Bimbo ucciso a Cardito: sospese la dirigente scolastica e 2 maestre

Bimbo ucciso di botte dal patrigno: sospese 2 maestre e la dirigente scolastica.

Sospesa, dal ruolo e dallo stipendio, per non essere intervenuta a tutela del bambino. È questa la motivazione che ha spinto il Miur a sospendere Rosa Esca, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Quasimodo” di Crispano, la scuola frequentata dal piccolo Giuseppe, ucciso di botte dal patrigno lo scorso gennaio a Cardito, in provincia di Napoli. Oltre alla preside, sono state sospese, per omessa denuncia, anche le due maestre del piccolo.

Giuseppe e la sorellina arrivavano spesso in classe con tumefazioni e lividi ben visibili. Dalle intercettazioni avvenute qualche giorno dopo la tragedia, le maestre ammettono che quella di Giuseppe sia “una morte annunciata“. Quanto basta perché il ministro Bussetti, parallelamente alla Procura, avvii un’indagine interna. Si accendono così i riflettori sulla scuola e sulla negligenza di preside e insegnanti.

A massacrare di botte il bambino, lo scorso 27 gennaio, era stato il compagno della madre, Tony Essobti Badre. Il piccolo era stato ucciso con una serie di bastonate. Anche la sorella più piccola era finita in ospedale con il volto tumefatto. Il patrigno aveva cercato di difendersi, raccontando che i bambini erano caduti dalle scale, ma gli inquirenti non avevano mai creduto alla sua versione dei fatti. Qualche giorno dopo l’arresto di Badre, è finita in carcere anche la madre dei bambini: la donna è accusata di essere stata connivente con il compagno e di aver coperto le sue continue violenze ai danni dei figli.









“Ignobile far finta di nulla”

Ad annunciare la sospensione, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. “Nonostante le tumefazioni che il bambino presentava al momento dell’arrivo a scuola non hanno mai edotto i servizi sociali del problema, stendendo un velo di omertà che è assolutamente inaccettabile per un insegnante o per un dirigente scolastico – continua Borrelli.

“Chi si occupa dell’educazione dei bambini non può lavarsi le mani dei maltrattamenti che questi possono subire in famiglia, a maggior ragione se lividi e tumefazioni sono ben visibili. Speriamo vivamente che la vicenda processuale circa la morte del piccolo Giuseppe si concluda con un preciso accertamento delle responsabilità sia di chi lo ha materialmente ammazzato sia di chi ha preferito voltarsi dall’altra parte”.

Mena Indaco