra l’aggressore e le vittime non ci sarebbe alcun legame di parentela. Per diverse ore sono state bloccate quattro linee della stazione di Francoforte per consentire alle autorità di effettuare i rilievi del caso e portare via la salma del piccolo.

Mena Indaco